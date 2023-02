Jak vybrat firmu na instalaci fotovoltaiky. Krok za krokem

V roce 2022 přibylo přes 50 tisíc kusů tepelných čerpadel – o polovinu víc než předchozí rok. Výkon nových fotovoltaik narostl meziročně dokonce na víc než čtyřnásobek. „Letos jsme patrně na počátku dalšího rekordního roku. Novou fotovoltaiku a tepelné čerpadlo si plánuje pořídit 100 až 200 tisíc nových zákazníků,“ odhaduje Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Nárůst zájmu o obnovitelné zdroje s sebou nese i množící se případy nespokojených zákazníků. Instalační firmy jsou pod velkým tlakem, jejich klienti často nevědí, na co si dát pozor, jak poptat dodavatele, jak dlouho bude instalace trvat nebo jak na dotace. Pojďme si to projít všechno pěkně popořadě.

Jak přibývají tepelná čerpadla a soláry Tepelná čerpadla Fotovoltaika rok počet nových nový instalovaný výkon připojený do sítě (kWp) 2019 23 047 25 000 2020 24 124 51 000 2021 30 165 62 000 2022 víc než 50 000 (předběžně) 289 000

Co od solárů chci?

Ušetřit za energie, to je jasné. Kolega v práci to má, soused to má, teta z Ústí to má taky. Přesto pro vás může být výhodné něco úplně jiného, než mají oni. Důležité je, abyste zbytečně neplatili za něco, co nebudete využívat.

Může vám jít o celkovou úsporu elektřiny v domácnosti – pak potřebujete fotovoltaiku. Nebo o to, abyste ušetřili spíš za plyn na vytápění a ohřev teplé vody, pak je pro vás výhodnější fototermika. Nebo o nabíjení elektromobilu. Nebo o zajištění domácnosti proti výpadkům elektřiny. Případně o kombinaci víc důvodů. Čím víc budete mít jasno na začátku, tím líp se bude i dodavateli navrhovat optimální systém.

Jakou firmu si vybrat?

Investovat budete minimálně vyšší desítky tisíc korun, spíš stovky tisíc. Proto je dobré věnovat péči hledání dodavatele.

Při výběru firmy doporučujeme zjistit její historii, předchozí reference a to, jaký servis poskytuje po instalaci. To mimo velké a známé dodavatele může splnit i menší místní firma, na kterou získáte reference ze svého okolí. Ptejte se na zkušenosti a doporučení svých známých.

Pro výběr můžete využít adresář na webu Cechu akumulace a fotovoltaiky v sekci Hledám profíka nebo na webových stránkách programu Nová zelená úsporám v sekci Seznam specialistů. Je obvyklé, že firmy nabízejí záruku až 25 let na panely, ale další komponenty mají různé záruční doby.

Kvalitní firma vám poskytne stoprocentní servis a zajistí pro vás všechny podklady pro vyřízení žádosti o připojení k síti, respektive za vás také podá žádost podle požadavků příslušné distribuční společnosti.

Jaký mám chtít výkon?

Z účtů za energie vyčtete spotřebu za poslední roky. Od dodavatele pak můžete chtít, aby vám nainstaloval právě tolik panelů, které budou mít takový výkon. Zkuste se ale zamyslet, jestli se vaše spotřeba energie nebude v budoucnosti měnit. Třeba jednou budete potřebovat dobíjet elektromobil, budete si chtít koupit tepelné čerpadlo, klimatizaci nebo bazén. Nebo naopak spotřebu snížíte, protože si třeba pořídíte nový zdroj tepla.

Když máte velkou střechu, brzy taky budete moct nabídnout přebytky vyrobené elektřiny rodině, sousedům či přátelům. Jde o trend nejbližších let. Stát připravuje legislativu, která snadné sdílení energie umožní.

Vlastní výkon fotovoltaiky lze korigovat, záleží, jak si ve smlouvě o připojení k síti s distribuční společností nastavíte pravidla. V případě sjednání připojení jako mikrozdroje do 10kWp, tedy bez možnosti přetoků vyrobené elektřiny do distribuční sítě, doporučujeme instalovat velikost elektrárny odpovídající zhruba pokrytí poloviny až dvou třetin roční spotřeby vašeho domu.

Baterie ano, či ne?

Díky baterii můžete využívat energii ze slunce i v době, kdy fotovoltaika elektřinu nevyrábí. Třeba když je zamračeno nebo noc. To se může hodit. Baterie vás taky zajistí v případě neočekávaného výpadku sítě.

V budoucnosti budete energii z baterie patrně moct taky prodávat zpátky do sítě a pomáhat ji tak stabilizovat. Proto mají baterie i i vyšší dotační podporu v programu Nová zelená úsporám.

Baterie každopádně není nutnou součástí fotovoltaické elektrárny, je to na vás. Pokud byste si to v budoucnu rozmysleli a baterie chtěli do systému doplnit, technicky je to možné. Jen vám s rozšířením můžou vzniknout vícenáklady a nebudete moct už čerpat dotační podporu.

Kam mám panely umístit?

Na střechu, samozřejmě. Ale co když váš dům nemá výhodnou orientaci? Nebo to nejde z jiných důvodů? Panely můžou být i na garáži, kůlně, stodole či jiných stavbách, pokud stojí na pozemku domu.

Lze je instalovat i na fasádu, tam ale mají nižší účinnost. Ideální umístění panelů je při orientaci na východ nebo západ, kdy dochází k maximálnímu využití vyrobené energie během dne. Jižní orientaci lze také doporučit, severní má naopak nejmenší účinnost.

Mám nárok na dotaci?

Na instalaci fotovoltaické elektrárny nebo fototermického systému je možné čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Výše podpory je 40–200 tisíc korun, podle velikosti a typu systému. Žádosti lze podávat před instalací, v jejím průběhu i po ní.

Solidní instalační firma za vás zkompletuje podklady nutné pro vyplacení dotace, případně za vás žádost i podá. Dotace se vyplácí po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

Dokumenty a podmínky k Nové zelené úsporám najdete na webu programu v sekci Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy. Návod, jak postupovat při podání žádosti najdete na stránce Jak na to.

Kolik mám dát jako zálohu?

Doporučený postup je takový, že první zálohu uhradíte po podpisu smlouvy s vybranou společností. Pohybuje se většinou mezi 10 až 40 procenty celkové ceny. Druhá záloha je požadována většinou ve výši do 50 až 70 procent a hradí se po získání smlouvy o připojení k síti a začátku montáže. Zbytek se platí po předání. Tedy když máte v ruce předávací protokol a revizní zprávu.

