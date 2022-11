Příspěvek na bydlení stoupne a dosáhne na něj víc lidí

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 16. 11. 2022

Příspěvek na bydlení má být od ledna 2023 zase vyšší a zároveň by na něj mělo dosáhnout víc lidí. Na rozdíl od letošního října, kdy se příspěvek zvedal naposledy, půjde o změnu rozsáhlejší a závažnější – takovou, na kterou jen vládní pravomoci nestačí. K jejímu schválení bude potřeba Parlament.

Návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, dnes schválila vláda a poslala ho do Sněmovny. Poslance vláda žádá o jeho projednání ve zrychleném zřízení. I když se zákon pravděpodobně letos nepodaří do sbírky zákonů dostat, jeho účinnost je stanovená k 1. lednu – a příspěvek na bydlení se proplácí zpětně.

Letos v září se podle dat ministerstva vyplatilo přes 188 tisíc příspěvků na bydlení, vyplacená suma byla skoro 764 milionů korun, za první tři letošní čtvrtletí šlo skoro o 5,9 miliardy. Pokud změna od ledna projde, počet příspěvků i množství vyplacených peněz dál porostou. Vláda odhaduje, že měsíčně se na ně v příštím roce vyplatí přes miliardu a sto milionů korun, z toho přes 920 milionů stávajícím příjemcům a skoro 190 milionů novým.

Jak pomáhá příspěvek na bydlení a co jsou normativní náklady?

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která by měla pomáhat lidem, jejichž příjmy nestačí na to, aby rozumně poplatili náklady na bydlení. V kostce: energie, služby a pochopitelně nájem. Nárok ale můžou mít i majitelé nemovitostí nebo bytoví družstevníci. Těm se místo nájmu počítá jeho státem stanovená náhražka – takzvané srovnatelné náklady, tedy náklady srovnatelné s nájemným.

Pokud náklady na bydlení přesáhnou třicet procent příjmů domácnosti, doplácí všechno nad to stát. Jen v Praze musí náklady na bydlení přesáhnout pětatřicet procent příjmů.

Ale – aby se nedotovalo bydlení nad poměry, stanovují se pro účely posuzování nároku na příspěvek normativní náklady na bydlení. To je číslo, která říká, jak vysoké by asi měly být pro domácnost o určitém počtu členů náklady na rozumné bydlení v obci určité velikosti.

Když se zkoumá nárok na příspěvek na bydlení, berou se v úvahu jak skutečné, tak normativní náklady na bydlení a počítá se s těmi nižšími. Stejně se pak postupuje i při výpočtu výše případného příspěvku.

Dotace na zateplení pro lidi na příspěvku Zdroj: Shutterstock Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program Nová zelená úsporám Light. Přispěje na zateplení „nízkopříjmovým“ majitelům rodinných domků. Za ně se považují penzisté, invalidní důchodci ve třetím stupni a lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Od 9. ledna bude možné žádat na dotace na výměnu oken a vstupních dveří nebo na zateplení podlah, střech a fasád. Podmínky a pravidla zde: Nová zelená úsporám Light je i pro chudší. Máme podrobnosti

Pro snazší pochopení: Mějme tříčlennou rodinu, která žije třeba na Kladně. To je město, které má necelých 70 tisíc obyvatel, a pro obec takové velikosti jsou normativní náklady na bydlení pro tříčlennou domácnost stanovené na 16 899 korun. Pokud by platili na nájmu třeba 8000 a na energiích 6000 korun, počítalo by se při zjišťování nároku na příspěvek se skutečnými náklady, 8000 + 6000 = 14 000 korun, což je míň než normativní náklady.

Stejně velká rodina, která by za nájem dala 12 000 korun a na energiích stejných 6000 korun, dohromady tedy 18 000 korun. Tahle částka by se ale nepočítala celá, srazila by se o 1101 korunu na úroveň normativních nákladů.

Jedním z cílů chystané novely je, aby normativní náklady přesněji odpovídaly situaci na trhu s nájemním bydlením a aby klesl počet domácností, kterým normativy pomoc v nouzi seříznou. V Praze, kde se to stává nejčastěji, ořezává normativ příspěvek v 46 procentech případů.

Normativní náklady budou vyšší a jednodušší

Výše normativních nákladů závisí na velikosti obce a na velikosti domácnosti. Zatím se obce dělí do pěti kategorií, v příštím roce by měly být jen tři: do 69 999 obyvatel, 70 000 a víc obyvatel a pak společně Brno s Prahou. Základem nového rozdělení je analýza dat z realitních serverů.

Domácnosti se zatím dělí na jednočlenné, dvoučlenné, tříčlenné a čtyřčlenné. Napříště by se domácnosti o jednom člověku a dvou lidech měly sloučit do jediné kategorie se stejnými normativními náklady.

Na pomoc těmto domácnostem byla z velké části zaměřena poslední úprava normativních nákladů od října. Než ke zvýšení došlo, normativy krátily příspěvek na bydlení u jedno- a dvoučlenných domácností ve víc než 40 procentech případů, tedy zásadně víc než u domácností tříčlenných (24 procent) a čtyřčlenných (necelých 16 procent).

Nová tabulka s normativními náklady má od ledna vypadat takhle:

Normativní náklady pro domácnosti v nájmu nebo podnájmu – navrhované od roku 2023 Měsíční náklady na bydlení v Kč Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70 000 obyvateli Obce do 69 999 obyvatel jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137 tři 20 812 17 500 16 899 čtyři a více 24 995 21 002 20 277

Současné normativní náklady pro domácnosti v nájmu nebo podnájmu Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč Praha víc než 100 000 50 000–99 999 10 000–49 999 do 9999 jedna 14 621 12 771 12 435 11 429 11 246 dvě 18 129 15 597 15 137 13 761 13 510 tři 20 812 17 500 16 899 15 099 14 771 čtyři a více 24 995 21 002 20 277 18 106 17 711

Zjednoduší se a zvýší i normativy pro lidi bydlící ve družstevním, vlastním nebo v bytě užívaném na základě služebnosti. U těch už úplně odpadá dělení podle velikosti obce, nově mají vypadat takhle:

Náklady srovnatelné s nájemným pro domácnosti v družstevních a vlastních bytech Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v Kč jedna nebo dvě 10 932 tři 13 561 čtyři a víc 16 368

Praha jako zbytek republiky

Další navrhovanou změnou je zrušení pražské výjimky. Není prý dnes důvod, proč by náklady na bydlení měly v Praze přesahovat jiné procento z příjmů než jinde. Dvojí koeficient podle předkladatelů novely znevýhodňuje Pražany a zejména pražské důchodce proti zbytku republiky.

Nově by se tedy i v Praze měly při zkoumání nároku na příspěvek náklady na bydlení srovnávat s 30 procenty čistého příjmu domácnosti místo dosavadních 35.

Životní minimum už příjmy nenahradí

Pokud domácnost nemá žádné příjmy, které by mohla s náklady na bydlení porovnat, nebo má příjmy jen minimální, počítá se místo toho s jejím životním minimem. Započtení životního minima pak může dávku snížit. V roce 2023 by se proto životní minimum jako fiktivní příjem nemělo při výpočtu používat.

Pevná paliva: vyšší částka

Na rozdíl od nákladů na ostatní energie – plyn, elektřinu nebo teplo z teplovodu –, které se do nákladů na bydlení započítávají ve skutečné výši, se náklady na vytápění tuhými palivy započítávají v částce stanovené na celý rok v zákoně. Ta by v roce 2023 měla být o několik stokorun vyšší, zejména u jednočlenných domácností, kterým se loni počítalo 802 korun.

Náklady za pevná paliva (měsíčně) Počet osob v rodině Kč jedna nebo dvě 1522 tři 1990 čtyři a víc 2459

Částka na vytápění pevnými palivy se nově bude moct v roce 2023 zvyšovat. Vláda bude smět zvýšení provést, pokud podle statistického úřadu cena pevných paliv od začátku roku stoupne alespoň o pět procent.

Normativy může rychle zvednout sama vláda

Vláda i v příštím roce bude moct zvednout normativní náklady, pokud ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad odhadnou významný meziroční nárůst cen energií.

V platnosti by pro příští rok měla zůstat některá dočasná opatření, se kterými se původně počítalo jenom pro letošní rok.

I v příštím roce dostanete příspěvek i na bydlení na chatě

V roce 2022 se mimořádně příspěvky vyplácely i lidem, kteří bydlí ve svých „rekreačních objektech“. Mnoho žadatelů se prý o příspěvek z chaty nepřihlásilo, možnost ale mají mít i v roce 2023.

Nový kalkulátor příspěvku na bydlení pro vás samozřejmě připravíme, jakmile bude jasněji, jestli ho neovlivní připomínky a pozměňovací návrhy. Ale zatím vyzkoušejte, jestli byste na příspěvek neměli nárok už teď:

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2022 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 Jsem (pod)nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví Počet lidí v domácnosti: 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 a více osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Životní minimum: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč Další kalkulačky Přídavky na dítě 2022

Životní minimum 2022

Podpora v nezaměstnanosti 2022

Všechny kalkulačky

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem