Nový útok na váš účet. Pro heslo si jde umělá inteligence

Falešné SMS a e-maily, které se tváří, jako by je posílala vaše banka, poštovní služba nebo některý úřad. Weby, které napodobují oficiální stránky důvěryhodné instituce. Fingované telefonáty bankéřů. A v tom všem výzva, abyste prozradili přístupové údaje do bankovnictví nebo k platební kartě. To všechno už nejspíš znáte.

Podvodníci ale nezahálejí a snaží se udržet si technologický předstih. Do práce se pokoušejí zapojit i umělou inteligenci, která v posledních letech udělala technologický kvalitativní skok: jak při produkci textů, tak při vytváření obrázků a filmů nebo napodobování lidské řeči. Fio banka upozornila právě na takový případ, se kterým se na ni obrátil její zákazník.

❗️ Ne, ne, ne. Ano.

❌ Tohle není náš kolega.

❌ Tohle nechodí v e-mailu od nás.

❌ Tohle není způsob, jak s námi investovat.

‼️ Tohle je podvod! pic.twitter.com/EnYW2w8svJ — Fio banka (@Fio_banka) January 20, 2023

„Klient reagoval na sociální síti na nabídku koupě akcií firmy RWE. O několik dní později mu přišel tento e-mail s videovýzvou,“ říká Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

Škoda nevznikla – dotyčný sám na první dobrou rozeznal, že jde o podfuk. Mimo jiné asi i proto, že video přišlo e-mailem, což není zrovna to médium, kde by člověk očekával videohovor. Pravděpodobně by mnohem uvěřitelněji mohlo takové video působit například v kontextu webu, který by napodoboval stránku banky.

Na zhodnocení toho, jak asi video vznikalo, jsme se zeptali u odborníků. „Můj první dojem je, že jde o ‚realistický avatar vygenerovaný strojovým učením‘,“ říká vědecký redaktor Seznam Zpráv Pavel Kasík, který vývoj umělé inteligence průběžně sleduje. Podle Kasíka je sice možné, že umělá inteligence rozpohybovala fotografii skutečného člověka, staženou kdekoli na webu. Pravděpodobnější prý ale je, že i jeho podoba je kompletně vytvořená v počítači.

Při vší úctě k výtvorům umělé inteligence, tenhle zdaleka dokonalý není. „Zvuk je rozhodně syntetizovaný, to je slyšet celkem jasně,“ říká Kasík s tím, že syntetizátory hlasu jsou na webu dostupné, zpravidla i zadarmo. „Celková kombinace zvuku s videem na mne v tomto případě působí dost nerealisticky,“ dodává.

Přestože se domnívá, že by asi málo lidí uvěřilo, že z videa promlouvá skutečný člověk, upozorňuje na to, že nakonec by mohli předpokládat, že si banka zkouší nějaký nový způsob komunikace. Konečně všichni máme zkušenost s nejrůznějšími chatboty a automatizovanými linkami, jejichž snahou vždycky bylo vzbudit v nás co nejvíc dojem, že je nám věnována osobní péče – tedy péče nějaké osoby. Proto taky mívají virtuální asistenti tradičně i lidská jména.

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

Co je ale znepokojivé: s pomocí umělé inteligence se dá podobný vzkaz bez speciálních znalostí a zvláštních dovedností vygenerovat z ničeho během minut. A její schopnosti a dovednosti se zlepšují brutální rychlostí. V blízké budoucnosti nás tedy budou čím dál víc zrazovat vlastní smysly.

Nevěřit pologramotnému e-mailu, ve kterém nás žádá o pomoc vdova po prezidentu africké země, je snadné – ostatně tyhle podvody snad cíleně míří na intelektuálně nesmělejší lidi, u kterých se dá počítat nejen s tím, že naletí, ale taky s tím, že se nebudou bránit. Podrobně to kdysi vysvětlil Lukáš Kovanda:

Nevěřit vlastním očím a uším ale bude mnohem těžší. Než ale tahle budoucnost přijde, projděte si u nás fotogalerii těch klasických podvodů. Jednou na ně možná budeme vzpomínat, že byly ještě zlaté.

Fotogalerie: Takhle vám vysajou účet Taky si myslíte, že na tohle přece nemůže nikdo skočit? „Každý měsíc se nám ozývají stovky klientů, kteří na online bazarech (a nejenom tam) sdělí podvodníkům své přihlašovací údaje k internetbankingu nebo čísla karet,“ napsala Daniela Pešková z představenstva České spořitelny před týdnem, když banka startovala novou osvětovou kampaň. Průměrnou škodu na napadený účet ve Spořce vyčíslují na 162 tisíc korun. A to jsou čísla jenom za jednu banku, byť s největším počtem klientů. Pojďte dál! Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem