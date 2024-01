Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

Jsou žádosti o sociální dávky komplikované? Podnikavci vsadili na to, že ano. Za to, že o příspěvek zažádají místo vás, si chtěli brát velkou provizi. Každý měsíc. Na žádost ministerstva je služba pozastavena.

Příspěvek na bydlení není jednoduché vyřídit. Musíte dokládat příjmy všech členů domácnosti za tři měsíce, stejně jako to, že některý z nich příjmy nemá. Musíte také prokázat náklady na bydlení – jaký platíte nájem, kolik dáte za energie. A taky jestli děti studují, jaké dostáváte výživné…

Žádost o příspěvek na bydlení jde od loňska podat snadněji: elektronicky přes portál Jenda (Jednoduše na dávky). Jenže k tomu je potřeba mít identitu občana (například tu bankovní) a zvládat práci s počítačem.

„Chudší lidé jsou často méně vzdělaní, disponují nižšími kompetencemi nebo jsou staří,“ říká Daniel Hůle, dluhový expert neziskovky Člověk v tísni. „Pro všechny tyto lidi je získání příspěvku na bydlení poměrně složitou záležitostí,“ dodává. Člověk v tísni je podle něj ochotný s podáním žádosti poradit zdarma, a to i po telefonu.

Bezplatné poradenství mají poskytovat i zaměstnanci úřadu práce, kde se o dávku žádá.

Královské dělení: 80 procent za podání žádosti

Přesto se na internetu a na sociálních sítích objevila nabídka pomoci s podáním žádosti za úplatu. A ne zrovna zanedbatelnou. Stránka DostupnýPříspěvek.cz avizovala, že po kladném vyřízení žádosti si vezme odměnu 1000 až 4000 korun – podle výše přiznaného příspěvku. Ne jednorázově, ale každý měsíc. To vše za to, že převezme dokumenty a vybavena plnou mocí zažádá o příspěvek.

A to je, jak vyplývá z obchodních podmínek, cena ještě bez DPH.

Kdyby tedy někdo od správy sociálního zabezpečení měl dostávat měsíčně příspěvek na bydlení 1500 korun, zaplatil by službě DostupnýPříspěvek.cz každý měsíc 1210 korun a zbylo by mu jen 280 korun. Přes osmdesát procent by si vzal zprostředkovatel. Kdyby někomu pomohl k dávce přes 15 000 korun, sobě by tak za rok pomohl k 58 050 korunám.

Že o svoji odměnu nepřijdou, si provozovatel služby ohlídal. „Pokud vám bude příspěvek uznán, budeme Vám ho pravidelně zasílat již ponížený o naši odměnu,“ psal na webu. Příspěvek na bydlení by tedy správa sociálního zabezpečení vůbec neposílala na účet toho, kdo na něj má nárok.

Děkuji, raději Jendu

Nechat si příspěvek na bydlení posílat na jiný než vlastní účet je možné, potvrzuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Žadatel o dávku nikde neprokazuje vlastnictví účtu, který do žádosti napíše.

„Žadatel uvádí číslo účtu, na které má být příspěvek vyplacen, a je čistě na jeho rozhodnutí, jaký účet uvede. Úřad práce zpětně neprověřuje s bankami, zda je majitelem účtu stejná osoba. Je totiž běžné, že více osob sdílí jeden účet. Někteří lidé také bankovní účet nemají a mohou tak do žádosti uvést číslo účtu někoho z rodinných příslušníků či přátel,“ vysvětluje Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

Na otázku, jestli je možné zjistit, zda na jakýkoli bankovní účet odešlo třeba pět nebo deset příspěvků na bydlení, už ale ministerstvo neodpovědělo.

Každopádně využívat k vyřízení příspěvku služeb třetí osoby, které by člověk dal k dispozici svoje osobní údaje, ministerstvo nedoporučuje. Co doporučuje, je portál Jenda. „Pokud žadateli připadá podání žádosti o příspěvek na bydlení složité, může využít podání přes Klientskou zónu Jenda, kde je možné vše vyřídit během několika minut online. Čas strávený nad vyplněním této žádosti tak může být srovnatelný, ne-li kratší než zařízení ověřené plné moci pro třetí osobu,“ tvrdí Augusta.

Že Jenda cestu k příspěvku skutečně značně zjednodušil, potvrzuje také Daniel Hůle z Člověka v tísni. Má to ovšem své ale. „Bohužel ti nejpotřebnější nemají na výběr a musí žádost řešit offline. Když to zjednoduším, bohatší a lépe situované rodiny mají cestu k příspěvku na bydlení mnohem jednodušší než ti chudší, což je takový klasický paradox,“ říká Hůle.

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

Jurečka to zavřel. Napořád?

Oslovili jsme provozovatele webu DostupnýPříspěvek.cz s otázkou, jaká je garance toho, že lidé, kteří mu dají plnou moc, skutečně dostanou aspoň část příspěvku. A jestli mu poplatek za podání žádosti přijde adekvátní.

Odpovědi nepřišly přes řadu urgencí ani po více než týdnu.

Zeptali jsme se proto jinde. „Myslím, že toto je oblast, která by se neměla poskytovat za úplatu, protože jde o chudé lidi a dávky jdou z našich peněz. Když už bych měl pro něco pochopení, tak to je poplatek za pomoc s vyřízením dávky. Nikoli průběžný poplatek s každou dávkou. Výše výpalného, které zvolil příslušný advokát považuji za naprosto nemravnou,“ říká Hůle.

„Jistě se shodneme na tom, že takovéto počínání je minimálně neetické. Celou věcí se určitě budeme dále zabývat,“ reagovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle webu DostupnýPříspěvek.cz je „garantujícím advokátem služby“ advokát Jan Varhaník. Obrátili jsme se proto na Českou advokátní komoru, jestli jí jednání jejího člena přijde v pořádku. Odpověděla, že věcí už se zabývá kontrolní rada komory – na základě podnětu k vyšetření, který podal ministr Marian Jurečka.

Komora prošetří, jestli advokát nekonal v rozporu se zákonem o advokacii a etickým kodexem. „Pokud dospěje k závěru, že advokát pochybil, podá předseda Kontrolní rady na dotyčného kárnou žalobu,“ říká mluvčí komory Iva Chaloupková.

Výsledky prošetřování nicméně podle vyjádření Chaloupkové nelze očekávat dřív než v řádu týdnů, možná i měsíců. Přesto už tlak z ministerstva přinesl výsledek.

Nabídka z webu DostupnýPříspěvek.cz zmizela, najdeme na něm jen oznámení o pozastavení činnosti: „Přestože naše činnost, která spočívá v právním zastoupení osob ve správním řízení v žádosti o příspěvek na bydlení, je v souladu se všemi právními předpisy, byli jsme ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí vyzváni k tomu, abychom naši činnost zanechali. Do doby, než vše vysvětlíme a obhájíme naše právo svobodně podnikat a vykonávat advokacii zastupováním zranitelných osob ve správním řízení, nebudeme přijímat nové žádosti. Doposud podané žádosti budou řádně dokončeny.“

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2024 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha a Brno min. 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel Jsem (pod)nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví Počet lidí v domácnosti: 1 nebo 2 osoby 3 osoby 4 a vice osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč Další kalkulačky Přídavky na dítě 2024

Gabriel Pleska Redaktor a editor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

