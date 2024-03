Banky omezují delší fixace. Nová čísla o hypotékách

Průměrná úroková sazba nově nabízených hypotečních úvěrů v Česku se za poslední měsíc prakticky nezměnila. Pro úvěr do 80 procent odhadní hodnoty nemovitosti (LTV) je sazba 5,62 % p. a. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex.

Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun při splatnosti 25 let (do 80 % LTV a s průměrnou sazbou 5,62 %) byla na začátku března 21 737 korun.

Přestože základní ukazatel stagnuje, na trhu dochází k výrazným změnám: zvyšuje rozdíl mezi sazbami krátkodobých a dlouhodobých fixací.

„Zatímco sazby krátkodobých fixací na jeden až tři roky zůstávají relativně stabilní, sazby dlouhodobých fixací (pět a více let) buď stagnují, nebo je banky přestávají úplně nabízet,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Předčasné splacení je pro banky riziko

Například hypotéku s fixací na deset let lze v současnosti najít pouze u posledních čtyř bank. Ostatní banky ji z nabídky stáhly.

Podle Sýkory jde o reakci na loňskou novelu zákona ohledně předčasného splacení hypoték. Novela sice výslovně povolila, aby si banky účtovaly vyšší poplatky než dosud, nicméně jejich výši poslanci zastropovali níž, než banky požadovaly.

„Nízká náhrada účelně vynaložených nákladů nepokryje zdaleka ztráty bank, zejména pokud je úvěr splacen v ranném začátku fixačního období,“ vysvětluje Libor Ostatek, šéf zprostředkovatelské společnosti Golem Finance.

„Banky změnu avizovaly v průběhu projednávání novely a nyní začaly reagovat. Některé z nich ruší fixace nad pět let, jiné je naceňují znatelně výše. Vidíme reálné, že se v letošním roce dočkáme návratu variabilních hypotečních sazeb,“ říká Ostatek.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme. Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi. Chci bydlet ve svém

Struktura fixací se podle něj zásadně proměnila. „Během druhé poloviny loňského roku ustoupil pětiletý fix ze své letité dominantní pozice a roli dominance převzal fix na tři roky, který má aktuálně 72% podíl, zatímco pětiletky mají podíl 23 %. Trend zkracování fixací vidíme jako nevratný a bude dle našeho odhadu sílit,“ dodává Ostatek.

Další zlevnění na jaře

S příchodem astronomického jara by měly hypoteční úvěry opět začít zlevňovat, očekává Sýkora. Česká národní banka bude totiž jednat o nastavení základních úrokových sazeb v den jarní rovnodennosti 20. března.

„Dvoutýdenní repo sazba by na březnovém zasedání bankovní rady mohla klesnout až o 0,75 procentního bodu. To bude dalším impulzem pro hypoteční banky ke zlevňování hypoték. Na konci letošního roku by se hypoteční sazby mohly snížit až ke 4 % a v příštím roce ještě pokračovat v poklesu,“ odhaduje Sýkora.

„Snižování cen úvěrů přinese nejen zvýšený zájem o nové hypotéky, ale také o refinancování stávajících drahých hypoték. Růst zájmu o koupi nemovitostí, způsobený levnějšími hypotékami, téměř jistě povede ke zvýšení cen nemovitostí určených k bydlení. To naopak může hypoteční trh brzdit,“ dodává Sýkora.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem