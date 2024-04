Hypotéky zlevňují méně než sazba ČNB. Banky nechtějí delší fixace

Česká národní banka snížila 20. března dvoutýdenní repo sazbu o pět desetin procentního bodu na 5,75 % p. a., ale úroky hypoték až tak výrazně neklesly. Průměrná nabídková sazba hypoték je teď o pět setin procentního bodu nižší než před měsícem. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex k 3. dubnu.

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu klesla na 5,57 % p. a. z březnových 5,62 %, tedy jen mírně. Přesto je index na nejnižší úrovni od června 2022.

„Banky se i nadále drží spíše pozvolného trendu poklesu úrokových sazeb hypoték,“ komentuje to Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

I u hypoték se podle něj zatím potvrzuje staré dobré pravidlo, že ceny letí nahoru rychleji, než posléze klesají.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,57 % p. a. byla v dubnu 21 630 korun. V porovnání se začátkem března tak klesla přibližně o sto korun.

„Pokud podle očekávání sníží ČNB dvoutýdenní reposazbu do konce roku ke 4 % a banky budou dál adekvátně tomu snižovat své nabídkové sazby, mohla by se splátka takové vzorové hypotéky už letos přiblížit hranici 19 000 korun,“ upřesňuje Sýkora.

Zdroj: Swiss Life Hypoindex

Zatímco u dvou a tříletých fixací je pokles sazeb více znatelný, u velmi krátkých fixací na jeden rok nebo naopak dlouhých fixací na deset let sazby prakticky neklesají – stagnují.

„Velmi krátké fixace – stejně jako ty dlouhé – banky nyní snižováním sazeb nijak nepodporují a nesnaží se je tak udělat pro klienty atraktivní. Důvodem je, že banky i klienti počítají s dalším snižováním úroků hypoték. Banky se proto obávají, že u velmi krátkých fixací by mohly po roce díky refinancování ztratit velké množství klientů. A stejná obava z refinancování je i u dlouhých fixací, kde by je odchod klientů stál velké náklady,“ říká Sýkora.

Podle Sýkory jde o reakci na novelu zákona ohledně předčasného splacení hypoték. Novela sice výslovně povolila, aby si banky účtovaly vyšší poplatky než dosud, nicméně jejich výši poslanci zastropovali níž, než banky požadovaly.

Navzdory pomalému tempu snižování sazeb je to poprvé od května 2022, kdy se všechny sledované sazby dostaly pod hranici 6 % Poslední odolávala desetiletá fixace nad 80 % LTV, která v dubnu klesla na 5,95 %, vyplývá z dat Swiss Life Hypoindexu.

Klesají i sazby ve smlouvách, hlásí brokeři

Čerstvá čísla za březen zveřejnila také společnost Broker Consulting. Její index sleduje průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, které zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK Point u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů.

Průměrné sazby podle Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů v březnu klesly na 5,34 % z únorových 5,53 %. Ještě v prosinci byly na hodnotě 5,71 %.

„Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba vstupuje do indexu větší vahou. Výhodou metody výpočtu indexu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran,“ upřesňuje Broker Consulting svou metodiku.

„V principu se náš index počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu, anebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky,“ vysvětluje Broker Consulting.ˇ

Jak zlevní hypotéky ve zbytku roku?

Jiří Sýkora ze Swiss Life očekává, že základní sazba ČNB by mohla na konci letošního roku klesnout na 4 %. S tím by postupně měly klesat i úrokové sazby hypotečních úvěrů.

„To je rozhodně dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtějí pořídit nemovitost pro vlastní bydlení, protože hypotéky budou dostupnější. Tou špatnou zprávou je, že naopak vzhůru zamíří ceny nemovitostí,“ říká Sýkora.

Pokles úrokových sazeb podle něj přinese zlevnění hypoték k „normálním hodnotám“, což přiláká investory do nemovitostí. Ty už proto začínají zdražovat. Kupující, kteří nemají dostatek vlastních finančních zdrojů, si proto musí odpovědět na otázku, zda je lepší počkat si na levnější hypotéky, nebo využít aktuálně nižších cen nemovitostí.

„Ceny nemovitostí budou růst, ale pomaleji než v minulosti. To by mohlo být příležitostí pro ty, kteří hledají vhodnou investici, nebo si chtějí splnit sen o vlastním bydlení,“ očekává Sýkora.

„Pozvolný pokles sazeb je očekáván v průběhu celého letošního roku, ale samozřejmě záleží na dalších krocích České národní banky. Předpokládáme, že ČNB bude do konce roku průběžně mírně snižovat dvoutýdenní repo sazby, která aktuálně činí 5,75 procenta,“ říká Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů ze společnosti Broker Consulting.

