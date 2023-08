Raďte mladším, ale nejdřív se naučte na počítači, vzkazují firmy padesátníkům

Zaměstnavatelé na lidech po padesátce oceňují hlavně znalosti, lepší pracovní návyky a nižší fluktuaci. To je to pozitivní, co vzešlo z průzkumu Hospodářské komory mezi více než 400 zaměstnavateli napříč obory. Zároveň jim ale vyčítají, že neumějí dostatečně pracovat na počítači nebo nezvládají moderní technologie. Je to hlavní překážka k jejich zaměstnávání.

„Lidé v předdůchodovém a důchodovém věku se mohou uplatnit prakticky v jakékoli pozici bez omezení. Firmy v nich často spatřují poradce, učitele či mentory. Velkou překážkou je ale to, že nemají dostatečné digitální a počítačové dovednosti,“ uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Jana Havrdová.

Problém ovšem není jen na straně šedesátníků, kteří se do vzdělávání nehrnou. Podle komory jsou to i firmy, které nedostatečně využívají rekvalifikační a vzdělávací kurzy pro starší zaměstnance. „Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti by pomohl zmírnit nedostatek pracovníků na trhu,“ tvrdí Havrdová.

Doplňuje, že z projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu mohou firmy získat prostředky nejen na úhradu nákladů na vzdělávání svých zaměstnanců, ale i finanční příspěvek na jejich mzdové náklady v době, kdy se zaměstnanci vzdělávají.

Češi obecně nemají příliš chuť se při práci dál vzdělávat. Velmi nízkou účast dospělých v programech vzdělávání a odborné přípravy potvrzují mezinárodní statistiky. Podle Eurostatu se v tuzemsku před pandemií covid-19 vzdělávalo asi jen 8,1 procenta aktivní populace mezi 25 a 64 lety. Například ve skandinávských státech se celoživotně vzdělává až třetina zaměstnanců.

„Zkušenosti rozvinutých ekonomik na západě a severu Evropy ukazují, že s klasickým školním vzděláváním si nelze vystačit v téměř žádném oboru po celý život. Pokud chceme být vyspělou ekonomikou s přidanou hodnotou ve výrobě, bez celoživotního učení, které běžně vidíme třeba u IT pracovníků, se neobejdeme,“ poznamenala Jana Havrdová.

Výhodné kurzy od státu

Přitom právě teď je ideální doba doplnit si znalosti v informačních technologiích a zvýšit svou cenu na trhu práce. Stát totiž spustil web jsemvkurzu.cz, který nabízí výhodné IT kurzy. Lidé si mohou vybírat ze stovek školení více či méně odborných. Náklady na kurz uhradí z velké části stát, účastníci si doplácejí 18 procent, aby byli motivovaní ho dokončit. Nebo si mohou tuto část nechat proplatit od zaměstnavatele.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

Více jsme o kurzech psali zde: Stát nabízí výhodné IT kurzy. Hlaste se všichni, vyzývá

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižší nezaměstnaností. V červenci byla 3,5 procenta. Firmy se potýkají s nedostatkem pracovníků. Proto je důležité početnou skupinu lidí kolem šedesátky využít a motivovat k tomu, aby zůstala na trhu práce déle.

„Nedostatek pracovní síly ohrožuje nejen běžný chod české ekonomiky, ale i budoucí schopnost státu realizovat strategicky důležité projekty v oblastech, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, vzdělávání nebo zdravotnictví. Doporučujeme státu zatraktivnit dohody a zkrácené úvazky, čímž by se také zvýšila chuť starších lidí dál pracovat,” dodává Havrdová.

Zkrácené úvazky stát letos v únoru drobně zvýhodnil. Firmy za zaměstnance, kteří pracují v rozsahu osm až 30 hodin týdně, odvádějí nižší sociální pojištění o pět procentních bodů. Úspora je má nalákat k větší nabídce zkrácených úvazků, které právě lidé starší 55 let často žádají.

Podle údajům ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) nabízelo kratší úvazky v loňském roce jen šest procent tuzemských zaměstnavatelů. Průměr Evropské unie činí kolem 30 procent. Experti na pracovní trh ale v minulosti upozorňovali na to, že zvýhodnění zkrácených úvazků je vykoupeno velkou byrokratickou zátěží, která může řadu zaměstnavatelů odradit.

Podle ministra práce Mariana Jurečky se uvažuje o rozšíření slevy na sociální pojištění u zkrácených úvazků i směrem k zaměstnancům. Kdy by k tomu mělo dojít ale zatím neuvedl.

Prodloužit pracovní aktivitu starších lidí má také omezení předčasných důchodů, které v posledních letech využívá stále více lidí. Od září letošního roku by měl být odchod do předčasného důchodu více finančně nevýhodný a navíc se zkrátí jeho čerpání z pěti jen na tři roky. Více jsme psali zde: Předčasný důchod už nebude tak výhodný. Změny schválili poslanci

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Investujte do nemovitostí! Ve WOOD & Co. věříme, že nemovitosti jsou bezpečná investice. Poskytujeme investiční příležitosti se stabilním výnosem. Objevte naše realitní fondy

Sdílejte článek, než ho smažem