Klíčový limit pro získání hypotéky skončí, rozhodla ČNB

| rubrika: Co se děje | 1. 6. 2023

Rada České národní banky dnes rozhodla o zrušení jednoho z limitů pro získání hypotéky. Od 1. července přestane sledovat ukazatel DSTI, který vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu.

Podle dosavadních pravidel, které platí od loňského dubna, mají banky půjčit jen tomu, kdo vydá na všechny své dluhy maximálně 45 % čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let to je 50 %. Právě tento ukazatel DSTI (debt service to income) se Česká národní banka rozhodla „deaktivovat“.

Ostatní závazné limity pro hypoteční úvěry se bankovní rada ČNB rozhodla ponechat na dosavadní úrovni.

Limit ukazatele LTV (poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti) tedy zůstává na 80 %. Znamená to, že na hypotéky dosáhne nově většinou jen ten, kdo bude mít na pořízení nemovitosti alespoň 20 % z vlastních peněz. Pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, zůstává zvýšený 90% limit na LTV – stačí jim desetina vlastních peněz. Banky mohou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV, musí ale při tom postupovat „obzvlášť obezřetně“.

Limit ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů, zůstává 8,5. Znamená to, že banky by měly půjčit jen tomu, kdo na splacení všech svých dluhů vydá maximálně 8,5násobek svých ročních čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let je limit 9,5.

Největší regulaci v poskytování hypoték momentálně představují vysoké úroky, které jsou v průměru kolem 6 %. V posledních letech prudce zdražily také nemovitosti.

Právě limit DSTI považovali odborníci za největší překážku.

„Dlouhodobě si stojím za tím, že při schvalování hypoték je pro klienty nejdůležitější parametr DSTI,“ říká Lucie Drásalová, hypoteční analytička ze společnosti Sirius Finance. „Je to kritérium, kvůli kterému velká část klientů v současnosti bonitně neprochází. Jde to samozřejmě ruku v ruce s vysokými cenami nemovitostí a vysokými sazbami,” dodává.

Vysoké úrokové sazby nejsou podle Drásalové úplně stěžejní. „Klienti si zhruba za poslední rok zvykli, že zdražovalo úplně všechno. Vidí, jaká je inflace, takže sazby kolem šesti procent ročně prostě vnímají jako fakt a pochopili, že tyto sazby tu s námi asi ještě chvíli budou. Spíše jsou zklamaní, že je nakonec zastaví nebo omezí právě parametr DSTI,” vysvětluje.

Stejný názor má také Libor Ostatek z Golem Finance. „Souběh působení vlivů na dostupnost financování bydlení je v současnosti velmi silný a trh téměř paralyzuje. Inflace, tlak na rozpočty domácností, a především úroková sazba, která je po letech násobně větší. Největší překážkou je pak logicky parametr DSTI,” říká Ostatek.

Problém je podle něj znát hlavně v Praze a okolí, Brně a některých velkých krajských městech. „I když máme domácnost, kde oba solidně vydělávají a na měsíční živobytí by jim stačila menší část platu, tak přes DSTI neprojdou,” říká expert. Jedná se hlavně o starší žadatele, kteří mají na splácení úvěru kratší dobu. A pak také lidi, kteří už staví, ale potřebují navýšit rozpočet kvůli vysokým cenám materiálů.

Podle Ostatka by bylo vhodné zvýšit i limit pro výjimky, který je dosud pouze pět procent z objemu poskytnutého minulé čtvrtletí. „V tom je problém, protože za první čtvrtletí se poskytly hypotéky v hodnotě pouze 25 miliard korun, a to včetně refinancovaných. Limit výjimek je už nyní vyčerpán na měsíce dopředu. Klienty u bank držíme v pořadníku až na ně na podzim přijde řada, možná. Kdysi byl pořadník na Škodu Favorit, dnes máme pořadník na výjimky z DSTI,” vysvětluje Ostatek.



Uvolnění prospěje oživení trhu, věří Miroslav Majer z webu HypoNaMiru.cz. „Každopádně nedá se očekávat, že najednou dostane hypotéku každý. Banky mají svoje ocenění rizika a byť se parametry rozvolní na úrovni ČNB, tak budou aplikovat svoje vlastní. Pak už bude záležet na jednotlivých bankách, jak se k rozvolnění postaví – to povede k větší variabilitě na trhu, což je podle nás správné,” říká.

