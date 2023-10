Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se, schválili poslanci

Rodičovský příspěvek stoupne na 350 tisíc korun ze současných 300 tisíc. Současně se ale zkrátí maximální doba jeho čerpání: na tři roky ze současných čtyř.

Obě změny se dotknou jen dětí narozených od 1. ledna 2024.

Výsledek je koaličním kompromisem: Piráti chtěli alespoň částečně přidat i dětem narozeným letos (o 30 tisíc) a loni (o 10 tisíc), lidovci navrhovali zvýšení pro děti narozené ve druhé polovině letošního roku (o 30 tisíc). Narazili ale hlavně na odpor ODS v čele s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, který argumentuje potřebou šetřit. Neprošly ani změny navrhované opozicí.

Při narození dvou a více dětí současně – takzvaných vícerčat – dostanou rodiny tak jako dosud 1,5násobek základní částky. Od ledna se tedy rodičovský příspěvek pro vícerčata zvýší na 525 tisíc korun z dosavadních 450 tisíc.

Koaliční poslanci Šimon Heller (KDU-ČSL), Hana Naiclerová a Eliška Olšáková (obě STAN) neúspěšně prosazovali, aby příspěvek při narození vícerčat byl nově dvojnásobkem základní částky, tedy aby se od ledna zvýšil na 700 tisíc korun. Zatímco opozice zvýšení podpořila, vládní poslanci ho až na tři výjimky – zřejmě samotné autory pozměňovacího návrhu – odmítli. „Navýšení u vícerčat odbourá dosavadní nerovnost. Každé další současně narozené dítě má stejné potřeby jako jeho stejně starý sourozenec,“ argumentovali poslanci Heller, Naiclerová a Olšáková.

Celková výše rodičovského příspěvku se naposledy zvyšovala od ledna 2020, a to z 220 na 300 tisíc korun na jedno dítě (případně 450 tisíc při narození dvou a více dětí současně). V červenci 2021 pak politici schválili další vylepšení: Komu se narodí další dítě ještě před dočerpáním předchozího rodičovského příspěvku, nepřijde už o zbytek peněz.

Reálná hodnota příspěvku od roku 2020 kvůli vysoké inflaci výrazně klesla. Vládní koalice už na jaře loňského roku mluvila o jeho zvýšení – k němu mělo dojít od letošního ledna, jenže na konkrétním řešení se koalice nakonec neshodla.

Od července 2022 stoupl maximální měsíční limit – na 13 tisíc z předchozích 10 tisíc korun. V praxi se týká lidí, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané). U vícerčat se měsíční maximum zvýšilo na 19,5 tisíce korun. Na celkovou částku k čerpání – 300 tisíc – to ale nemělo vliv.

Částečnou náhradou bylo zvýšení přídavku na dítě od letošního ledna. Kromě toho rodiny s hrubým příjmem do milionu korun ročně (u OSVČ po odpočtu výdajů) loni dosáhly na jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě mladší 18 let.

Piráti dlouhodobě – a zatím neúspěšně – prosazují také pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Zatímco důchody se pravidelně zvyšují podle vzorečku v zákoně, rodičovský příspěvek zůstává na stejné úrovni a postupně ztrácí svou reálnou hodnotu – dokud se politici znovu neshodnou na zvýšení, které je pak obvykle skokové a ke starším příjemcům nespravedlivé.

„Pokud skončíme pouze u jednorázového zvýšení, za pár let se budeme znovu dohadovat o té samé věci. Na místě je proto zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku, jako je tomu například u důchodů. Reálná hodnota rodičovského příspěvku by tak zůstala zachována, rodičům by v čase nezůstávalo stále méně a méně,“ vysvětlovala už v létě 2019 pirátská poslankyně Olga Richterová.

V Česku si lze čerpání rodičovského příspěvku rozložit až do čtyř roků. Podle kritiků to přispívá k tomu, že se ženy nevracejí do práce. Zkrácení maximální doby čerpání navrhovala například Národní ekonomická rada vlády (NERV). Mělo by to mít pozitivní vliv na pracovní trh. Ovšem pouze tehdy, když bude o děti postaráno: podle ekonomů z NERVu je potřeba nabídnout dostatečnou kapacitu ve školkách a dalších zařízeních.

„Snažíme se rodičům umožnit i co největší flexibilitu v tom, jak rychle budou rodičovský příspěvek čerpat, kdy se chtějí vracet do práce nebo jak chtějí kombinovat částečné úvazky. S tím samozřejmě souvisí postupné navyšování kapacit dětských skupin a podpora zkrácených úvazků,“ slíbil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministerstvo v červnu připravilo návrh novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Má zavést sousedskou dětskou skupinu, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti. Vzorem má být systém, který je u německy mluvících sousedů známý jako tagesmutter/tagesvater. Novela se ale zatím nedostala ani na jednánív vlády. K vyššímu rozšíření částečných úvazků má od letošního února pomoci také sleva na sociálním pojištění.

Vládní koalice zároveň prodloužila dobu, po kterou může rodič dostávat od státu takzvané náhradní výživné. Pomoc pro samoživitele v situacích, kdy se dlouhodobě nedaří vymáhat soudem stanovené výživné od druhého rodiče, byla dosud omezena na dva roky. Nově to budou až čtyři roky. Nárok na prodloužení výplaty budou mít zpětně i nezaopatřené děti, na které stát poskytl dosud možných 24 měsíčních dávek do letošního července. Novelu už podepsal prezident.

