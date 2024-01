Otcovská 2024. Kdo má nárok a kolik dostane

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 19. 1. 2024

Vedle peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku se vyplácí také dávka otcovské poporodní péče – zkráceně otcovská. Může se čerpat maximálně po dobu dvou týdnů, tedy čtrnáct dnů péče.

Dávka otcovské poporodní péče nahrazuje výpadek příjmu čerstvým tatínkům, kteří chtějí bezprostředně po narození dítěte zůstat doma a zapojit se do péče.

Základní podmínkou pro výplatu otcovské je účast na nemocenském pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance v klasickém pracovním poměru platí zaměstnavatel.

Pozor dejte, jestliže pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP) – nemocenské pojištění za vás zaměstnavatel platí, jen když měsíční výdělek přesáhne určitou hranici. V roce 2024 je u DPČ hranice 4000 korun, u DPP je zatím hranice 10 tisíc korun. Kdo vydělává nad tyto limity, za toho zaměstnavatel sociální – a tedy i nemocenské – pojištění platí. Od července se mají změnit pravidla u DPP: Pro zaměstnance, který na DPP pracuje jen u jednoho zaměstnavatele, má být limit 10 500 Kč. Pro zaměstnance, který má souběžně více DPP u různých zaměstnavatelů, má být limit 17 500 Kč.

Účast na nemocenském pojištění se posuzuje ke dni nástupu na otcovskou. Jinak řečeno: aby otec tuhle dávku dostal, musí být v den nástupu na otcovskou zaměstnaný, nebo si jako podnikatel (OSVČ) platí dobrovolné nemocenské pojištění (alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně před nástupem). Bez dávky se naopak musí obejít studenti nebo uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce.

Další podmínkou je, aby o otcovskou žádal muž, který je na matrice zapsaný jako otec dítěte. Ani manžel čerstvé maminky totiž na dávku nedosáhne, pokud ho úřad nemá vedeného jako otce.

Kromě toho může otcovskou dostat i ten, kdo převezme do péče dítě mladší sedmi let. Převzetí do péče nahrazující péči rodičů je potřeba prokázat příslušným potvrzením.

Jak dlouhá je otcovská dovolená?

Takzvaná podpůrčí doba – tedy ta, po kterou lze dávku otcovské poporodní péče čerpat – je nanejvýš čtrnáct po sobě jdoucích kalendářních dní. Správa sociálního zabezpečení ji přizná nejdříve ode dne narození dítěte. Tedy klidně už v době, kdy je dítě s matkou v porodnici. Nejpozději lze otcovskou začít čerpat v šestém týdnu od narození potomka.

Lhůta pro čerpání otcovské se prodlouží o odpovídající počet dnů v případě, že dítě bude během prvních šesti týdnů hospitalizováno. Typickou situací je umístění miminka v inkubátoru nebo jiná zdravotní komplikace. Tatínek se může sám rozhodnout, jestli otcovskou vyčerpá i během hospitalizace, nebo jestli počká, až bude dítě doma.

Otcovská náleží i v případech, kdy se narodí dítě mrtvé nebo když zemře během šesti týdnů po porodu. V takových situacích lze na otcovskou nastoupit během dvou týdnů od úmrtí.

Jak vysoká je otcovská v roce 2024?

Výše otcovské poporodní péče závisí na hrubých příjmech otce za poslední rok. Z nich úředníci vypočtou takzvaný denní vyměřovací základ (hrubý měsíční příjem se vynásobí dvanácti měsíci a pak vydělí 365 dny). Následně se denní vyměřovací základ ještě sníží prostřednictvím redukčních hranic. Pro rok 2024:

z částky do 1466 Kč se započítá 100 procent,

z částky nad 1466 Kč do 2119 Kč se započítá 60 procent,

z částky na 2119 Kč do 4397 Kč započítá 30 procent,

k částce nad 4397 Kč se nepřihlíží.

Dávka otcovské pak dělá sedmdesát procent z takto redukovaného denního vyměřovacího základu. Například pro tatínky s hrubým měsíčním výdělkem třicet tisíc korun to znamená otcovskou 9674 korun za 14 kalendářních dní.

Snazší je nechat výpočet na naší kalkulačce. Stačí zadat průměrnou měsíční hrubou mzdu.

Jak žádat o dávku otcovské poporodní péče?

O výplatu dávky je potřeba sociálku požádat prostřednictvím formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Zaměstnanci ji podávají u svého zaměstnavatele, který ji má skončení takzvané podpůrčí doby (čerpání otcovské) neprodleně předat s doplněnými údaji příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Podnikatelé podávají u správy sociálního zabezpečení sami – také až po uplynutí podpůrčí doby.

Sociální správa pak vyplatí dávku v následujícím měsíci na bankovní účet nebo takzvanou složenkou (poštovní poukázkou).

V práci musí tatínci zároveň požádat o otcovskou dovolenou, na kterou mají ze zákona nárok právě po dobu čerpání dávky otcovské poporodní péče.

Mají na otcovskou nárok i OSVČ?

Pokud chce otcovskou od státu dostat podnikatel, musí si dobrovolně platit nemocenské pojištění nejméně tři měsíce bezprostředně před nástupem na otcovskou. Zároveň během pobírání otcovské nemá OSVČ vykonávat výdělečnou činnost.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Minimální záloha na nemocenské pojištění v roce 2023 dělala 168 korun, v roce 2024 to bude 216 korun. Sazba pojistného se zvyšuje z 2,1 procenta na 2,7 procenta z měsíčního vyměřovacího základu, které se pro rok 2024 nemění a zůstátá na 8 tisících korunách.

Shora je pojistné omezené platbou na sociální pojištění. Horní hranice konkrétně odpovídá vyměřovacímu základu pro sociální pojištění rozpočtenému na měsíce, ke kterému se OSVČ dopočetla v loňském přehledu pro správu sociálního zabezpečení. Na nemocenské pojištění lze měsíčně posílat maximálně 2,7 procenta z tohoto vyměřovacího základu.

Podnikatel, který na sociální pojištění odvádí předepsané minimum (pro rok 2024 to je u hlavní činnosti 3852 korun při minimálním vyměřovacím základu 13 191 koruny), může na nemocenské pojištění posílat nanejvýš 357 korun měsíčně.

Za tři platby nemocenského ve výši 357 korun, pokud se k nemocenskému pojištění přihlásí jen na tři měsíce před otcovskou, pak dostane 14 denních dávek otcovské ve výši 304 korun. Jinak řečeno: za 1071 korun (3krát pojistné 357 korun) vyplatí správa sociálního zabezpečení 4256 korun (14krát denní dávka otcovské 304 korun).

S dalšími propočty pomůže naše kalkulačka mateřské pro OSVČ – denní dávky u mateřské a otcovské se totiž počítají stejně.

Jak funguje mateřská a rodičovská pro tátu dítěte?

Vedle otcovské můžou tatínci dosáhnout také na peněžitou pomoc v mateřství. Respektive: pobírat ji namísto matky dítěte.

Rozhodující je, zda splní podmínku dostatečně dlouhé účasti na nemocenském pojištění. Úřady ji přiznají, i když nejde o biologického otce, ale pouze manžela maminky.

Muž pak může „mateřskou“ brát 22 týdnů (při narození dvojčat a vícerčat 31 týdnů).

Na peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovský příspěvek. I ten může čerpat otec dítěte a zároveň požádat o rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel musí vyhovět a rodičovské volno poskytnout, maximálně do tří let věku dítěte.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Firemní úvěr se zajištěním Poskytujeme úvěry od 5 mil. až do 30 mil. Kč se zajištěné nemovitostí. Řešíme nestandardní situace. Jsme první volba po bankách Více informací

Sdílejte článek, než ho smažem