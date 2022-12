Příspěvek na bydlení roste. Spočítejte si, kolik dostanete

Novela zákona o státní sociální podpoře, která mění pravidla pro příspěvek na bydlení, sice ještě čeká na potvrzení v Senátu, komplikace ale nečekáme. Novinky by tak měly platit od ledna 2023 – definitivně si to napíšeme možná už tuhle středu.

S kalkulačkou příspěvku na bydlení pro rok 2023 jsme udělali hodně zkušebních propočtů a na konkrétních případech nám potvrdily, co slibovalo ministerstvo sociálních věcí: příspěvek poroste – v některých případech „jen“ o stokoruny, v jiných i o několik tisícovek.

Ministerstvo odhaduje, že po úpravách bude na příspěvku vyplácet měsíčně o 189 milionů korun víc. To je dvě a čtvrt miliardy za rok. Celkem se má v roce 2023 na příspěvku na bydlení vyplatit odhadem 13,3 miliardy korun.

Vyzkoušejte si, jestli ně něj budete mít taky nárok, případně o kolik vám v roce 2023 stoupne.

Co všechno se mění v příspěvku na bydlení od ledna 2023? Podrobně jsme to popsali v přehledovém článku: Vyšší příspěvek na bydlení schválila i Sněmovna. Bude i pro víc lidí. Teď si to už jenom stručně shrneme. Jestli vás zajímají detaily a konkrétní čísla, odskočte si do předchozího textu.

Zvyšují se normativní náklady

V první řadě se zásadně mění normativní náklady. Příspěvek na bydlení je konstruovaný tak, že když jsou vaše náklady na bydlení vyšší než 30 procent čistého příjmu, rozdíl dorovná stát. Normativní náklady jsou pojistka, aby stát nepřispíval na luxusní bydlení. Je to jednoduše řečeno částka, o které se stát domnívá, že by se za ní mělo dát pořídit bydlení pro určitý počet lidí v sídle určité velikosti. Pokud jsou skutečné náklady vyšší, použijou se pro výpočet náklady normativní.

Od ledna se v první řadě slučují normativní náklady pro jednu a pro dvě osoby. Většinou se beztak jedná o stejný typ bydlení. Dosavadní normativy pro jednoosobové domácnosti byly opravdu nízké a výši příspěvku hodně ořezaly. Zároveň se pro tuhle kategorii normativy i nejvíc zvedaly. Častěji se teď budou při výpočtu používat náklady, jaké domácnosti skutečně mají.

Končí znevýhodnění Pražáků

Náklady na bydlení se porovnávají s 30 procenty příjmu. Dřív jsme vždycky do závorky museli psát, že pro Prahu se použije 35 procent příjmů. Logika byla taková, že v Praze se vydělává víc. Jenže důchodci, samoživitelé a další lidé, co mají hluboko do kapsy a jsou proto typickými adresáty příspěvku, z vyšší platové úrovně v Praze moc neprofitují. Od roku 2023 tahle výjimka pro Prahu končí, limit se sjednotí na 30 %. Pro některé příjemce příspěvku na bydlení z Prahy to znamená jeho zvýšení.

Zvyšují se srovnatelné náklady – nájem těch, co neplatí nájem

Na příspěvek na bydlení mají nárok nejen lidé v nájmu, ale i ti, kteří bydlí v družstevním nebo ve vlastním. Včetně lidí, co bydlí třeba na chatě. Ti do kalkulačky nezadávají výši nájmu. Protože se ale počítá, že nějaké náklady spojené s užíváním nemovitosti mají, stanoví pro ně zákon pevnými částkami náklady srovnatelné s nájmem. I ty mají od ledna vzrůst, asi o 16 procent. Tabulku najdete ve starším článku, sami do kalkulačky nic nezadáváte, čísla tam automaticky dosazujeme za vás.

Vyšší paušál na uhlí a dřevo

Ti, kdo topí uhlí, dřevem, prostě pevným neboli tuhým palivem, zadávají do tabulky částky stanovené v zákoně. A proti loňsku budou o dost vyšší.

Životní minimum vás neomezí

Pokud měla rodina, která žádala o příspěvek, příjmy nižší než životní minimum, použilo se při výpočtu právě minimum. Ti, kdo nemají nic, tak paradoxně dostávali příspěvek na bydlení nižší o rozdíl mezi životním minimem a svými příjmy. Od ledna už to tak nebude.

