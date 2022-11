Rozdělit se o elektřinu bude snazší. Komunitní výrobu podpoří stát

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení novelu energetického zákona, která má zásadně usnadnit rozvoj komunitní energetiky. Lidé, firmy, obce a další zájemci se díky ní budou moct bez větších překážek dohodnout na tom, že si společně zřídí malou elektrárnu a o vyrobenou energii se budou dělit.

Novela umožní vznik energetických společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Česko se jejím přijetím vypořádá s dlouhodobým legislativním dluhem – podobný zákon po nás Evropská unie chce už delší dobu a volají po něm i lidé a organizace, které se o samovýrobu elektřiny zajímají. Ani tento tlak na vládu by možná nestačil, kdyby nepřišla energetická krize a kdyby se k ekologickým argumentům nepřidaly ekonomické.

„Novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky, která pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Věříme, že novela také povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i posílení energetické nezávislosti České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Energetické společenství

Energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné energie můžou podle návrhu tvořit fyzické osoby, malé firmy, obce nebo kraje nebo právnické osoby těmito samosprávnými celky zřizované. Společenství mají vznikat s vůlí a cílem vyrábět elektřinu, spotřebovávat ji, sdílet a prodávat – ovšem jejich hlavním účelem nemá být vytváření zisku.

Členy energetického společenství se tak můžou stát třeba obyvatelé bytového domu, kteří se ve společenství vlastníků dohodnou na tom, že si nechají na střechu namontovat fotovoltaické panely. Statek, který postaví bioplynovou elektrárnu a podělí se o energii se sousedy. Nebo třeba obec a její občané, kteří se dohodnou například na stavbě větrné elektrárny na kopci za posledním domem. Možností a kombinací je plno – jen by mělo jít o obnovitelné zdroje a o sdílení energie z nich získané.

Jak to může fungovat Příklady komunitní energetiky v praxi Výroba elektřiny ze solární nebo větrné elektrárny v rámci obce. Obec si pořídí vlastní solární nebo větrnou elektrárnu, kterou napojí na místní distribuční síť. Elektřinu, kterou vyrábí, pak může dodávat vybraným odběratelům zahrnutým do energetického společenství – primárně úřadům, školám, sportovním halám a dalším. Takto vyrobená elektřina může členům energetického společenství nahradit část jejich spotřeby elektřiny.

Výroba elektřiny v bytových domech. SVJ nebo například bytové družstvo si na střechu bytového domu nechá nainstalovat solární elektrárnu. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství. Tato elektřina pak může být doplňkem k odebrané elektřině jednotlivých domácností a sníží jim účty za elektřinu.

Výroba elektřiny a následné sdílení v rámci podniku. Podnik si pořídí a nainstaluje solární nebo větrnou elektrárnu. Vyrobenou energii následně může sdílet mezi různými svými provozy, které předtím zahrne do energetického společenství. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vyrob tady, spotřebuj jinde

Další důležitý pojem, který má novela zavést, je aktivní zákazník. To je osoba, která má typicky víc nemovitostí, u jedné z nich vyrábí elektřinu. Když jí vyrobí víc, než u dané nemovitosti spotřebuje, může ji jednak sdílet dál, nebo ji může poslat do sítě a na jiném místě, tedy u jiné svojí nemovitosti zase stejný objem odebrat. Padá tedy dosavadní podmínka, že co si člověk v jednom objektu vyrobí, musí v něm taky spotřebovat nebo odevzdat za výkupní ceny.

Doteď bylo sdílení obtížné zejména kvůli tomu, že přebytky z výroby energie museli výrobci posílat do distribuční sítě.

Návrh novely a její zdůvodnění si můžete pročíst na vládním webu s připravovanou legislativou. S účinností se počítá od poloviny roku 2023.

