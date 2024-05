Výplatu důchodů čekají změny. Lidé dostanou nový termín

Místo třinácti termínů v měsíci se důchody začnou vyplácet jen v sedmi, a to nejpozději do čtrnáctého dne v měsíci. Nově se také budou vyplácet vždy na kalendářní měsíc, takzvané klouzavé měsíce skončí.

Výplatní termín důchodu stanovuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), příjemci ho nemůžou v zásadě nijak ovlivnit. V současnosti se důchody vyplácejí ve třinácti různých termínech: každý sudý den od 2. dne do 24. dne v měsíci, navíc 15. den v měsíci se posílají důchody do „pobytových zařízeních sociálních služeb“ – typicky do domovů pro seniory.

Sociální správa však začne snižovat počet výplatních termínů na sedm. „Předpokládáme, že ke zkrácení počtu na celkem sedm výplatních termínů, a to v sudých dnech od 2. do 14. dne v měsíci, dojde ve druhém čtvrtletí příštího roku,“ upřesňuje tisková mluvčí sociální správy Jitka Drmolová.

Statisíce důchodů – starobních, invalidních i pozůstalostních – tak v příštím roce začne lidem chodit v jiný den, než na který byli zvyklí. Ke konci letošního března pobíralo některý z druhů důchodu skoro 2,85 milionů lidí.

Změna se dotkne i příjemců v domovech pro seniory a podobných zařízeních. „Stanovená splatnost důchodů k 15. dni kalendářního měsíce u osob, které jsou umístěny v pobytových zařízeních sociálních služeb, se zruší. Na tento přechod se nyní připravujeme. Nový výplatní termín pro klienty těchto zařízení ale nebyl dosud stanoven,“ říká Drmolová.

Už nyní sociální správa novým důchodcům výplatní termíny v druhé polovině kalendářního měsíce nepřiděluje – právě kvůli plánovaným změnám, které zavedla loni schválená novela.

Proč se ale rovnou nezavede jediný – pro všechny stejný – výplatní termín, třeba hned k druhému dni v měsíci? „Stanovení jednotného data splatnosti všech důchodů prozatím není možné z důvodu proveditelnosti na straně výplatních partnerů (České pošty – pozn. red.),“ vysvětluje sociální správa.

O peníze nikdo nepřijde, slibuje úřad

Nová pravidla zaručí, aby důchodci v přelomovém měsíci nedostali méně peněz než obvykle, respektive aby na ně nemuseli čekat déle. Počítá se s jednorázovým doplatkem poměrné části důchodu, když se někomu posune splatnost na pozdější termín než předtím.

Příklad: ČSSZ rozhodne, že důchody, které byly dosud splatné k 2. dni v měsíci, nově přesune na 6. den v měsíci. Důchodce ale o důchod za chybějící čtyři dny nepřijde, dostane jednorázový doplatek poměrné části důchodu za období od 2. do 5. dne.

V případě dřívější výplaty důchodu na tom bude penzista naopak jeden měsíc dokonce lépe.

Příklad: ČSSZ rozhodne, že důchody, které byly dosud splatné k 22. dni v měsíci, nově přesune na 12. den v měsíci. I když vznikne překryv za určité časové období, důchodce obdrží stejný počet splátek, jen bude splátka časově posunuta dopředu, nevznikne u něj přeplatek.

Důvodem snížení počtu výplatních termínů důchodů je podle novely to, že už dávno pominuly historické důvody rozložení výplatních termínů do celého měsíce. Dříve bylo nutné, aby je Česká pošta dokázala průběžně vyplatit. Nyní už většina důchodců dostává peníze převodem na bankovní účet.

Vždy na kalendářní měsíc, už ne klouzavý dopředu

Další novinkou, která začne příští rok fungovat, je výplata důchodů vždy za kalendářní měsíc.

Dosud se většina důchodů v Česku vyplácí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 16. dni v měsíci, dostává 16. srpna peníze na období od 16. srpna do 15. září.

Od 1. července 2025 se důchody začnou vyplácet vždy na kalendářní měsíc. Nezávisle na tom, na který den připadá pravidelný termín výplaty. Člověk, který bude dostávat důchod třeba osmý den v měsíci, ho tedy 8. července obdrží na kalendářní měsíc, tedy na 1. až 31. července. Stejně jako člověk, který bude dostávat důchod třeba dvanáctý den v měsíci.

Na kalendářní měsíc se v současnosti vyplácejí jen důchody příslušníkům ozbrojených sil nebo pozůstalým po nich – tedy vojákům, policistům a podobně. Jejich administraci mají na starosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Od července 2025 se tak mají pravidla sjednotit pro všechny důchody nezávisle na tom, kdo a komu je vyplácí.

Kvůli přechodu na nová pravidla nikdo nedostane nižší důchod než obvykle. Naopak: Lidé, kteří v červnu 2025 obdrží důchod dopředu třeba na období od 12. června do 11. července, pak v červenci dostanou plný důchod na kalendářní měsíc, tedy od 1. do 31. července. Překryv od 1. do 11. července se nebude považovat za přeplatek.

„Případné zkrácení červencové splátky důchodu o poměrnou část náležející za období, které je kryto splátkou za měsíc červen 2025, by bylo společensky i právně neobhajitelné, neboť by u mnoha důchodců způsobilo neočekávaný výpadek příjmu, který by je mohl dočasně uvrhnout do existenčních obtíží,“ vysvětlilo už dříve ministerstvo práce a sociálních věcí. Tvrdí, že „z hlediska státního rozpočtu neznamená tento postup v podstatě žádné dodatečné náklady, neboť při přechodu na nové období splatnosti bude na důchody vydáno téměř stejné množství prostředků, jako kdyby k tomuto přechodu nedošlo. Přihlíží se i k tomu, že počet splátek v kalendářním roce zůstane stejný.“

Výplata důchodu při úmrtí příjemce

Nová pravidla budou mít vliv i na zánik nároku na důchod – hlavně pro jeho výplatu v měsíci, kdy příjemce zemřel.

Jak to funguje dosud? Když důchodce zemře v kalendářním měsíci před datem, na které v tomto kalendářním měsíci připadá splatnost důchodu, nemají už pozůstalí nárok na výplatu.

Příklad: Člověk, který pravidelně dostává důchod 16. dne v měsíci, zemře 15. srpna. Důchod v srpnu už nedostane, protože se nedožil ani jediného dne, za který splátka náleží (od 16. srpna do 15. září).

Po přechodu systému na kalendářní měsíc ale vždycky nastane situace, že důchod je splatný později, než začíná období, na které je určený. Proto bude platit pravidlo, že jsou-li splněny podmínky nároku na dávku důchodového pojištění a na její výplatu k prvnímu dni kalendářního měsíce, splátka náležející za tento kalendářní měsíc se nekrátí.

Jednorázový doplatek k valorizaci

Přechod na kalendářní měsíc povede také ke zrušení jednorázových doplatků k řádné valorizaci důchodů. Jednorázový doplatek při řádné novoroční valorizaci totiž kompenzoval nespravedlnost, která vyplývá právě z odlišných termínů splatnosti „na klouzavý měsíc dopředu“.

Do budoucna každá valorizace zvýší důchody všem příjemcům hned od začátku kalendářního měsíce – ne s různě dlouhým zpožděním jako dosud. Každopádně v lednu 2025 ještě některých důchodcům doplatek valorizace od 1. ledna do dne předcházející lednové splatnosti důchodu dorazí.

