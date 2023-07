Sloučení s Max bankou už příští rok, přitvrdili v Creditas

Když Banka Creditas loni v září koupila Expobank a následně ji přejmenovala na Max banku, plánovali jste, že do roku 2025 je spojíte. Jak to teď vypadá?

Platí, že obě banky chceme sloučit. A rozhodli jsme se to udělat co nejdřív. Když to půjde dobře, už během druhé poloviny příštího roku. Teď připravujeme všechny náležitosti, pevný termín ale ještě říct nemůžeme. Ten závisí na tom, jak dopadne analýza projektu fúze, který pak budeme předkládat ke schválení České národní bance. Je to složitý právní a organizační proces, jehož součástí je i informování klientů ve dvouměsíčním předstihu.

Proč jste se rozhodli spojení urychlit?



Z analýzy, kterou jsme si provedli, nám vyplynulo, že je lepší banky nejprve spojit a až pak rozvíjet jejich produkty. Původně jsme to chtěli dělat naopak a některé retailové produkty rozvíjet samostatně v Max bance.

Budete tedy muset přibrzdit nebo odložit inovace, které jste v obou bankách plánovali?

Inovačního plánu v Bance Creditas se to nijak nedotkne. V Max bance jsme některé nové aktivity přerušili nebo upozadili, například nabídku nových spotřebitelských úvěrů. Největší naplánovanou investicí a inovací v Max bance – přechod na novou verzi IT systému Flexcube – to ale nijak neovlivnilo. Došlo k ní během prvního červencového víkendu, kdy jsme kvůli tomu museli přistoupit k prodloužené odstávce internetového bankovnictví. Šlo o důležitý přelom, spuštění systému Flexcube v Max bance je zásadní krok i pro budoucí rozvoj v Bance Creditas.

Jak to souvisí s rozvojem Banky Creditas?



Nová verze systému Flexcube by se měla stát srdcem IT systémů, na kterých po sloučení obou bank poběží i Banka Creditas. Do té doby na novém systému v Max bance chceme vyvíjet nové produkty a služby, například nové mobilní a internetové bankovnictví nebo nové řešení pro správu pobočkové sítě. Klienti Max banky některá vylepšení uvidí do konce letošního roku, například mobilní aplikaci, kterou zatím nemají. Klienti Creditas dostanou nové mobilní a internetové bankovnictví až po sloučení obou bank.

Vladimír Hořejší Zdroj: Creditas Předsedou představenstva a generálním ředitelem Banky Creditas byl od roku 2017, kdy peněžní ústav začal fungovat jako banka. Druhou funkci opustil ani ne před dvěma týdny. Už od roku 2012 byl členem představenstva Záložny Creditas, jeho předsedou byl od roku 2013. Předtím pracoval na vedoucích pozicích například v Konsolidační bance Praha a České konsolidační agentuře. Byl také náměstkem ministryně informatiky pro oblast e-governmentu.

Zmínil jste, že na novém systému Max banky připravujete novou správu poboček. Max banka má ale jen jednu pobočku. Budou její klienti moct využívat pobočkovou síť Creditas?

Do spojení s Bankou Creditas to nebude možné.

Říkáte, že inovační plány Banky Creditas slučování s Max bankou brzdit nebude. Jak to vypadá se zapojením Creditas do chystaných plateb na číslo mobilu, k jejichž spuštění by v Česku mělo letos dojít?

To určitě neodsuneme a chceme být v první vlně bank, které placení na číslo nabídnou. Stejně tak už víme, že v příštím roce klientům nabídneme i okamžité platby v eurech v rámci zemí eurozóny.

Co nového pro klienty Creditas letos ještě chystáte?

Na podzim spustíme novou aplikaci pro úplnou online správu investic. Připravujeme také další rozšíření nabídky investičních fondů. Ty jsou mezi našimi klienty velmi oblíbené, například Nemovitostní fond Creditas měl loni zhodnocení 12 procent ročně, nejlepší mezi nemovitostními fondy. V prvním čtvrtletí jsme přidali do nabídky Creditas Smíšený fond, který se orientuje na dluhopisy a akcie především tuzemských společností, a chystáme se nabídnout další fondy. Brzy spustíme i nové fondy pro kvalifikované investory. Jde o fond Retail Park Pardubice a o zelený fond Alisol, jehož podkladovým aktivem jsou fotovoltaiky.

Před rokem jste nám řekl, že byste chtěl, aby Banka Creditas letos začala nabízet i spotřebitelské úvěry. Platí to stále?

Vzhledem ke změně strategie slučování obou bank jsme se rozhodli, že letos s tím ještě nezačneme a vrátíme se k tomu, až ke sloučení dojde.

Plánujete i nějakou změnu v pobočkové síti Creditas? V počtu poboček nebo v rozsahu pokladních služeb, které teď na provozujete na všech pobočkách?

Samozřejmě sledujeme vytíženost jednotlivých poboček a i u nás dochází k dílčím přesunům některých méně efektivních poboček do jiných míst. To ale není změna strategie. Plánujeme udržovat zhruba současný počet poboček. Pokud jde o pokladní služby, chceme je zachovat na všech pobočkách, protože je naši klienti od nás zatím očekávají.

Banka Creditas se profiluje jako banka na zhodnocování úspor. Jak nyní vidíte vývoj úroků na svých spořicích a termínovaných účtech?

Pokud jde o naši banku, chceme klientům na těchto produktech nadále nabízet nadprůměrné zhodnocení. Pokud jde o vývoj úroků spořicích a termínovaných vkladů na celém trhu, jsem přesvědčený, že začnou klesat. Kdy se to stane, záleží na měnové politice České národní banky. Podle očekávání finančního trhu by k prvnímu snížení sazeb ČNB mohlo dojít ještě letos. Já osobně předpokládám, že to bude spíš až v prvním čtvrtletí 2024.

Přemýšlíte, že byste úroky vkladů snížili ještě dřív, než ČNB sníží sazby?

U spořicích účtů to určitě neuděláme. U termínovaných vkladů se očekáváné snížení sazeb ČNB do úročení zčásti už promítnulo.

Jak se daří vašim hypotékám a speciálně cizoměnové hypotéce pro pendlery, kterou jste začali nabízet před rokem?

Obecně nám hypotéky fungují nad očekávání dobře, i když jsme na trh vstoupili poměrně nedávno. Trh letos prošel velkým poklesem, ale plán v objemu zhruba čtyř miliard bychom přesto splnit měli. S cizoměnovými hypotékami jsme také spokojeni.

Česká národní banka od 1. července zmírnila pravidla pro poskytování hypoték. Zaznamenáváte už nějaké oživení poptávky?

Jde v podstatě o novinku, takže se na zájmu o nové hypotéky projevit nestihla. Obecně ale vnímáme, že trh s nemovitostmi zvolna ožívá. Potvrzují to i objemy nových hypoték poskytnutých v Česku v posledních třech měsících.

Jak nahlížíte na diskutovanou možnost začít nabízet vícegenerační hypotéky?

V Bance Creditas na to zatím jednoznačný názor nemáme. Počkáme, co k tomu řekne ČNB, zákonodárci a Česká bankovní asociace. Určitě ale nebudeme patřit mezi první banky, které by takový produkt chtěly zavést. Osobně se mi nápad přenášet splácení hypotéky na další generaci nezdá příliš šťastný.

V rámci konsolidačního balíčku by se měla otevřít možnost, že i lidé, kteří si na stáří investují v podílových fondech, do akcií nebo spoří v termínovaných vkladech, by mohli získat nárok na daňový odpočet. Stejně jako lidé, kteří si odkládají peníze do penzijních fondů. Chystáte se něco z produktů označovaných ministerstvem financí jako dlouhodobý investiční produkt klientům nabídnout?

Zatím to v plánu nemáme. Je to hlavně proto, že celý vládní balíček teprve míří do parlamentu. Až po jeho přijetí bude možné začít s případnými přípravami nabídky.

Ve vládním balíčku se spolu s dalšími změnami ve stavebním spoření chystalo také otevření trhu s ním i běžným bankám. Teď ovšem ministerstvo financí říká, že při projednávání v parlamentu to má být z návrhu vyňato. Vadí vám to?

Nevadí, my bychom o to ani neusilovali. Myslíme si, že stavební spoření je v současné formě přežitým produktem a ostatní banky mohou klientům nabízet konkurenční produkty, které jsou pro ně mnohdy i výhodnější.

Chystáte v Creditas začít nabízet službu blokaci DCC, tedy služby, která při placení nebo výběru v cizině nabízí zákazníkům většinou nevýhodný kurz? Blokaci DCC zavedly už mnohé banky a mezi prvními ji umožňovala i Expobank, tedy nynější Max banka.

To je jedna ze služeb, se kterou před spojením s Max bankou určitě nepřijdeme. I z informací České bankovní asociace vyplývá, že blokace DCC má jednu zásadní nevýhodu. Když si blokaci nastavíte, jsou místa, kde kvůli ní nezaplatíte. Mnozí klienti nerozumí, proč se to stalo, a reklamují to u svých bank. Blokování DCC pravděpodobně zavedeme, teprve až se tato služba dostane do většího povědomí veřejnosti.

Plánujete zpřísnit podmínky pro potvrzovací SMS, tedy je zpoplatnit nebo zrušit, jak to už některé banky udělaly?

Ne, potvrzovací SMS v naší nabídce zůstanou a nebudeme je zpoplatňovat.

Creditas vydává svým klientům od začátku jen platební karty společnosti Mastercard. Nechystáte se přejít na karty konkurenční Visy, jak se v poslední době rozhodly některé jiné banky?

Takový projekt ani záměr zatím nemáme. Nedává nám v tuto chvíli žádný smysl nabízet klientům vedle Mastercardu i karty dalších poskytovatelů. O takovém kroku by nás musela přesvědčit nabídka konkurentů Mastercardu. Ale žádná taková není na stole.

Ani nezvažujete, že byste začali nabízet karty obou společností? Některé banky to tak dělají, typicky mají kreditní karty značky Visa, debetní karty značky Mastercard…

V Bance Creditas i do budoucna chceme vydávat pouze debetní karty. Kreditky neplánujeme, ostatně trh kreditních karet se v Česku stále dlouhodobě zmenšuje.

A pokud se ptáte, jestli začneme vedle debetních karet Mastercard vydávat i debetní karty Visa, tak s tím, že bychom nabízeli obě značky, nepočítáme. Přineslo by to něco klientům a bance? V minulosti existovaly samostatné platební terminály pro příjímání karet Mastercard, karet Visa, případně American Express – a ne každý obchodník je měl všchny k dispozici. Dnešní terminály ale umějí přijímat všechny tyto karty, a lidem je proto většinou jedno, jakou značkou platí.

S vydáváním karet jsou také spojené určité náklady na licenci. Takže, abychom měli v portfoliu nabídku karet Mastercard i Visa, nám nedává smysl. Ostatně, tento trend je vidět i ve velkých bankách.

Před rokem jste nám řekl, že Banka Creditas chce letos vstoupit na Slovensko, ale zatím k tomu nedošlo. Proč?

My tento plán loni nestihli, měli jsme spousty práce s koupí dnešní Max banky. Je to o prioritách. Stále ale platí, že v budoucnu bychom chtěli mít zastoupení v některé ze zemí eurozóny.

Banka Creditas před několika dny oznámila, že generální ředitelkou se místo vás stala Eva Collardová. Předsedou představenstva ale zůstáváte vy. Oddělení těchhle funkcí je v bankách neobvyklé.

Banka Creditas poměrně dynamicky roste, máme řadu dceřiných společností, například Max banku, Ekorent nebo Creditas Investiční společnost. Chci se teď zaměřit především na strategický a obchodní rozvoj banky a jejích dceřiných společností. Eva Collardová se bude věnovat řízení banky a běžné operativě. Určitě nejsme jediná banka, která to tak má. Například J&T má také oddělenou funkci generálního ředitele a předsedy představenstva.

Žena ve vedení bankovní instituce je ale v Česku výjimka. Dosud bývaly jen členkami představenstva a i to ve výrazné menšině proti mužům.

Je to tak. Ve skupině Creditas máme dvě banky, kde jsou ředitelkami ženy. Eva Collardová je generální ředitelkou Banky Creditas a Ivana Pícková je předsedkyní představenstva a generální ředitelkou Max banky. Obě jsou velmi schopné, my u nás ve skupině neřešíme, jestli je někdo žena nebo muž.

