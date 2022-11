Důchody čekají změny. Projděte si podrobný přehled

Valorizace důchodů

V lednu přichází pravidelná (řádná) valorizace: Základní výměra důchodů stoupne od ledna 2023 o 140 korun, procentní výměra o 5,1 %. Průměrný důchod se díky tomu zvýší o 825 korun na úroveň kolem 19 tisíc korun.

Valorizace se týká všech penzí, tedy starobních důchodů, invalidních důchodů i penzí pozůstalostních (sirotčího důchodu a vdovského/vdoveckého důchodu).

Spočítejte si, jak stoupne důchod právě vám:

Dvě změny zatím zůstávají ve fázi úvah bez konkrétního návrhu a bez alespoň orientačního termínu. Prvních měsíců roku 2023 se tedy určitě nedotknou:

Ve hře je spravedlivější zvyšování důchodů při mimořádné valorizaci. Podle dosavadních pravidel totiž pomáhá lidem s nižšími důchody méně než těm s vyššími. Kvůli inflaci se zvedá jen zásluhová část penzí. A ta je tím menší, čím menší je důchod. Psali jsme podrobně: Změní se mimořádná valorizace?

Na druhé změně se zatím neshodne ani vládní koalice. ODS, lidovci a TOP 09 zvažují, že by řádná valorizace mohla být nižší než dosud. Pravidla by se vrátila na úroveň před rokem 2018, kdy se důchody zvyšovaly o inflaci a jen o třetinu růstu reálných mezd, zatímco v současnosti rostou o inflaci a o polovinu růstu mezd. Čtěte víc: Nižší valorizace očima expertů

Výchovné 500 Kč k důchodu

Od ledna 2023 dostanou starobní důchodci příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – takzvané výchovné. Dosáhnou na něj i ti, kteří už důchod začali pobírat dříve (do konce roku 2022).

Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do penze dříve díky počtu vychovaných dětí (slovy zákona: důchodový věk jim byl stanoven se zohledněním vychovaných dětí).

Ostatní zájemci musí vyplnit žádost o příspěvek. Kdo šel nebo půjde do penze ještě před 1. lednem 2023, může žádat o příspěvek nejpozději do konce roku 2024.

Výchovné zvýší důchod hlavně ženám, které mají dlouhodobě podstatně nižší penze než muži. Kromě jiného je to dáno právě tím, že ženy většinou pečují o děti, přicházejí o roky v práci a tím se jim snižuje pobíraná mzda. To se pak odráží i v nižších důchodech.

Odpovědi na nejčastější otázky: Kdo a jak dostane na výchovné k důchodu?

Na výchovné nakonec dosáhnou i lidé, jejichž starobní důchod vznikl transformováním z invalidního. A v plné výši bude náležet také vdovám a vdovcům, kteří pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem. O vylepšení původních pravidel jsme psali podrobně:Výchovné i pro invalidní důchodce, vdovy a vdovce

Sleva pro pracující důchodce

Místo mírného zvýšení důchodu mají pracující senioři dostat výraznou slevu na pojistném. To znamená vyšší čistý výdělek. Změna, která má přijít už od července 2023, je teprve ve fázi návrhu, projedná ho vláda.

Polepšili by si lidé, kteří pobírají starobní důchod a zároveň k tomu pracují nebo podnikají. Čistý výdělek se jim zvýší o 6,5 % – například u mzdy ve výši 20 tisíc korun měsíčně to dělá 1300 korun.

Jak to funguje teď? Kdo dostává důchod a dál při tom pracuje nebo podniká, tomu se za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti zvyšuje výpočtový základ důchodu o 0,4 %.

Chystaná změna se netýká situace, kdy už důchod pobírat můžete (máte na to věk), ale ještě jste si o něj neřekli a dál pracujete. V takovém případě se budoucí důchod zvyšuje podstatně rychleji.

Čtěte podrobně: Nová odměna pro pracující důchodce. Skončí procenta, přijde sleva

Výplata důchodu – nové termíny

Také změna výplatních termínů je zatím jenom ve fázi ministerského návrhu, teprve zamíří na vládu. Přináší dvě hlavní novinky:

Od 1. července 2025 se důchody mají začít vyplácet vždy na kalendářní měsíc. Nezávisle na tom, na který den připadá pravidelný termín výplaty. Člověk, který bude dostávat důchod třeba 6. dne v měsíci, ho tedy 6. srpna obdrží na kalendářní měsíc, tedy na 1. až 31. srpen. Stejně jako člověk, který bude dostávat důchod třeba 12. dne v měsíci. Dosud se většina důchodů vyplácí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 16. dni v měsíci, dostává 16. srpna penzi na období od 16. srpna do 15. září.

Ještě předtím se mají změnit výplatní termíny důchodů: místo třinácti termínů v měsíci se mají vyplácet jen ve čtyřech nebo pěti. A všechny by nově spadaly do první poloviny kalendářního měsíce. Návrh zatím neupřesňuje, kdy se termíny změní.

Podrobné vysvětlení: Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

Nižší důchod pro komunisty

Prominenti komunistického režimu budou mít od března roku 2024 nižší důchody, schválili poslanci. Od procentní výměry se jim začne odečítat 300 korun za každý i započatý rok ve funkci.

„Pokud tedy dnes třeba bývalý vysoký funkcionář KSČ pobírá důchod ve výši 25 tisíc měsíčně a víme, že ve vysoké stranické funkci byl 10 let, tak jeho důchod bude snížen o 3000 Kč,“ vysvětluje ministr Marian Jurečka. Krácení se nebude provádět u lidí, kteří jsou aktuálně v invalidním důchodu.

Psali jsme víc: Snížení důchodu pro vrcholné komunisty

Změny ve státní podpoře

Státní příspěvek na penzijní spoření má od roku 2024 klesnout na 18 procent z ukládané částky, zatímco dosud dělá 23 až 30 procent. Počítá s tím návrh ministerstva financí. Vláda ho projedná nejdříve za pár týdnů.

Minimální částka pro nárok na příspěvek má stoupnout z 300 na 500 Kč měsíčně, výše příspěvku by zůstala 90 Kč. Na maximální příspěvek by dosáhl až ten, kdo si spoří aspoň 1500 Kč měsíčně, jeho výše by stoupla na 270 Kč (dosud 230 Kč).

Současně by se sloučil limit pro daňový odpočet penzijního spoření a životního pojištění. Zatímco doteď se 24 tisíc korun počítá u každého z těchto produktů zvlášť, nově by existovala společná hranice 48 tisíc a záleželo by na každém, jak ji využije. Stejnou daňovou výhodu by nově dostaly investice do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů – i ty by se ale musely vejít do společného limitu 48 tisíc s penzijkem a životkem.

Penzijní společnosti zároveň budou moct nabídnout nový typ fondu, označovaný jako alternativní – ten by mohl investovat ještě odvážněji než dosavadní dynamické fondy.

Podrobné vysvětlení: Nová podpora spoření a investic na důchod

Dříve do důchodu

Zdravotničtí záchranáři budou moct od začátku roku 2023 chodit dříve do starobního důchodu, pokud na to mají odpracovanou potřebnou dobu. Konkrétně jde o lékaře výjezdových skupin, řidiče vozidel záchranné služby, operátory zdravotnického operačního střediska nebo o záchranáře horské služby.

Změnu už schválili poslanci. Oproti původnímu návrhu se ale zatím nepočítá s dalšími náročnými profesemi, například svářeči nebo kováři. Ti si nakonec musí počkat na větší změny systému.

Psali jsme víc: Po náročné práci dřív do penze. Zatím jen pro záchranáře

Podle současných pravidel budou Češi odcházet do starobního důchodu nejpozději v 65 letech. Dlouhodobě to není udržitelné, upozorňuje Jurečka. Co na tyto úvahy říkají experti?

Slovensko už strop pro věk odchodu do penze zrušilo, rok 2023 přinese u sousedů i další změny: bonus pro rodiče nebo novou možnost předčasného důchodu. Podrobně: Slováci mění důchody

Kratší doba pro nárok na důchod

Od začátku roku 2024 se má zkrátit doba odpracovaných let potřebná pro získání starobního důchodu. Dnes je potřeba splnit dvě podmínky: dosáhnout důchodového věku a odpracovat 30 let, případně mít 35 let pojištění v součtu za práci (nebo podnikání) a náhradní doby (tou je například péče o malé děti, o nemohoucí příbuzné nebo pobírání podpory v nezaměstnanosti).

Potřebná doba odpracovaných let má podle návrhu ministra Jurečky klesnout na 25 let, výše procentní výměry důchodu za takovou dobu bude samozřejmě nižší než za 35 let.

O zkrácení se píše i v programovém prohlášení současné koaliční vlády, Česku to doporučuje například organizace OECD nebo ombudsman. Proti se postavilo hlavně ministerstvo financí vedené ODS. Koalice tak změnu projedná až za rok v rámci komplexního balíčku důchodové reformy, termín k začátku roku 2024 je v ohrožení.

Podrobněji: Snadnější cesta k důchodu? Se zkrácením potřebné doby Jurečka narazil

Žádosti o důchod

Kvůli žádosti o důchod už nebudete muset osobně na úřad. Od poloviny roku 2023 to půjde i přes internet, plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí. I tahle změna teprve zamíří do vlády.

Lidé by si také mohli zvolit pobočku správy sociálního zabezpečení, ke které žádost podají. Podle dosavadních pravidel musí žádat jen tam, kam spadají podle trvalého bydliště.

Psali jsme víc: O důchod požádáte snadněji. Úřad využije internet

