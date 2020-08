Důchodová reforma nebude, říká Rusnok. Do penze musíme později

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok nevěří, že politici přijdou s takovou důchodovou reformou, která vyřeší hlavní problém penzijního systému, tedy stárnutí populace. „Žádná důchodová reforma nemůže v praxi existovat, je to chiméra akademiků,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce České televize.

„Není politicky proveditelná v zemi se silně stárnoucí populací a s rozvinutým důchodovým systémem. Jedině v diktatuře,“ myslí si Rusnok, který se považuje za veterána tuzemských pokusů o penzijní reformy. Mimo jiné byl ministrem financí, předsedou úřednické vlády, členem takzvané Bezděkovy komise nebo šéfem penzijního fondu.

Důchodová reforma podle Rusnoka může existovat jenom na papíře. V praxi je jedinou cestou další zvyšování věku odchodu do penze, případně hledání dalších zdrojů vedle výběru sociálního pojištění. Věkový strop 65 let, který zavedla vláda Bohuslava Sobotky (a vláda Andreje Babiše ho navzdory doporučení expertů odmítla zvýšit na 67 let), budou politici stejně muset zrušit.

S novou vládou vznikne zase další důchodová komise. Nejdřív připraví kritiku té stávající, potom přijde s nějakým návrhem, ale nakonec se zase nic nestane, myslí si Rusnok.

Podle předsedkyně současné důchodové komise Danuše Nerudové je možné udělat zásadní reformu v zemích, kde je vysoká důvěra lidí ve stát – a naopak důvěra státu v lidi. Obojí je v Česku nízké, připouští.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně prosazuje reformu provázanou se změnami daní. V rozhovoru pro Peníze.cz zmínila na jedné straně snížení odvodů na sociální pojištění, na druhé straně možnost progresivního zdanění, přinejmenším u velkých korporací.

Nerudová věří, že se současné vládě podaří do voleb prosadit alespoň to, na čem se shodla jí vedená komise. Jde hlavně o rozdělení dosavadního prvního pilíře penzí (průběžný státní systém) na dva. Z nově vzniklého nultého pilíře by se všem vyplácel stejný základní důchod. Z nově koncipovaného prvního pilíře pak zásluhová část zohledňující vedle odpracovaných let a výše příjmů i počet dětí. Podle Rusnoka však jde jenom o hru s čísly, která nic neřeší.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) podpořila zmíněné rozdělení už letos v lednu a slíbila, že do léta přijde s konkrétním legislativním návrhem. Za své priority považuje prosazení dřívějšího odchodu do penze pro pracovníky v náročných profesích a takzvané výchovné, tedy příspěvku pro rodiče za vychované děti. Teď mluví o tom, že konkrétní návrh představí ve druhé polovině října.

Na změnách se zatím neshodla ani vládní koalice, která důchodovou reformu zmínila ve svém programovém prohlášení. „Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity,“ napsala v červnu 2018.

Vláda mezitím podpořila návrh ministerstva financí, který má lidi víc motivovat, aby si na důchod spořili sami a nespoléhali jenom na státní systém. Daňové výhody se mají rozšířit i na investiční produkty, současně vznikne i nový typ penzijního fondu umožňující odvážnější investování. Novelu zavádějící takzvaný účet dlouhodobých investic jsme podrobně popsali v samostatném článku.