Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

Úřad práce varuje před další vlnou podvodných telefonátů a SMS. Jedná se o automaticky generované hovory, které potenciální oběti lákají na údajné schválení příspěvku na bydlení ve výši 18 000 korun.

"Hlas vydávající se za ministerstvo práce a sociálních věcí požaduje sdělení osobních údajů. Podvodníci také rozesílají SMS zprávy, které vyzývají k vyplnění přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví na podvodných webových stránkách," upozorňuje úřad.

Podvod se ale netýká jen příspěvků na bydlení, lákat může i na další sociální dávky. Automatický telefonický robot přitom obvolává náhodně vybraná čísla po celém Česku. A to i těch lidí, kteří o sociální dávky nezažádali.

"Úřad práce ČR prosí veřejnost o maximální obezřetnost. Osobní údaje pro vyplacení příspěvku na bydlení prostřednictvím automatických telefonátů ani SMS zpráv Úřad práce nikdy nepožaduje," varuje úřad.

Samozřejmostí by mělo být, že lidé nebudou do telefonu sdělovat žádné své osobní ani jinak citlivé údaje, zejména údaje do internetového bankovnictví. Klíčové je rovněž neklikat na odkazy v SMS zprávách. Podvodné číslo je možné vyblokovat a nahlásit úřadu práce.

