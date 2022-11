Další zdražení energií zabrzdí stát. Přispěje na regulovanou část

Regulovaná cena elektřiny na začátku roku 2023 výrazně zlevní, u plynu na většině území Česka naopak lehce stoupne. Rozhodnutí o regulované části cen obou energií na příští rok dnes zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ).

Pokles u elektřiny a jen nízký nárůst u plynu je dán zásahem vlády. Ta ze státního rozpočtu částečně kompenzuje náklady, které by jinak museli zaplatit odběratelé energií. U elektřiny dělá kompenzace ze státního rozpočtu 36 miliard korun, u plynu 2,1 miliardy.

Kdyby kompenzace nebyly, rostly by regulované ceny o desítky procent. Politici se snaží zmírnit dopad prudkého zdražení energií na světových trzích – zavedli například cenové stropy na silovou elektřinu a dodávku plynu, které začnou fungovat od začátku roku 2023. Naopak už nebude pokračovat takzvaný úsporný tarif.

„Pokud by nedošlo k zapojení státního rozpočtu, regulovaná složka by podstatně vzrostla. To by do značné míry popřelo efekt zastropování tržní složky ceny elektřiny, kterým vláda bojuje proti energetické krizi,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

K meziročnímu snížení regulované složky výrazně přispělo také odpuštění příspěvku na podporované zdroje energie. Tuto úlevu zavedla vláda už pro poslední čtvrtletí letošního roku a bude fungovat i v příštím roce.

U elektřiny pro domácnosti klesne regulovaná část ceny v roce 2023 v průměru o 16,7 %, u plynu naroste o 1,7 %. U elektřiny jde o úsporu pro domácnosti v řádech stovek až tisíců korun (podle spotřeby) u plynu jde o nárůst o desítky korun.

V roce 2022 regulované ceny rostly u elektřiny v průměru o 3,7 % a u plynu o 2,4 %, v roce 2021 naopak klesaly – u elektřiny o 1,7 % a u plynu o 1,6 %.

Jakou část výsledné ceny energií tvoří regulovaná složka?

U elektřiny bude tvořit regulovaná složka v příštím roce už jen zhruba 20 % výsledné ceny, u plynu asi 11 %. Na začátku letošního roku to bylo zhruba 40 a 20 % a v roce 2021 dokonce 50 a 30 %.

K postupnému snížení podílu regulovaných cen dochází kvůli masivnímu růstu tržních cen. Regulovaná část zahrnuje především poplatek za přenos a distribuci. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé.

Regulovaná cena podle distribučních území

Regulovaná část ceny elektřiny v příštím roce klesne zhruba stejně ve všech třech distribučních územích. Nejvíce, o 18,1 %, se meziročně sníží regulované platby na území PRE distribuce. U ČEZ Distribuce regulované ceny klesnou o 17 %, u EG.D o 15,4 %.

Zdroj: ERÚ

Jde o pokles v řádech stovek až tisícikorun – například pro průměrný byt s malou spotřebou (2,2 MWh) ERÚ počítá s nárůstem o 625 korun, v domácnosti, která elektřinou i vytápí přes tepelné čerpadlo (11 až 12 MWh), pak ERÚ počítá s poklesem o 3863 korun ročně.

V plynárenství je rozptyl podle distribučních území větší. Na územích EG.D (0,5 %) a GasNET (0,7 %) je růst nepatrný. Na území Pražské plynárenské Distribuce si lidé připlatí víc (6,8 %), protože plynárenská síť v Praze prochází rozsáhlou několikaletou rekonstrukcí.

Zdroj: ERÚ

Z čeho se skládá cena energií Elektřina Plyn Regulovaná část Distribuce – cena podle spotřeby (za kWh nebo MWh), fixní platba za jistič. Tyto platby jdou na účet distributora, tedy „provozovatele drátů“

Ostatní služby – poplatek za systémové služby, poplatek za služby Operátora trhu energií, poplatek na podporované zdroje energie (ten je na zbytek roku a na celý rok 2023 odpuštěn) Distribuce a doprava – cena podle spotřeby (za MWh), stálý měsíční plat. Tyto platby jdou na účet distributora, tedy „provozovatele trubek“

Ostatní služby – cena za služby Operátora trhu energií Neregulovaná část Silová elektřina – cena podle spotřeby (za kWh nebo MWh), fixní platba dodavateli. Tyto platby jdou na účet dodavatele Cena za vlastní plyn podle spotřeby a stálý měsíční plat nebo platba za rezervovanou kapacitu Daně Spotřební daň z elektřiny – cena podle spotřeby (za kWh) Daň z přidané hodnoty: 21 procent na všechny složky ceny Daň z přidané hodnoty: 21 procent na všechny složky ceny

