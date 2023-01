Co chystá nová Partners Banka? Sázíme na inovace, říká její šéf

O bankovní licenci jste požádali před více než dvěma lety. Kdy očekáváte, že ji dostanete?

Pracujeme se dvěma scénáři. Podle optimističtějšího získáme licenci v letošním prvním pololetí, v pesimističtějším scénáři počítáme s druhým pololetím. Po konzultacích s Českou národní bankou jsme dospěli k tomu, že bude lepší, když startovací kapitál chystané banky zvýšíme na tři miliardy korun, aby kryl opravdu všechny možné situace, přestože se dneska zdají nemožné – například že úrokové sazby klesnou téměř k nule.

Takže hlavní brzdou licenčního řízení je výše kapitálu?

Ano, vlastně už jediná. Navýšení kapitálu jsme schválili v listopadu, teď probíhá jeho úpis a splácení – zájem akcionářů je velký. Česká národní banka pak ale bude muset ještě projít všechny dokumenty k navýšení kapitálu a ujistit se o původu zdrojů. Jde o ohromnou sadu dokumentů, které regulátor musí ověřit. Těžko předvídat, jak rychlé to bude.

Jaká je vlastnická struktura chystané banky?

Majoritním akcionářem s víc než 50 procenty bude společnost Partners BankIn – v té má mírně nadpoloviční podíl Petr Borkovec, druhou polovinu vlastní víc než 900 akcionářů ze sítě Partners. Z menšinových akcionářů banky pak jsou nejvýraznější Apana Radima Lukeše, Pale Fire Capital Dušana Šenkypla a jeho společníků, a Rohlik.cz Investment Tomáš Čupra. Nově jednáme i o investici s Reflex Capital Ondřeje Fryce.

Zajímali jste se o možnost získat licenci převzetím jiné banky? Naposledy byla k mání Expobank CZ, kterou nakonec koupila Creditas.

Tuto konkrétní věc nemohu komentovat, ale můžu potvrdit, že jsme se po takové možnosti na trhu dívali. Vždycky jsme ale dospěli k závěru, že lepší bude vybudovat si vlastní banku. Teď jsme s přípravami tak daleko, že by se nám to ani nevyplatilo.

Jak rychle po získání licence pak můžete spustit banku?

Plánujeme to ve dvou fázích. Nejprve banka začne fungovat v testovacím režimu pro užší skupinu, které říkáme Friends and Family – tedy pro naše poradce a jejich rodinné příslušníky. Důvodem je, že některé systémy, například napojení na mezinárodní platební styk, můžeme odzkoušet a doladit až po získání licence. Ostrý start pro klienty plánujeme na podzim, nejdříve v září. Když licenci dostaneme později než během prvního pololetí, odsuneme ostrý start na začátek příštího roku.

Jaké klienty chcete oslovit?

Novou banku prioritně stavíme pro klienty skupiny Partners. Celkově jich máme zhruba 600 tisíc – ale nechystáme se je všechny nutit, aby se stali i klienty banky. Prioritně čekáme zájem těch, kterým Partners zprostředkovali více než pět produktů. Jde zhruba o 120 tisíc rodin, z toho je asi 230 tisíc dospělých klientů a 130 tisíc dětí. Myslíme si, že ti by mohli tvořit jádro klientů naší banky.

Budete mířit i na lidi, kteří zatím nejsou klienty sítě Partners?

Ano. Nemáme v úmyslu zavést nějaké bariéry, které by noví zájemci museli překonávat. Nebudeme po klientech vyžadovat, aby na účtu drželi nějakou určitou sumu, nebo aby si koupili nějaký produkt. Technologicky jsme na zájem klientů připraveni. Jako vůbec první banka budeme fungovat stoprocentně v cloudu, což nám umožňuje průběžně navyšovat kapacitu bankovního systému. Naše systémy nás při nabírání klientů brzdit nebudou.

Čím je budete chtít přesvědčit, aby svou hlavní banku změnili a přešli k vám?

Těch věcí je víc. Samozřejmostí budou platební transakce v Česku a v rámci Evropské unie zdarma, výběry ze všech bankomatů zdarma, a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. V mobilní aplikaci klienti budou mít přístup ke všem svým produktům, které si sjednali prostřednictvím Partners. Mohou je v aplikaci snadno spravovat bez návštěvy pobočky, jak je to v jiných bankách někdy nutné. Všechny procesy budou digitalizované.

Marek Ditz Partners Při studiu na Vysoké škole ekonomické v 1994 nastoupil do Československé obchodní banky jako úvěrový analytik.

V ČSOB působil do roku 2018. Vypracoval se na šéfa korporátního bankovnictví, později řídil restrukturalizaci ČSOB po akvizici Investiční a poštovní banky.

V roce 2013 se stal členem představenstva ČSOB a byl zodpovědný za retailové pobočky a Poštovní spořitelnu, pak i pojišťovnu, penze, trhy a investice a nakonec za transformaci, která obsahovala IT, inovace, platby a spotřebitelské úvěry.

V roce 2021 se stal lídrem týmu finanční skupiny Partners pro start banky.

Nicméně i noví klienti si budou moct vybrat, zda chtějí finanční produkty spravovat digitálně, nebo preferují návštěvu pobočky. Pro takovou situaci budeme mít v aplikaci tlačítko Volba poradce. V současné době řešíme, jak takovou volbu upřesnit třeba i podle typu produktu – někteří klienti budou hledat spíš poradce na investice, jiní na hypotéku, a přímo v aplikaci bychom jim to mohli usnadnit.

V čem vidíte přednosti vaší banky?

Celkově ji stavíme jako nízkonákladovou. Máme relativně nové technologie, takže nebudeme mít náklady s udržováním starých IT systémů, ani se zabývat rozhodováním, zda je vyměnit a sáhnout hluboko do rozpočtu. Naše technologie nám také umožňuje rychlé nasazování inovací. Ekonomicky to máme spočítáno tak, že řada klientů si naši aplikaci bude chtít vyzkoušet. Koupí si v ní třeba i pojištění na dovolenou, než aby ho museli vyplňovat někde na internetu. Když se jim to bude líbit, můžou si pak podobně koupit další finanční produkty.

Jaké produkty chcete klientům nabídnout při otevření banky?

Začneme s běžným a se spořicím účtem. S otevřením běžného účtu klient automaticky, zdarma a okamžitě získá platební kartu Visa ve virtuální podobě, takže si ji může stáhnout hned do mobilu a začít s ní platit nebo vybírat z bankomatu. Následně mu přijde i karta ve fyzické podobě. Kvůli udržitelnosti životního prostředí jsme se rozhodli pro platební karty pouze z recyklovaného plastu, i když nás stojí víc než nové. Asi po půl roce od spuštění banky začneme nabízet úvěry.

Soustředíme se na účelové úvěry, které jsou na konkrétní věci, typicky na modernizaci domácnosti nebo třeba na stavbu garáže. Nechceme klienty ponoukat, aby se zbytečně zadlužovali a půjčovali si třeba na dovolenou nebo na Vánoce.

Neúčelové úvěry tedy neplánujete?

Neúčelové úvěry budeme také poskytovat, ale nebudeme je mezi klienty nijak aktivně propagovat. Nechceme tím vstupovat do rizikovějších segmentů a riskovat, že budeme muset vytvářet větší kapitálové rezervy a tím pádem být nuceni začít některé služby zpoplatňovat.

Budete nabízet i hypotéky?

Budeme.

Půjde už jenom o vaše vlastní úvěry a hypotéky, nebo tyto produkty budete dál přeprodávat i od jiných poskytovatelů?

Otázku, zda po získání bankovní licence přestaneme nabízet úvěry ostatních partnerů, dostávám často. Byl by nesmysl to udělat. Banka bude mít relativně malý kapitál. I když samozřejmě počítáme, že postupně porosteme ve vkladech a získáme tím větší prostor k úvěrování, stále to bude nesrovnatelné s objemy úvěrů, které skupina Partners poskytuje zprostředkováním produktů kooperujících bank. Celý náš úvěrový proces je ostatně koncipovaný tak, že v aplikaci bude srovnávač, do kterého jsou napojeny i produkty partnerů, takže klienti si mohou vybírat. Nicméně předpokládám, že většinu hypoték si klienti domluví s poradcem – než klikáním v aplikaci.

A co kreditní karty?

Máme je naplánované zhruba do jednoho roku od spuštění banky. Půjde o součást balíčku pro cestovatele – nebudeme je aktivně nabízet všem klientům, protože je nechceme zbytečně zadlužovat. Myslíme si také, že s debetní kartou si vystačí ve většině situací v Česku i v zemích EU – kreditní karty jsou potřeba hlavně v autopůjčovnách, v USA a jinde mimo Evropskou unii.

Chystáte i kontokorent?

Ano, ale s menší prioritou než účelové úvěry a hypotéky. Kdybychom u klientů objevili zvýšenou poptávku, tak jsme připraveni ho relativně rychle nasadit. Zatím to ale neregistrujeme.

Budete mít vlastní bankomaty?

Vlastní bankomatovou síť neplánujeme. Výběry z globální sítě našim klientům zajistí dohoda se společností Visa, která funguje se po celém světě. V tuto chvíli ani nepočítáme, že bychom se připojili k nějakému konsorciu, které udržuje a staví bankomaty. Do budoucna nás to ale zajímá. Aktivita sdílené sítě, se kterou loni přišla Komerční banka a Moneta, je dobrá věc, a až na ni budeme připraveni, rádi bychom se jí také zúčastnili.

Na pobočkách Partners nejsou pokladní služby. Když si klient bude potřebovat vložit peníze na svůj účet, půjde to jenom bezhotovostně, nebo to plánujete zajistit přes vkladomaty, třeba i ve spolupráci s jinou bankou?

Prioritně teď stavíme banku pro lidi, kterým chodí pravidelně výplata, nebo pro OSVČ, kteří fakturují a dostávají platby na účet. V momentě, kdy bychom se rozhodli začít se službami pro malé a střední firmy, budeme muset mít vyřešené i vkladové hotovostní služby. Chápu, že vklad hotovosti je pro živnostníky často nutností, ale v této fázi by to zvýšilo naše náklady. Zatím to tedy v plánu nemáme, nicméně nepochybuji, že časem k tomu dojde.

Banka vstupuje na trh v době, kdy už na něm standardně fungují inovace jako jsou okamžité platby, Apple Pay a Google Pay, bankovní identita (Bank ID), letos se chystají také platby na kontakt. Jak náročné je pro vás splnit podmínky pro start těchto služeb, respektive za jak dlouho po získání licence je budete moct nabídnout?

Potřebná ověření pro přijímání a vydávání Bank ID bychom chtěli mít hned od startu banky. Službu chceme využívat jak při otevírání účtu, tak i pro sjednávání produktů, které budou klientům nabízet třetí strany.

Všechny naše platby půjdou automaticky v okamžitém režimu. V aplikaci dokonce pracujeme s tím, aby si klient mohl sám nastavit bezpečnostní limity – v případě potřeby by si ho mohl i zvýšit nad stanovené maximum. Samozřejmě to pro něj musí být bezpečné, ale rádi bychom to nějakým způsobem nabídli, protože limity okamžitých plateb některým klientům znepříjemňují život.

Technicky jsme podobnou citlivou věc už na trhu „prokopli“. Například jsme vyvinuli bezpečné řešení pro zobrazení PINu platební karty v mobilní aplikaci, některé banky to pak od nás převzaly.

Počítáme, že při startu naší banky bude samozřejmě fungovat ApplePay i GooglePay. Chceme klienty přesvědčovat, aby omezili používání plastových karet i s ohledem na životní prostředí.

S platbami na kontakt počítáme od začátku a pokud se projekt povede, tak se k němu připojíme, jakmile to bude technicky možné. Zatím se ho neúčastníme, protože nemáme licenci.

Každá nová banka potřebuje nasadit najednou více produktů. Máte na to dost IT odborníků, když je firmy stále tak těžko shání?

Na přípravě banky pracují zkušení odborníci, ale pořád máme volná místa. Problém je v tom, že chceme mít nejnovější technologie, ale lidí, kteří už s nimi pracovali jinde, nebo jsou ochotni se to naučit, tolik není. Navíc – v období covidu lidé kvůli všeobecně nejistotě nechtěli změnit místo. Od září se to změnilo, zájemců je víc, ale další IT odborníky stále potřebujeme. V některých službách nás to brzdí.

Kolik bude mít banka zaměstnanců?

Původně jsme počítali se 100 až 130, ale možná jich bude víc. Během příprav banky se objevily některé příležitosti, které bychom chtěli využít. Můžeme těžit například z růstu úrokových sazeb a mít vyšší příjem z depozit. Chceme tomu i přizpůsobit plánovanou nabídku, urychlit nasazení dalších inovativních služeb a na to asi budeme potřebovat i víc zaměstnanců.

Plánujete lákat klienty na spořicí účty, podobně jako banky, které vstupovaly na trh v posledních letech?

Budeme se snažit klientům zajistit nadprůměrné zhodnocení. Bude to součást naší strategie, protože nechceme, aby se v naší bance cítili nějak znevýhodněni. Rovnou ale dodávám, že spořicí účet by neměl být důvod, proč k nám klient půjde. A pokud třeba za dva roky zjistíme, že u nás zůstal jen se spořicím účtem, budeme to považovat za náš neúspěch a museli bychom se zamyslet nad strategií.

Jako pobočky využijete celou dosavadní síť Partners? Kolik jich bude?

Ano. V současné době máme 150 poboček Partners – včetně franšízových poboček UniCredit. V budoucnu bychom chtěli mít kolem 250 poboček.

V roce 2010 vznikla značka Partners bankovní služby – spolupráce Partners a UniCredit Bank. Jak to s ní vlastně pokračuje? A počítáte s touto spoluprací i po otevření Partners banky?

Spolupráce s UniCredit trvá a myslíme si, že spuštěním naší banky ji nenarušíme. Nám nevadí, že klient bude mít účet v UniCredit a zároveň u nás. Ani nám nevadí, když aplikaci s přístupem k produktům obchodních partnerů začne nabízet i jiná banka. Jsme přesvědčení, že poptávka klientů stejně půjde tímto směrem, protože si budou chtít své portfolio poskládat z nabídky celého trhu, a nikoliv jen z toho, co jim nabídne některá banka. V tom bude Partners banka zatím unikátní a mít náskok před konkurencí.

Poznámka: Součástí skupiny Partners je i společnost NextPage Media, vydavatel webu Peníze.cz.

