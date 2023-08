Opravdu chcete přijít o úspory? Zavolají vám i taxík

Policisté v tomto týdnu popsali další dva konkrétní příklady, jak se Češi nechávají okrást o úspory.

V pátek 4. srpna dopoledne přijala 59letá žena ze Šumperska telefonní hovor od údajné pracovnice banky, která jí sdělila, že se nedostavila k podpisu úvěrové smlouvy. Žena se ohradila, že o žádný úvěr nežádala. V tom případě někdo napadl váš účet, reagovala na to údajná pracovnice banky.

Přepojila ženu na „manažera bezpečnostního oddělení“. Ten ji instruoval, aby se co nejrychleji dostavila na pobočku své banky v Olomouci. Odveze ji tam taxík a náklady spojené s cestou zaplatí banka, ujistil.

Žena uposlechla a ještě tentýž den nasedla do taxíku, který ji přepravil do banky. Z konta si vybrala téměř půl milionu korun. Podle pokynů se pak s celým obnosem přemístila do olomouckého obchodního centra, ve kterém zamířila k bitcoinmatu. Zde měla své peníze vložit pod přijatými QR kódy na takzvaný rezervní účet.

Když žena v komunikaci s podvodníky projevila nedůvěru, zavolal jí údajný kriminalista. Všechno je v pořádku, uklidnil ji a poradil i postup při vkládání peněz do bitcoinmatu.

Přesto žena nakonec nepřišla o všechny peníze. Po několika úspěšně provedených vkladech k ní totiž přistoupil náhodný kolemjdoucí, který po krátké konverzaci zjistil a ženě vysvětlil, že uvěřila podvodníkům.

„Dvaatřicetiletý muž si tak za svůj příkladný přístup, díky kterému ženě zachránil 300 000 korun, vysloužil poděkování od vedení olomoucké policie,“ říká Petra Vaňharová z krajského policejního ředitelství.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za který hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Tohle je vishing Zdroj: Shutterstock Poslechněte si, jak vishing probíhá v praxi. Jde o nahrávku neúspěšného pokusu, který mířil na klientku České spořitelny. Hovor s podvodníkem proběhl v nočních hodinách (okolo půl druhé ráno). Pro vishing je typické, že útočníci volají v pozdních večerních nebo brzkých ranních hodinách, kdy lze předpokládat, že klient bude nejméně obezřetný.

„Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, ve kterých se vás snaží bankovní úředník či policista vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a jediná cesta k jejich záchraně je vklad do bitcoinmatu. Pamatujte, že bitcoinmat není úschovna žádné banky,“ připomíná Vaňharová jednu ze základních zásad.

Banky pravidelně upozorňují, že po klientech nikdy nechtějí, aby si vybrali své peníze. Pokud si klient není jistý, měl by telefonní hovor s údajným bankéřem ukončit a sám pak zavolat na skutečné telefonní číslo banky (najde ho například na oficiálním webu, ve svém elektronickém bankovnictví a podobně), případně osobně přijít na pobočku a promluvit se opravdovým bankéřem.

Další „vzorový“ příklad se stal na Novojičínsku. Pětačtyřicetiletá žena přišla o téměř čtyři miliony korun kvůli lákavé investici do kryptoměn – reklamu na ni našla na webu. Přestože s tím neměla doposud žádnou zkušenost a ani se v této problematice nevyznala, klikla na odkaz a vyplnila ve formuláři požadované informace.

Během okamžiku ji zavolala neznámá žena, která začala vysvětlovat vše potřebné k údajnému investování. Zájemkyně o investici měla poslat fotografii občanského průkazu. Když ji poslala, měla si stáhnout do počítače aplikaci Any Desk (podvodníci často používají také aplikaci TeamViewer) a přihlásit se do svého internetového bankovnictví. Obojí udělala.

A pak už jen sledovala, jak se na jejím monitoru pohybuje kurzor myši a kdosi převádí její peníze z účtu. Telefonující ženou přitom byla neustále uklidňována, že peníze jsou posílány na londýnskou burzu a dokonce jí i ukazovala grafy, kde měla vidět vývoj svých investic. Podvodníci odeslali z jejího účtu od února do července přes deset transakcí, pohybovaly se v částkách od 2000 do téměř 725 000 korun.

Při posledním hovoru chtěla žena peníze vrátit. „Bylo jí řečeno, že se daným problémem začne někdo zabývat. Nikdo ji však již nekontaktoval, a tak jí došlo, že byla podvedena a přišla o takřka čtyři miliony korun,“ říká Pavla Procházková z krajského policejního ředitelství Moravskoslezského kraje.

„Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což v pachateli v případě jeho dopadení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ dodává Procházková.

Lidé by si měli ověřit věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti. Cizím lidem by neměli povolovat vzdálený přístup ke svému počítači nebo si instalovat do svého zařízení aplikace na výzvu neznámého volajícího.

Důležité je také sledovat obsah ověřovacích SMS nebo notifikací z bankovních aplikací a nepotvrzovat je automaticky bez přemýšlení.

