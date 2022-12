Nainstalujete víc solárů bez povolení. Poslanci souhlasí

Novela energetického zákona, kterou včera schválila Poslanecká sněmovna, umožní nainstalovat si bez povolení fotovoltaické panely s výkonem do 50 kW. Zatím pro ně platí hranice 10 kW. Jednoduší bude i obecně stavba menší elektrárny na obnovitelné zdroje. Pokud bude mít výkon do 50 kW, nebude potřeba stavební povolení ani licence Energetického regulačního úřadu. Zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident – účinný bude den poté, co vyjde ve sbírce zákonů.

Kdo chce mít vlastní elektrárnu na 10 kW a víc, musí dnes mít licenci na výrobu elektřiny, stát se fakticky podnikatelem – se vším, co k tomu patří. Pro lidi i firmy, které si z elektřiny nechtějí dělat byznys, je to poměrně velká byrokratická zátěž a komplikace. S novelizací energetického zákona se limit, do kterého licence není potřeba, zvedne k 50 kW výkonu – což bude stačit asi kterékoli domácnosti i bytovému domu nebo menší výrobní firmě.

Při instalaci nebo stavbě takové elektrárny navíc nebude potřeba stavební povolení, pokud půjde o instalaci na už stojící stavbu nebo o stavbu v zastavěném území.

„Jedná se o první krok na cestě za podporou komunitní energetiky. Chceme levnější a dostupnější energie pro domácnosti i firmy,” říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který na novele připravené ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracoval.

K opravdové komunitní energetice, tedy jednoduchému sdílení energií, ale budou potřeba ještě další úpravy energetického zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu už na podzim připravilo novelu, která by měla dát komunitní energetice pevnější legislativní základ. Na webu Peníze.cz jsme o ní psali podrobně: Rozdělit se o elektřinu bude snazší. Komunitní výrobu podpoří stát. K této novele skončilo minulý týden připomínkové řízení a po vypořádání připomínek může zamířit do Sněmovny.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

