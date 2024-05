Nedostatek míst ve školkách mají řešit sousedské skupiny. Vláda je pro

V mateřských školách a dětských skupinách chybí v současnosti přes 70 tisíc míst pro děti ve věku od tří do pěti let. Ukazují to data ministerstva práce a sociálních věcí.

Situace se může ještě zhoršit. Od letošního ledna se totiž změnila pravidla pro rodičovský příspěvek: celková částka sice stoupla o 50 tisíc korun, ale zároveň se zkrátila možnost jeho čerpání z maximálně čtyř na tři roky.

Cílem změn u rodičovského příspěvku bylo motivovat rodiče k dřívějšímu návratu do zaměstnání. Jak to mají ale udělat, když poptávka po místech v předškolních zařízení výrazně převyšuje nabídku?

Novela zákona o dětských skupinách, kterou dnes schválila vláda, podporuje vznik nových dětských skupin i takzvaných sousedských skupin, které v Česku doposud nefungovaly. Společně tak mají doplnit nedostatečný počet míst v klasických mateřských školách.

Podle novely mají města a obce povinnost garantovat místa ve školkách dětem od tří let, a to od roku 2026. Pokud by se dítě do spádové školky nedostalo, musela by mu obec na žádost rodiče zajistit místo v dětské skupině do doby přijetí do školky. V případě, že by místo zajistit nemohla, bude rodičům finančně kompenzovat to, že si budou muset najít místo sami - vyplatí jim měsíčně úhradu, kterou platí za místo v dětské skupině.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka už loni vyzval města, obce i občanský sektor k tomu, aby čerpaly dotace na vybudování či rekonstrukci dětských skupin z programu Národního plánu obnovy.

Města a obce mohou žádat až 250 milionů korun na jeden projekt, dotace jim zaplatí sto procent výdajů. Nedoplácejí tedy už nic ze svých rozpočtů. Pro občanský sektor jsou podmínky trochu přísnější: maximální výše dotace je 12 milionů korun a může pokrýt 90 procent výdajů na projekt. V dotačním programu je celkem sedm miliard.

Česko nesplňuje unijní kritéria

Počet míst v předškolních zařízení musí Česko navýšit i kvůli evropskému závazku. Podle takzvaných barcelonských cílů totiž musí Česko do roku 2030 zajistit místa ve skupinách a školkách pro zhruba 12 procent dětí do tří let. V současné době má místa jen pro 6,3 procenta takto malých dětí.

MPSV

Pro děti ve věku od tří let do zahájení povinné školní docházky by se měl počet míst v předškolních zařízení zvýšit o 20 procent, aby možnost chodit do školky či skupiny mělo 96 procent dětí v tomto věku.

MPSV

Jak mají fungovat sousedské dětské skupiny?

Návrh, který podpořila vláda a teď zamíří k poslancům, přichází s novinkou: sousedskými dětskými skupinami, které se inspirují modelem takzvaných Tagesmutter. Ty fungují v Německu nebo v Rakousku, škálu služeb péče o předškolní děti by měly rozšířit i v Česku. „Díky své flexibilitě má tato služba potenciál reagovat na regionální nebo finanční nedostupnost služeb péče o děti,“ píše ministerstvo v návrhu.

Co je podstatou sousedských skupin? Například jeden z rodičů – po splnění zákonných podmínek – pečuje o ostatní zhruba stejně staré děti zaměstnaných rodičů, a to nejčastěji u sebe doma. Stát i rodiče mu za to platí.

V sousedské dětské skupině budou moci být maximálně čtyři děti ve věku od půl roku do zahájení povinné školní docházky, a to včetně dítěte rodiče, který skupinu případně povede. Ten bude muset mít určitou kvalifikaci.

„V zákoně jsou přesně definované kvalifikace v oblasti zdravotní, pedagogické a sociální. Další možností je získat si profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině,“ říká Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Více informací včetně přehledu autorizovaných osob lze nalézt na webu Národní soustavy kvalifikací: pro chůvu pro děti v dětské skupině a chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Náklady na získání kvalifikace si hradí zájemkyně či zájemce sám. Pokud je veden v evidenci úřadu práce, může mu kurz zaplatit stát.

Rodič, který se rozhodne otevřít sousedskou skupinu, bude o děti pečovat doma. Musí tomu ale určitým způsobem přizpůsobit prostor. „Musí splňovat technické požadavky na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. V rámci daného prostoru musí být také dostatek místa pro hry, odpočinek a zajištění potřeb dítěte. Plocha denní místnosti činí nejméně tři metry čtvereční prostoru na jedno dítě,“ vyjmenovává Augusta.

Nutné je také zajist dětem pobyt a hru venku – například na zahradě, ale i na veřejném dětském hřišti nebo třeba v parku. Sousedskou skupinu budou kontrolovat pracovníci úřadu práce, především vyhovující prostory.

Provozovatel dětské skupiny bude muset také prokázat bezúhonnost a dobrý zdravotní stav. A s ním i další dospělí členové domácnosti. Více informací pro případné zájemce o provozování sousedské skupiny je možné najít na webu ministerstva.

„Bezúhonnost v rámci žádosti o udělení oprávnění zjistí evidenční úřad sám z rejstříku trestů. Zdravotní stav bude posuzovat praktický lékař. Jelikož se další členové domácnosti mohou na místě po dobu poskytování služby vyskytovat, je nezbytné, aby rovněž prokázali bezúhonnost. Také musí udělit souhlas s poskytováním služby v dané domácnosti. Zdravotní stav členů domácnosti bude součástí písemného prohlášení, že poskytovateli nejsou známy skutečnosti, které by mohly ohrozit řádné poskytování služby péče o děti v sousedské dětské skupině,“ upřesňuje mluvčí ministerstva.

Služba bude financována ze dvou zdrojů: ze strany státu příspěvkem na provoz (stejně jako u dětských skupin) a spolufinancováním ze strany rodičů.

„U příspěvku na provoz je s ohledem na charakter služby navržen nižní normativ, a to 0,8 normativu stanoveného ministerstvem školství pro soukromé mateřské školy bez ohledu na věk dětí. Od výše tohoto normativu se odvíjí normativy pro všechny dětské skupiny. Maximální výše úhrady za službu ze strany rodiče pak bude ve výši třetiny měsíční minimální mzdy. Pro letošní rok by to bylo 6300 korun měsíčně,“ doplňuje Augusta.

Novela má platit od ledna roku 2025.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

