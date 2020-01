Jak změnit důchody? Máme jasno, teď je to na politicích, říká šéfka komise

Důchodová komise dnes bude diskutovat o konkrétních variantách rozdělení prvního pilíře na rovný důchod a zásluhovou část. „Na změnu systému máme pět let. A bez daňové reformy to nepůjde,“ říká předsedkyně komise Danuše Nerudová v rozhovoru pro Peníze.cz.

Důchodová komise finišuje s návrhy na zásadní změnu důchodů. Proč je nutné penzijní systém změnit?

Cílem nového důchodového systému by měla být udržitelnost, spravedlnost – to znamená oceňování péče o závislé osoby a důstojné důchody pro všechny – a srozumitelnost. Dnes je velké procento důchodů pod 10 tisíc korun, což je méně než životní minimum pro osobu žijící v dvoučlenné domácnosti.

Je také třeba změnit důchody starodůchodců, kteří se propadají do chudoby, protože se rozevírají nůžky mezi valorizací a růstem průměrné mzdy. Posledním cílem pro nový systém je srozumitelnost a jednoduchost. Současný systém je nesmírně komplikovaný, lidé s ním ztrácí důvěru v sociální stát, mají velmi nízkou motivaci spořit a chybí jim informace o tom, jaký bude jejich důchod.

Danuše Nerudová Narodila se v roce 1979. Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od září 2007 tam působila jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní. Ve své vědecké práci se specializuje na problematiku daní a jejich harmonizaci s Evropskou unií. V roce 2017 získala titul profesorky, jmenovací řízení pro obor finance absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od února 2018 je rektorkou Mendelovy univerzity. O rok později ji ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová jmenovala do čela Komise pro spravedlivé důchody.

Co z toho vyřeší rozdělení současných státních důchodů na první a nultý pilíř, na kterém se komise drtivou většinou shodla v listopadu?

Budeme se na komisi bavit o různých variantách. Na stole je varianta, která pomůže především s udržitelností, ale máme tam i variantu, která sleduje všechny tři ty hlavní cíle – udržitelnost, spravedlnost a srozumitelnost, ale předpokládá reformu daňového systému.

Kdyby se měla řešit především udržitelnost, tak to bude za cenu velmi nízkých budoucích důchodů. Jde o nastavení konkrétních parametrů nového systému a o nich teď budeme diskutovat. Ideální reforma by byla taková, která by řešila konsolidaci výdajů i příjmů státního rozpočtu. Pak by bylo možné dosáhnout na řešení všech těch třech cílů najednou.

Jako jeden z konkrétních problémů jste zmínila, že značná část důchodců – konkrétně jde asi o desetinu – je pod hranicí 10 tisíc korun. To by se mohlo vyřešit takto vysokým důchodem z nultého pilíře, tedy rovným důchodem. Nejspíš by ale znamenalo, že důchodový systém pak bude mít ještě větší problém s udržitelností, než má dnes. Je to tedy tak, že se musí volit jedna, nebo druhá varianta? Buď bude systém udržitelný, nebo nebudou nízké důchody?

Je to politický problém. Pro experty je udržitelnost jeden ze zásadních problémů důchodového systému. Ale žijeme v nějaké politické realitě. A politickou otázkou je, že pokud nebudeme hovořit o změně způsobu financování, tak cenou za udržitelnost budou nízké důchody. Proto je třeba diskuzi o změně způsobu financování otevřít.

To je důvod, proč jsme se rozhodli jít cestou rozdělení současného prvního pilíře na nultý a první pilíř. Nultý pilíř by měl být financován ze státního rozpočtu a ten nový první, tedy zásluhový pilíř, by měl být financován ze sociálního pojištění. To je standardní metodika, která funguje v celé řadě států. Pro představu: více jak 80 procent nákladů na důchodový systém financujeme ze sociálního pojištění, proto ho máme tak vysoké, proto jsou tak vysoké náklady na práci se všemi ekonomickými konsekvencemi. Průměr v Evropské unii je 50 procent.

Kdyby se měl zásluhový pilíř financovat jen z pojištění, tak by tam byl velký prostor pro snížení sazby. Ale ve státním rozpočtu by se musel hledat nový zdroj financování pro ten nultý pilíř, tedy pro rovný důchod.

Sociální pojištění by mohlo výrazně klesnout, to je pravda. Ale nový zdroj financování by se hledat nemusel. Bylo by však třeba provést reformu daní, především daně z příjmů fyzických osob. Musela by tomu určitě předcházet diskuze o progresivním zdanění, protože dnešní v uvozovkách rovná daň je nastavena tak, že nejvyšší daňové břemeno má střední třída.

Sociální pojištění tvoří zhruba třetinu příjmů státního rozpočtu. Kdyby se jeho sazba měla výrazně snížit, tak se ty peníze budou muset vzít jinde.

Ano, to ale nutně neznamená, že budou mít všichni obyvatelé vyšší daňové zatížení. Máme také špatně nastavené daně pro velké korporace. Studie ukazují, že platí třetinovou daň ve srovnání s malými a středními podniky. Jednou z možných cest je zavedení progresivního zdanění velkých korporací, tak jak fungovalo ve Velké Británii.

Podle vás tedy nejde udělat dobrou důchodovou reformu bez toho, aniž by se zároveň změnil i daňový systém?

Ano, nejde.

Především podle ekonomů je největším problémem českých důchodů jejich budoucí finanční neudržitelnost. Souhlasíte s tím?

Ano. Je ovšem ale nutno říci, že reformu musí zrealizovat politici. Udržitelnost důchodového systému tak nemůže být jediným cílem reformy. Pokud by tomu tak bylo, tak to znamená snížení důchodů, a to se žádnému politikovi nepodaří prosadit. A asi ani není žádný takový, který by to chtěl prosazovat.

Věříte, že doporučení vaší komise na úpravy důchodů někdy přejdou do praxe? Že je politici prosadí?

Chci přijít s návrhem, který bude mít šanci na širokou politickou shodu. Nyní také začnou politická vyjednávání se špičkami politických stran, abychom věděli, jak si u politiků jednotlivé navrhované varianty stojí. Je to všechno běh na dlouhou trať. Myslím, že implementace nového důchodového systému je otázka zhruba příštích pěti let. Ale musíme začít pracovat už teď, čas nás tlačí, změny je třeba skutečně do pěti let provést.

Zároveň předpokládám, že některé dílčí návrhy na změny mohou být realizovány už v tomto volebním období. Jde třeba o systém bonusů za výchovu dětí nebo o fiktivní vyměřovací základy pro lidi, kteří se starají o závislé osoby, třeba o své nemocné příbuzné. Ty koncepčnější změny, na kterých nebylo 30 let možné najít shodu, a to nikoli proto, že by experti nevěděli, ale proto, že to bylo politicky neprůchodné, budou potřebovat času více.

Komise se už tedy shodla, že se první pilíř má rozdělit. Po dnešním jednání řeknete i konkrétní parametry, jak by to rozdělení mělo vypadat?

O nich budou muset rozhodnout politici. My projednáme všechny možné varianty: například, jak to bude vypadat, kdyby nultý pilíř byl sedm nebo deset tisíc korun. Dáme k tomu politikům všechny dostupné argumenty a bude na nich, jak konkrétně se rozhodnou důchody změnit, které z těch zmíněných problémů současného systému pro ně budou důležité k vyřešení.

Komise nemůže přijít s jedním konkrétním návrhem, který bude říkat, že je ten jediný správný. Kdybych takto postupovala, tak změna nebude realizována nikdy. Realizován může být jen takový návrh, nad kterým se politici shodnou.

Ministerstvo financí si objednalo posudek českého penzijního systému u OECD. Analýza má být dostupná v létě. Není to zbytečný krok? Vy přece pracujete i s daty a analýzami, které mezinárodní organizace pravidelně publikují?

Spolupracujeme i se zástupci OECD, přijedou v lednu a celý týden budeme diskutovat o našich návrzích.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové už není čas na to, aby důchodové změny prosadila ještě současná vláda. Není to pro vaši práci v čele důchodové komise demotivující?

Není, protože zásadní důchodovou změnu nejde udělat za rok. Paní ministryně ale v novinách také říkala, že na stole nejsou žádné návrhy. Experti však 30 let přesně vědí, co se musí udělat. Problémem je, že shodu nad návrhy nenašli politici. A to je to, co nyní chceme změnit.