Moneta končí se zprostředkovateli. Produkty nabídne sama a online

Moneta Money Bank se rozhodla ukončit spolupráci s externími finančními zprostředkovateli. Webu Peníze.cz to potvrdila mluvčí banky Zuzana Filipová s tím, že Moneta chce soustředit pozornost pouze na rozvoj vlastních poboček a na online distribuci.

„Moneta je uznávaným digitálním lídrem na českém bankovním trhu, a to především díky široké škále produktů a služeb, které jsme schopni našim klientům nabídnout online. Zároveň i nadále těžíme z jedné z nejproduktivnějších pobočkových sítí na trhu,“ říká Filipová.

Dodává, že banka v dlouhodobé strategii s ukončením spolupráce s řadou finančních zprostředkovatelů počítala. „Právě kombinace našeho silného rozvoje v oblasti sjednávání hypoték online a aktuální situace v prostředí úrokových sazeb nás přesvědčila, že nyní nastal pro takovéto rozhodnutí ten správný čas,“ vysvětluje mluvčí.

Nejde podle ní pouze o ukončení spolupráce u zprostředkování hypoték, týká se to i ostatních produktů. Hypotéky nicméně představovaly dosud největší objem externí spolupráce.

„Počítám, že nám zítra výpověď spolupráce přijde. Pokládáme to za hotovou věc. Od kolegů z konkurenčních firem vím, že to už mají a my to jistě dostaneme taky. Objem spolupráce s Monetou byl v minulém roce prakticky nula, takže to vnímám jako formální akt,“ odpověděl včera webu Peníze.cz David Eim, šéf velké zprostředkovatelské společnosti Gepard Finance.

„Zatím nemáme nic písemně, pouze ústní informaci, která říká, že spolupráce bude ukončena. Zítra možná přijde písemně,“ řekl včera Libor Vojta Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance.

„Oficiálně jsme nic neobdrželi. Spolupráce s Monetou je delší dobu na velmi nízké úrovni. Klienti totiž volili jiné finanční instituce z naší nabídky, protože jim nabízely lepší podmínky,“ reagoval za Broker Consulting ředitel komunikace Jan Lener.

Finančně-poradenská společnost Partners ukončila spolupráci s Monetou už v závěru minulého roku.

Šéf Monety Tomáš Spurný už v minulosti kritizoval využívání zprostředkovatelů, kteří podle něj z 80 procent drží distribuci hypotečních úvěrů. Výrazně to zdražuje distribuci produktů a vytváří další problémy, myslí si Spurný.

„Pokud banky platí těmto zprostředkovatelům mezi 1,5 až 1,8 procenta, tak se to musí někde zákonitě projevit. A projevuje se to v úrokových mírách. Hypotéka v takzvané marži nad očekávanou úrokovou křivkou – to je jasný fakt. Myslím si, že distribuce těchto produktů by měla být mnohem přísněji regulována,“ řekl Spurný loni v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Moneta Money Bank existuje od roku 2016, navazuje na tuzemské aktivity GE Money Bank. Má zhruba 1,5 milionu klientů. Vlastnická struktura je značně roztříštěná, největším akcionářem byla zůstává s podílem 29,94 procenta společnost Tanemo, kterou založila skupina PPF. Vedle samotné banky patří do skupiny také stavební spořitelna nebo leasingová společnost.

