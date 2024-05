Zájem o předčasný důchod prudce klesl. Chystá se další zpřísnění

Ačkoliv přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu platí už od loňského října, teprve letošní duben ukázal, jak moc případné zájemce odradila. Až do března totiž mohli někteří lidé žádat o předčasný důchod ještě za původních podmínek.

Předčasné důchody stojí státní rozpočet hodně peněz. Navíc lidé, kteří odejdou z trhu práce dřív, už neplatí daně a odvody na pojištění. A tak se v rámci hledání úspor v důchodovém systému rozhodlo ministerstvo práce a sociálních věcí zpřísnit podmínky odchodu do předčasné penze.

Nová pravidla byla schválena, platí od října loňského roku. A podařilo se, v co úřad doufal – řada lidí si dřívější odchod z práce rozmyslela. Alespoň to ukazují první čísla za duben, kdy o dřívejší penzi požádalo jen 639 osob. Tak nízký počet žadatelů statistické tabulky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v posledních letech nepamatují.

V době, kdy byla inflace na stabilních hodnotách, se měsíční počty žadatelů o předčasný důchod běžně pohybovaly kolem dvou až třech tisíc. V době vysoké inflace, kdy se kvůli mimořádným valorizacím výrazně zvyšovaly nejenom řádné starobní důchody, ale i ty předčasné, o ně žádalo i přes dvacet tisíc lidí měsíčně.

Počty nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 leden 1699 2972 5034 3830 únor 1698 2439 9182 2842 březen 2313 3010 11331 1306 duben 2013 2330 11035 639 květen 2456 2710 12881 červen 2363 2775 9665 červenec 2152 2160 9759 srpen 3276 3536 13401 září 4652 4077 8167 říjen 3215 16949 4050 listopad 2591 24653 3986 prosinec 1578 13042 2538 Zdroj: ČSSZ

Nová čísla tedy naznačují minimální zájem. Proč se ale snížení ukázalo až v dubnu, když přísnější pravidla platí od října 2023? U sociální správy si tisíce lidí podaly do září loňského roku tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění. A ten jim zajistil, že v následujících šesti měsících od podání tiskopisu si mohou přijít požádat o důchod za původních, ještě výhodných podmínek.

Pokud tedy žadatel podal tento tiskopis na konci září, mohl požádat o „starý“ předčasný důchod až do konce března 2024. Tedy v době, když už platily nové podmínky, přiznala sociální správa tisícům lidí ještě díky tomuto tiskopisu výhodnější parametry. Od dubna už ovšem žadatelé mohli odejít do předčasné penze pouze za podmínek nových.

Počty podaných tiskopisů Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění leden 2023 149 únor 2023 85 březen 2023 241 duben 2023 987 květen 2023 3058 červen 2023 4688 červenec 2023 8977 srpen 2023 26060 září 2023 10238 říjen 2023 363 listopad 2023 67 prosinec 2023 52 Zdroj: ČSSZ

Připomeňme si, k jakým změnám u předčasného starobního důchodu došlo. Ještě v září 2023 do něj bylo možné odejít až pět let před řádným důchodem, nejdříve však v 60 letech. Od října se doba zkrátila maximálně na tři roky.

Zároveň je bolestivější penalizace předčasného důchodu. Podle původních podmínek se procentní výměra důchodu krátila o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývaly do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší bylo krácení. Nyní se snižuje procentní výměra vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Lidé tak přijdou až o pětinu částky, kterou by dostali, kdyby šli do starobní penze v řádném termínu.

A zatímco původní předčasné penze se valorizovaly stejně jako řádné důchody, nyní už je i jejich valorizace omezená. Nově se předčasným důchodcům valorizuje pouze základní výměra. Procentní výměra se jim valorizuje až dosáhnou důchodového věku.

Tím se bude rozdíl mezi předčasnými a klasickými důchody ještě více zvyšovat. Pro představu – v březnu letošního roku dosahovala průměrná předčasná penze skoro 19 tisíc korun, což bylo o zhruba 1600 korun méně než průměrný starobní důchod.

Další omezení teprve přijde

A pozor: předčasné důchody čeká další znevýhodnění, které začne platit od října letošního roku. Zatímco teď můžou o předčasný odchod do penze požádat lidé, kteří získali prací dobu pojištění 35 let, nově bude tato hranice 40 let.

Že by si lidé do konce září opět podali tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění? Můžou, ale i ten se dočkal změn. Už od prosince 2023 nefixuje platné podmínky na půl roku, ale jen na 90 dní. Čili pokud si žadatel podá tiskopis na konci září, bude mít na rozhodnutí, zda do předčasného důchodu odejít, či ne, už jen tři měsíce.

„Tiskopis bude možné uplatnit, ale s účinností od 1. prosince 2023 byla zákonem lhůta k sepsání formální žádosti o důchod v listinné podobě na OSSZ zkrácena na 90 dnů ode dne uplatnění. V uvedeném období je tedy nutné se dostavit na OSSZ – buď v úřední dny nebo si lze zarezervovat datum v online objednávkovém systému či je možné si datum dohodnout telefonicky nebo e-mailem,“ říká mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Změny u předčasných důchodů jsou součástí důchodové reformy. Ta obsahuje celou řadu dalších úprav a novinek, o kterých jsme podrobně psali v samostatném přehledu.

