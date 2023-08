Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

Má to být nástroj, který zvýší počet zkrácených úvazků na českém trhu práce. Jejich podíl se totiž podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí v minulých letech pohyboval pod 10 procenty. Průměr Evropské unie je přitom 30 procent.

Zkrácené úvazky nejvíce využívají lidé v předdůchodovém věku, rodiče s malými dětmi, handicapovaní nebo lidé, kteří pečují o blízké.

Stát proto nabídl od 1. února finanční výhodu firmám, které zkrácené úvazky vybraným skupinám zaměstnanců nabídnou. Mohou uplatnit slevu na sociálním pojištění ve výši pěti procentních bodů. Místo 24,8 procenta odvádějí jen 19,8 procenta.

Ze statistiky České správy sociálního pojištění vyplývá, že zaměstnavatelé za únor až červen díky této novince zatím ušetřili na pojistném přes 400 milionů korun.

ČSSZ

Zájem pomalu roste. Zatímco v únoru uplatnilo slevu přes 17 tisíc zaměstnavatelů u více než 60 tisíc pracovníků, v červnu už to bylo skoro 22 tisíc firem na skoro 86 tisíc zaměstnanců.

Podle některých firem a expertů na trh práce je ale sleva nízká. Naopak podmínek, které odrazují, je celá řada.

Slevu je možné uplatnit jen na zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně, a to jen u vybraných pracovníků. Konkrétně jde o:

mladé lidi do 21 let (u těch lze slevu využít i u klasického úvazku),

osoby starší 55 let,

rodiče pečující o děti mladší 10 let,

osoby pečující o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby,

osoby se zdravotním postižením,

osoby, které absolvují rekvalifikační kurz nebo ho v posledních 12 měsících absolvovaly.

Kromě přesně definované skupiny je u nových zkrácených úvazků i omezení u výše mzdy. Zaměstnanec na zkrácený úvazek, u kterého chce firma uplatnit nižší pojistné, nesmí mít mzdu vyšší než je 1,5násobek průměrné hrubé mzdy v Česku. Ta v prvním čtvrtletí 2023 činila 41 265 korun. To značně omezuje už tak malou skupinu lidí, která o zkrácené úvazky žádá.

A jsou tu i administrativní zátěže, které novinku dusí. O slevu musí firmy žádat na předepsaném tiskopisu sociální správy. A to nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatňuje.

Firma také musí vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které slevu na pojistném uplatňuje. V případě, že má pracovník více zaměstnavatelů, slevu dostane jen jeden z nich, a to ten, co bude rychlejší.

Hledáte spolehlivé povinné ručení? Poradíme! Vašemu autu najdeme nejvýhodnější pojištění na míru, co nezatíží rodinný rozpočet. Chci ochránit své auto

Podle vyjádření oslovených firem se zatím o větší motivaci nabízet zkrácené úvazky nedá mluvit. Pokud slevu v současné době vůbec uplatňují, tak především na úvazky, které nabízely už před platností novely.

„Spočítejme si, kolik je vlastně těch pět procent – a ještě jen na straně zaměstnavatele. Stát bohužel nedotahuje svoje dobré myšlenky do finále, což je škoda, protože by se motivovala spousta zaměstnavatelů. Aktuálně máme pět takových úvazků na různých pozicích, jak ve výrobě, tak v administrativě. Ale pro nás to není žádná novinka, všechny jmenované skupiny se snažíme zaměstnávat již roky. Výsledná úspora na všech pozicích je v řádech tisícikorun – tedy nic, co by bylo nějak motivující,“ říká Peter Vavrda, ředitel společnosti Alpha Czech.

Podobně reagovali další personalisté. „Primární motivací pro poskytování zkrácených pracovních úvazků jsou naši zaměstnanci, kteří je potřebují pro skloubení pracovního a rodinného života, zejména při péči o menší děti. Na pozicích, kde je to možné, se snažíme vyjít vstříc. Zkrácených úvazků využívá ale jen malé procento kolegů, nejčastěji na administrativních pozicích,“ uvádí Jaroslava Šindelářová, HR manažerka logistické firmy Geis CZ.

Také v IT firmě Algotech se finanční zvýhodnění od státu nesetkalo s velkým zásahem. „Zkrácené úvazky jsou v naší firmě běžné a v podstatě korespondují s potřebami toho kterého zaměstnance. Pokud to provoz dovolí, zkrácené úvazky poskytujeme podle potřeby zaměstnance a nehledíme na fakt, jestli spadá do zvýhodněné skupiny, tedy skupiny, na kterou se vztahuje sleva na sociálním pojištění,“ říká HR manažerka Jitka Kalenská.

V personální agentuře ManpowerGroup považují slevu na pojištění za symbolické gesto. „Zatím je tento proces pro nás administrativně poměrně komplikovaný, protože je potřeba splnit několik podmínek. Máme například potíže získat souhlas zaměstnanců s tím, že tuto slevu můžeme uplatnit, ale to je pro běžné zaměstnavatele mnohem jednodušší než pro agentury, které zaměstnávají velké množství lidí. Při první žádosti jsme na slevě spíše prodělali v důsledku vynaložené práce navíc, ale snažíme se proces ve mzdovém systému zautomatizovat,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

V Amazonu novinku navyužívají vůbec. „Tyto zvýhodněné zkrácené úvazky pro zaměstnance nevyužíváme. Nabízíme standardní zkrácené úvazky, kdy zaměstnanci pracují pouze tři dny v týdny nebo pouze o víkendu. Typicky to mohou být maminky vracející se z rodičovské dovolené, které si chtějí něco přivydělat, ale zároveň chtějí mít dostatek času na rodinu,“ říká mluvčí Amazonu Noah Zyla.

Ani Radka Havelková, seniorní účetní právní kanceláře Grant Thornton, nepozoruje u klientů výrazný nárůst zaměstnávání na zkrácený úvazek se slevou na pojistném. Potvrzuje se podle ní předpoklad z února, kdy novela začala platit: že úspora na odvodech není tak velká, aby firmy motivovala absolvovat související administrativní zátěž.

„Oslovila jsem několik našich účetních, jak se u jejich firem novinka chytla. Jedna odpověděla, že zaměstnanci nejsou ochotni poskytovat informace, které o nich firma musí evidovat, když je výhoda pouze pro zaměstnavatele, a tak od výhodných úvazků společnost ustoupila. Jiná odepsala, že z mnoha společností, o které se stará, využívá novinku jediná, která u pěti zaměstnankyň ušetří průměrně osm tisíc korun za měsíc. A další firma, která o tom uvažovala, se nakonec rozhodla, že sleva ve výši tisíc korun měsíčně ji nestojí za mnoho hodin administrativy, která se s tím pojí,” popisuje Radka Havelková.

Účetní se podle ní shodly, že celkový nárůst zaměstnání na zkrácený úvazek s využitím slevy na pojistném nepozorují. Oficiální statistika, které by případný vyšší podíl zkrácených úvazků na trhu práce po platnosti novely potvrdila, bude k dispozici nejdříve příští rok.

Podle šéfa personální agentury Randstad Martina Jánského novela zákona o slevách na sociálním pojištění mohla na trh práce nalákat důchodce, rodiče s dětmi a handicapované pouze v případě, kdyby zaměstnavatel slevu promítl také do jejich odměn – ne jen u pojistného, které odvádí zaměstnavatel.

Ministr práce Marian Jurečka přitom úpravu zvýhodněných zkrácených úvazků směrem k zaměstnancům nevylučuje. Zda by se i u nich jednalo o slevu ve výši pěti procent, ale neupřesnil. Zaměstnanci odvádějí ze své hrubé mzdy na sociální pojištění 6,5 procenta, u nich by se tedy v takovém případě jednalo o znatelnou úsporu.

V současnosti mají podle zákoníku práce nárok na zkrácený úvazek pouze rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy nebo pečující osoby.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Investujte do nemovitostí! Ve WOOD & Co. věříme, že nemovitosti jsou bezpečná investice. Poskytujeme investiční příležitosti se stabilním výnosem. Objevte naše realitní fondy

Sdílejte článek, než ho smažem