Elektřina a plyn dál zlevňují. Vyplatí se teď fixace ceny?

Společnost ČEZ v minulém týdnu oznámila další snížení cen u fixací elektřiny a plynu, od začátku roku už potřetí. Zlevňuje i konkurence, například innogy nebo E.ON.

ČEZ oproti standardnímu ročnímu ceníku od dubna zlevnil domácnostem elektřinu o více než 320 korun, a to na 3267 korun bez DPH na megawatthodinu. U plynu klesla cena o více než 280 korun na 1367 Kč/MWh za rok.

Velcí dodavatelé v Česku promítají do svých ceníků vývoj cen energií na burze, které dlouhodobě klesají. Megawatthodina elektřiny se obchoduje za 85,3 eur (asi 2158 korun), což je meziročně přibližně o 40 procent méně. Plyn se pohybuje na hodnotě 34,50 eur (přes 870 korun) za MWh, to je asi poloviční pokles ceny.

Zlevňování ale tuzemští dodavatelé zavádějí postupně. „Produktů, které dodavatelé nabízejí, je celá řada a každé zlevnění, zejména pokud ho oznámí velký dodavatel, slouží i k jeho sebeprezentaci a marketingu. I to je důvod, proč dodavatelé zlevňování takto časují,“ vysvětluje analytik společnost ENA Jiří Gavor.

Dodavatelé podle Gavora upravují konečné ceny pro odběratele s určitým zpožděním i proto, že doprodávají zásoby, které nakoupili za podstatně vyšší ceny. Pokles cen na českém trhu bude pokračovat, říká.

Lidé si teď mohou vybírat z několika možností. „Pokud zákazník dává přednost fixaci, lze ji obnovit,“ radí Gavor. Nejlevněji podle něj v současnosti vycházejí ty nejkratší, tedy měsíční. „U smlouvy na dobu neurčitou se vyplatí klidně spekulovat na to, že se začátkem topné sezony budou ceny ještě o něco níže,“ dodává analytik s tím, že následně lze sjednat fixaci dlouhodobou.

Podobně mluví Tomáš Vrňák, energetický analytik Ušetřeno.cz. Podle něj dodavatelé nabízejí ještě výhodnější ceny u dvoutarifních sazeb prostřednictvím nízkého tarifu a odměňují hospodárnější spotřebu energií. Vrňák podotýká, že ze současného cenového souboje mezi dodavateli těží zákazník, který si může výhodně zafixovat ceny na období jednoho až dvou let.

„Při změně dodavatele plynu dosahuje průměrná úspora u domácnosti více než 7000 korun ročně. Podle našich dat řada domácností stále setrvává na dražších cenících, a proto zbytečně přicházejí o peníze, změnou dodavatele přitom mohou začít realizovat výrazné úspory,“ vysvětluje analytik.

„Pokud lidé chtějí spekulovat na další pokles cen, mohou volit produkty s měsíční fixací nebo navázané na spotové ceny, kde však existuje riziko, že se situace na energetickém trhu obrátí, a pak si připlatí. Je to ale určitě lepší možnost, než setrvávat například v běžných cenících s dobou neurčitou, kde je cena výrazně vyšší. Opět zde hrozí riziko, že se situace otočí a dodavatel jim cenu výrazně zvýší,“ připomíná Vrňák.

Experti zdůrazňují, že lidem se vyplatí sledovat cenové nabídky skrze porovnávače cen. Energetický regulační úřad koncem března vylepšil funkci svého srovnávače nabídek od dodavatelů energií, který na svém webu spustil loni na podzim. Nově umí načíst data přímo z vyúčtování.

Vyúčtování je třeba nahrát ve strojově čitelném formátu PDF, ve kterém ho běžně zasílají dodavatelé v rámci elektronické komunikace.

Spotřebitelská organizace dTest připomíná, že jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. „V případě nespokojenosti či podezření na chybu ve vyúčtování se mohou spotřebitelé obrátit na dodavatele energií s reklamací tohoto vyúčtování,“ radí šéfka dTestu Eduarda Hekšová.

Dodavatel energií má podle ní ze zákona povinnost reklamaci vyúčtování vyřídit do 15 dnů od jejího uplatnění. „Poté spotřebitelům vzniká právo na náhradu. Tato náhrada činí u elektřiny 750 korun za každý den prodlení až do výše 7500 korun, u plynu poté činí tato náhrada 600 korun za každý den prodlení až do výše 24 000 korun,“ dodává Hekšová.

Reklamace vyúčtování však nemá odkladný účinek. „Spotřebitelé tedy musí vyúčtování uhradit, v opačném případě se vystavují riziku prodlení, při kterém by společnost mohla požadovat úroky z dlužné částky,“ upozorňuje Hekšová.

Pokud zákazník nemá v danou chvíli finance na doplacení vysokého nedoplatku, radí dTest dodavatele kontaktovat a domluvit s ním splátkový kalendář.

