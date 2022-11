Internetové bankovnictví nepoužívá skoro 30 % Čechů

Internetové bankovnictví používají už víc než dvě třetiny (71 %) obyvatel Česka starších 16 let. Ukazují to čerstvě zveřejněné výsledky průzkumu Českého statistického úřadu. Před dvěma lety to bylo 64 % a například v roce 2010 jenom 21 % obyvatel.

Mezi lidmi, kteří aspoň jednou za zkoumané čtvrtletí vůbec k něčemu (bez ohledu na bankovnictví) využili internet, jich použilo elektronické bankovnictví 84 %.

Pod internetové bankovnictví řadí statistici také aplikace v chytrém telefonu zvané mobilní bankovnictví.

Používání elektronického bankovnictví klesá s rostoucím věkem: zatímco mezi lidmi od 25 do 44 let se k němu hlásí kolem 93 procent obyvatel, mezi lidmi od 65 do 74 let věku je to jen 42,4 % a u lidí od 75 let dokonce jen 14,4 %.

Velkou roli hraje také dosažené vzdělání. Mezi vysokoškoláky používá internetbanking přes 97 % lidí, naopak mezi lidmi s pouze základním vzděláním je to 48 %.

Uživatelé internetbankingu v Česku (podíl z celkového počtu osob v dané skupině) rok 2022 rok 2020 rok 2015 rok 2010 Celkem (16 let a starší) 70,8 % 64,1 % 44,9 % 21,1 % muži 73,7 % 65,2 % 47,0 % 24,4 % ženy 68 % 63,1 % 43,0 % 18,1 % Věková skupina 16–24 let 73,1 % 62,0 % 36,1 % 17,7 % 25–34 let 94,9 % 88,3 % 68,4 % 36,6 % 35–44 let 92,0 % 86,7 % 68,5 % 32,7 % 45–54 let 85,5 % 80,8 % 54,8 % 24,4 % 55–64 let 68,4 % 58,6 % 33,4 % 10,9 % 65-74 let 42,4 % 22,3 % nad 65 let* 10,2 % nad 65 let* 2,7 % nad 65 let* 75 let a víc 14,4 % Dosažené vzdělání (25–64 let) základní 48 % 42,0 % 22,0 % 4,5 % střední bez maturity 75,9 % 69,3 % 51,4 % 14,2 % střední s maturitou a vyšší odborné 91,3 % 86,4 % 75,5 % 34,7 % vysokoškolské 97,1 % 92,4 % 88,6 % 53,4 % Zdroj: ČSÚ, Peníze.cz. * Do roku 2021 existovala jen kategorie nad 65 let, letos se rozdělila na dvě.

Celkově v Česku aspoň občas používá internet (bez ohledu na bankovnictví nebo jiné činnosti) 85 procent lidí starších 16 let. Každý den je přitom online 78 % lidí. E-mail používá 80 % lidí.

Naopak 15 % obyvatel internet vůbec nepoužívá – jde převážně o lidi v důchodovém či předdůchodovém věku.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo internetem vybaveno 85 procent českých domácností, počítač mělo 81 % domácností a chytrou televizi 44 %.

Chytrý telefon používá 81 % obyvatel, tlačítkový telefon 19 %. Podíl těch tlačítkových prudce roste s věkem. Ve skupině od 55 do 64 let má tlačítkový telefon 20 % lidí, ve skupině od 65 do 74 let je to už 47 % a ve skupině od 75 let dokonce 72 %.

„Počet osob napříč populací, které začínají používat chytrý telefon, za poslední čtyři roky vzrostl z 63 na 81 %,“ říká Lenka Weichetová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Ověření přes bankovní identitu pro přihlášení do online služeb veřejné správy zatím využilo 23 procent lidí, zjistili statistici.

Na internetu během letošního druhého čtvrtletí aspoň jednou nakoupilo 61 % lidí starších 16 let. Nejčastější položkou nákupů je oblečení: Ve druhém čtvrtletí si ho online koupilo 39 % osob. Hotové jídlo si online objednává 22 % lidí.

Pojištění si přes internet během tří zkoumaných měsíců sjednalo 10,5 % obyvatel Česka, nákup cenných papírů přes internet uskutečnilo 2,4 % a půjčku si online sjednalo 1,2 % populace.

