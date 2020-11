Nespravedlnost při zvýšení důchodu skončí. Změní se termín

Důchody se pravidelně nezvyšují přesně od 1. ledna, ale až od termínu výplaty konkrétnímu člověku. Část seniorů tak nikdy nedožene ty, kteří dostávají přidáno dřív. Od roku 2022 se to změní, rozhodli poslanci.

Co se děje

Lidé, kteří dostávají důchod pravidelně až ke konci měsíce, by už neměli přicházet o velkou část jeho novoročního zvýšení. Počítá s tím změna, kterou prosadil poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Podle dosavadního zákona se důchody valorizují vždycky až od termínu jeho první výplaty v lednu pro konkrétního seniora. Když má tedy někdo výplatní termín například 14. den v měsíci, je mu důchod valorizován až od 14. ledna. Důchody se vyplácejí dopředu – v našem případě tedy na období od 14. ledna do 13. února.

„Lidé, kterým se vyplácí důchod na konci ledna, dostávají méně peněz než ti, kterým se vyplácí na začátku ledna. Člověk, který dostane důchod 2. ledna, obdrží celé zvýšení, a ten, kdo 24. ledna, má pouze poměrnou část za osm dnů a zbytek se mu nikdy nedoplatí,” vysvětluje Ferjenčík, v čem je dosavadní systém nespravedlivý. Na problém už před rokem upozornil také web Peníze.cz.

Nově se zvýšení bude počítat vždycky hned od 1. ledna – nezávisle na výplatním termínu. Pro pirátskou změnu zákona hlasovali i poslanci ODS, KDU-ČSL, STAN, KSČM, TOP 09 a SPD, naopak vládní koalice ANO a ČSSD ji odmítla podpořit.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí, pod něhož spadá Česká správa sociálního zabezpečení vyplácející důchody, byl dosavadní systém v pořádku. I ti důchodci, kteří mají výplatní termín ve druhé polovině ledna, prý totiž nakonec také dostanou celý zvýšený důchod.

Jenže ministerstvo nemá pravdu: Důchodci s výplatou v první polovině měsíce jim totiž v lednu následujícího roku zase utečou, protože se jich nová valorizace dotkne zase dřív. Druhá skupina tak nikdy nedožene tu první.

Úřad argumentuje také tím, že z praktických důvodů nelze vyplácet všechny důchody v jediný termín. To ale ve skutečnosti nechtěli ani Piráti a další zastánci změny: Výplatní termíny zůstanou stejné jako dosud. Jde „jenom“ o to, že příslušná část důchodu stoupne hned od 1. ledna (respektive jiného data valorizace, pokud by nešlo o novoroční).

Slováci, kteří měli z dob společného státu stejný systém jako doteď Češi, přešli na spravedlivější systém už dřív. Například člověk, který dostává důchod vždycky 14. den v měsíci, dostane s první penzí v novém roce ještě doplatek s navýšením důchodu za prvních 13 dnů v roce.

Změna, kterou teď podpořili i čeští poslanci, má platit od roku 2022. Úřad tak bude mít celý rok na to, aby se na ni připravil.

Někdo na začátku, někdo na konci Zdroj: Shutterstock Hned na začátku měsíce dostávají důchody příslušníci ozbrojených sil. Pevně stanovený termín mají ještě lidé, kteří jsou v sociálních zařízeních, třeba v domovech důchodů. Tam se důchody posílají vždy k 15. dni v měsíci. Další důchodci dostanou od České správy sociálního zabezpečení výplatní termín přidělený. Vybírá se jen ze sudých dnů od 2. do 24. dne v měsíci. Co vlastně rozhoduje o tom, v jakém termínu člověk dostává důchod? „Splatnosti důchodu určuje v souladu se zákonem Česká správa sociálního zabezpečení tak, aby byly výplaty rovnoměrně rozloženy do sudých dnů od 2. do 24. dne příslušného výplatního měsíce,“ vysvětlila před rokem webu Peníze.cz mluvčí ČSSZ Renata Provazníková. „Důvodem rovnoměrného rozložení je plynulé technologické zajištění těchto výplat jak ze strany ČSSZ, tak i ze strany výplatních partnerů, vytvoření předpokladu pro plynulé a rovnoměrné zpracování změn a rovnoměrné čerpání finančních prostředků,“ dodává Provazníková. ČSSZ měsíčně vyplácí zhruba 3,5 milionu důchodů pro celkem 2,9 milionu důchodců. U termínů splatnosti ve 2. a 4. den v měsíci průběžně dochází k jejich omezení na minimum. „U těchto splatností nemůže totiž ČSSZ z technickoorganizačních důvodů spojených s přechodem na nový rok zajistit včasnou lednovou výplatu důchodu,“ říká Provazníková. Zmíněné dva termíny na začátku měsíce jde také – jako jediné v průběhu vyplácení důchodu – změnit na jiný. Jinak změna termínu výplaty není možná. Podle Provazníkové přesně z těch důvodů, aby bylo i nadále možné zajistit pravidelnou výplatu důchodů, která je technologicky nejjednodušší. Před zahájením výplaty důchodu je pak možné požádat o termín, který vám vyhovuje a chtěli byste v něm důchod dostávat. Konečné rozhodnutí je ale na ČSSZ. „Klient může uvést požadavek na konkrétní splatnost v první uplatněné žádosti o důchod. Většinou je tato možnost využívaná manželi, kteří požadují výplatu ve stejný den,“ říká Provazníková.

