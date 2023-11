Náhradní výživné pokračuje. Stát chystá další páky na neplatiče

Náhradní výživné měl stát za lidi, kteří se na to vykašlali, původně platit dva roky. Ukázalo se, že je to zoufale málo. Náhradní výživné se prodlužuje na čtyři roky a do novely občanského zákoníku by se měly dostat nástroje pro rychlejší zajištění dlužných alimentů.

Zdroj: Shutterstock