Hypotéky výrazně zlevnily, ukazují nová čísla z bank

Průměrná úroková sazba nově nabízených hypotečních úvěrů v Česku klesla na nejnižší hodnotu od června 2022. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex.

Banky k 5. únoru nabízely hypotéky v průměru za 5,6 % p. a., což je o 0,36 procentního bodu méně než v lednu. Statistika počítá s úvěrem do 80 procent odhadní hodnoty nemovitosti (LTV).

Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun, splatnosti 25 let a do 80 % ceny nemovitosti klesla v únoru na 21 710 korun – je o 761 korun nižší než v lednu.

Pod hranici 22 tisíc korun se měsíční splátka hypotéky dostala poprvé od června 2022, kdy při průměrné sazbě 5,71 % činila 21 926 korun. Za posledních dvanáct měsíců zlevnila splátka hypotečního úvěru v průměru o 1630 korun.

Nejvýrazněji za poslední měsíc zlevnily hypotéky s desetiletou fixací, jejichž sazby se snížily o 0,6 procentního bodu. Desetileté fixace nabízejí banky v průměru za 5,4 % do 80 % LTV, takzvané hypotéky pro mladé do 36 let (nad 80 % LTV) nabízejí za 5,59 % p. a.

Hypotéky s fixací na jeden rok zlevnily v průměru o 0,45 procentního bodu na 5,85 % do 80 % LTV (5,33 % nad 80 % LTV). Tříleté fixace zlevnily o 0,21 procentního bodu na 5,6 % do 80 % LVT (5,79 % nad 80 % LTV). Nejméně zlevnily pětileté hypotéky: o 0,17 procentního bodu na 5,57 % (5,76 %).

Bankovní rada České národní banky včera snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 6,25 %. „Ve snižování by měla pokračovat i na následujících měnověpolitických zasedáních. Na konci roku by základní sazba mohla klesnout pod 4 %,“ očekává Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Hypoteční banky reagují na každou změnu základních úrokových sazeb s určitým zpožděním, hypotéky by tak měly zlevňovat i v dalších měsících. Trendem bank je snižování zejména nejkratších fixací na jeden nebo dva roky. Zdražovat či úplně přestat nabízet by naopak měly fixace dlouhé na 7, 10 a více let,“ říká Sýkora. Průměrná úroková sazba nových hypoték by podle nejčastějších odhadů měla na konci roku klesnout na úroveň kolem čtyř procent.

