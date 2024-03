ČNB dál snižuje sazby. Stejným tempem jako minule

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla o snížení úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu na 5,75 procenta počínaje 21. březnem. Jde o nejnižší hodnotu od června roku 2022.

Diskontní sazba se snížila ve stejném rozsahu na 4,75 procenta a lombardní sazby na 6,75 procenta.

Analytici snížení očekávali. „I přes únorový pokles inflace ke 2,0 % tak zůstává bankovní rada spíše obezřetná, zejména kvůli vyššímu růstu cen služeb a slabšímu kurzu koruny,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš.

Od základních sazeb ČNB se nepřímo odvíjejí na jedné straně úroky komerčních bank na spořicích účtech a termínovaných vkladech, na druhé straně úroky u hypoték a dalších úvěrů.

„Nižší sazby znamenají snížení úroků z úvěrů, což by mělo podniky i domácnosti motivovat ke spotřebě, a to i ze spotřebitelských úvěrů. To samé se týká hypoték. Na druhou stranu úroky z vkladů poletí dolů a dá se čekat tvrdý konkurenční boj mezi bankami,“ komentuje Tomáš Volf, analytik spořitelního družstva Citfin.

Snížením úrokových sazeb se centrální banky snaží rozhýbat ekonomiku. Nižší úroky totiž znamenají levnější úvěry a také menší chuť lidí držet peníze na spořicích účtech, tedy vyšší ochotu utrácet. Říká se tomu uvolnění měnové politiky.

Naopak centrální banky zvyšují úrokové sazby v situaci, kdy chtějí ekonomiku přibrzdit. Vyšší úroky totiž znamenají dražší úvěry a výhodnější spoření. Tato kombinace má snížit ochotu lidí a firem utrácet. A když klesne poptávka, mají klesat i ceny.

Podle ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka je velmi pravděpodobné, že ČNB bude v dalších měsících v rychlém snižování úrokových sazeb pokračovat a dohánět ztrátu, kterou má vůči svému vlastnímu modelu. „Který navíc ukazuje na potřebu stále nižších sazeb. Na konci letošního roku by se mohla dostat hlavní repo sazba pod 4,0 procenta,“ dodává Marek.

Ve starém složení pod vedením Jiřího Rusnoka zvýšila bankovní rada úrokové sazby v boji proti rychle rostoucí inflaci devětkrát za sebou. Ještě v červnu 2021 byla dvoutýdenní repo sazba 0,25 %, do června 2022 vystoupala na 7 %. Tam ji držela i nová rada pod vedením Aleše Michla až do 21. prosince 2023, kdy rozhodla o snížení na 6,75 %. V únoru pak sazba klesla o další 0,5 procentního bodu.

Vývoj základní úrokové sazby ČNB (dvoutýdenní repo sazba) Zdroj: Peníze.cz, ČNB

Dvoutýdenní repo sazba ČNB od % 21. 3. 2024 5,75 9. 2. 2024 6,25 22. 12. 2023 6,75 23. 6. 2022 7 6. 5. 2022 5,75 1. 4. 2022 5 4. 2. 2022 4,5 23. 12. 2021 3,75 5. 11. 2021 2,75 1. 10. 2021 1,5 6. 8. 2021 0,75 24. 6. 2021 0,5 11. 5. 2020 0,25 27. 3. 2020 1 17. 3. 2020 1,75 7. 2. 2020 2,25 3. 5. 2019 2 2. 11. 2018 1,75 27. 9. 2018 1,5 3. 8. 2018 1,25 28. 6. 2018 1 2. 2. 2018 0,75 3. 11. 2017 0,5 4. 8. 2017 0,25 2. 11. 2012 0,05 1. 10. 2012 0,25 29. 6. 2012 0,5 7. 5. 2010 0,75 17. 12. 2009 1 7. 8. 2009 1,25 11. 5. 2009 1,5 6. 2. 2009 1,75 18. 12. 2008 2,25 7. 11. 2008 2,75 8. 8. 2008 3,5 8. 2. 2008 3,75 30. 11. 2007 3,5 31. 8. 2007 3,25 27. 7. 2007 3 1. 6. 2007 2,75 29. 9. 2006 2,5 28. 7. 2006 2,25 31. 10. 2005 2 29. 4. 2005 1,75 1. 4. 2005 2 28. 1. 2005 2,25 27. 8. 2004 2,5 25. 6. 2004 2,25 1. 8. 2003 2 26. 6. 2003 2,25 31. 1. 2003 2,5 1. 11. 2002 2,75 26. 7. 2002 3 26. 4. 2002 3,75 1. 2. 2002 4,25 22. 1. 2002 4,5 30. 11. 2001 4,75 27. 7. 2001 5,25 23. 2. 2001 5 26. 11. 1999 5,25 27. 10. 1999 5,5 5. 10. 1999 5,75 3. 9. 1999 6 30. 7. 1999 6,25 25. 6. 1999 6,5 4. 5. 1999 6,9 9. 4. 1999 7,2 12. 3. 1999 7,5 29. 1. 1999 8 18. 1. 1999 8,75 23. 12. 1998 9,5 4. 12. 1998 10,5 13. 11. 1998 11,5 27. 10. 1998 12,5 25. 9. 1998 13,5 14. 8. 1998 14 17. 7. 1998 14,5 20. 3. 1998 15 17. 12. 1997 14,75 10. 12. 1997 15 9. 12. 1997 15,5 4. 12. 1997 16,75 3. 12. 1997 17,5 2. 12. 1997 18 1. 12. 1997 18,5 31. 10. 1997 14,8 4. 8. 1997 14,5 1. 8. 1997 14,7 28. 7. 1997 14,9 24. 7. 1997 15,2 23. 7. 1997 15,4 22. 7. 1997 15,7 16. 7. 1997 16 9. 7. 1997 16,2 8. 7. 1997 16,5 7. 7. 1997 17 1. 7. 1997 17,9 30. 6. 1997 18,2 24. 6. 1997 18,5 23. 6. 1997 20 20. 6. 1997 22 18. 6. 1997 25 11. 6. 1997 29 4. 6. 1997 39 21. 6. 1996 12,4 9. 5. 1996 11,8 29. 4. 1996 11,6 29. 3. 1996 11,5 8. 12. 1995 11,3 Zdroj: ČNB

