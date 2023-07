Poslední banka ruší minimální zůstatek na běžném účtu

Fio banka ode dneška ruší povinné minimální zůstatky na běžných účtech, a to ve všech měnách. Byla poslední retailovou bankou v Česku, která na takové podmínce dosud trvala.

Peníze, které Fio banka dosud blokovala jako minimální zůstatek účtu, uvolní do disponibilního zůstatku účtu. Klienti tak budou moct při platbách i výběrech nově využít veškeré peníze na běžném účtu, informovala dnes na svém webu.

Až dosud musel mít klient na běžném účtu ve Fio bance vždycky aspoň 100 korun – pod tuto hranici ho při převodu nebo výběru ani nepustila. Kdo měl na kontě třeba tři stovky, mohl si odeslat nebo vybrat jen dvě. Na účtu v cizích měnách přitom nešlo o zanedbatelnou částku: například na eurovém účtu musel být minimální zůstatek 10 eur, tedy přibližně 240 korun podle aktuálního kurzu. Šlo vlastně o jednorázový poplatek za založení účtu, který by klient dostal zpátky až při jeho zrušení.

U spořicích účtů však podmínka minimálního zůstatku zůstává. I po dnešku tedy Fio banka dál blokuje 100 korun u spořicího účtu v korunách, případně jinou částku v cizí měně (například 10 eur nebo dolarů). Minimální zůstatek je potřeba také u termínovaných vkladů, u nichž je ale taková podmínka logická: v zásadě jde o minimální nutný vklad – například 3000 korun (nižší částky se neúročí), 100 eur nebo 100 dolarů.

Ostatní banky – pokud na ni vůbec někdy trvaly – už povinnost minimálního zůstatku zrušily mnohem dříve. Poslední, která na něm ještě trvala, byla překvapivě právě Fio – dávný průkopník bezpoplatkových účtů a inovací.

„Minimální zůstatek na účtu slouží zejména k tomu, aby se klient omylem nedostal do minusu. To může nastat třeba v případě, že si zřídí platební kartu s pojištěním, ale na účtu nebude mít žádné peníze, a tak se mu naúčtuje poplatek za pojištění a on se může dostat do problémů,“ vysvětloval to mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek webu Peníze.cz v květnu roku 2020. „Na rozdíl od některých bank umožňujeme založit více účtů stejného typu, takže minimální zůstatek slouží i jakási ochrana proti tomu, aby si klienti zakládali zbytečné prázdné účty,“ dodal.

Ale Fio je přece v zásadě bezpoplatková banka, většině klientů žádný poplatek nehrozil. Mělo smysl jim kvůli tomu takhle komplikovat podmínky? Nemohl by se minimální zůstatek začít uplatňovat třeba až ve chvíli, kdy si klient objedná nějaké služby s poplatkem?

„Stále je určitá množina obchodníků, kteří své transakce vypořádávají v offline režimu a tedy k jejich zaúčtování nemusí dojít hned, čímž se klient opět může dostat do minusu,“ vysvětloval mluvčí v říjnu 2022.

A proč musí být minimální zůstatek i na spořicím účtu? „I ke spořicímu účtu může mít klient platební kartu, ke které má sjednané pojištění nebo s ní může platit, takže je zde situace stejná jako u běžného účtu,“ odpověděl Heřmánek.

Už loni v říjnu nicméně webu Peníze.cz řekl, že také Fio plánuje minimální zůstatek zrušit. K tomu tedy nakonec dochází od 17. července 2023 – s výjimkou spořicích účtů (a termínovaných vkladů).

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

