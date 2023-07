Předčasný důchod už nebude tak výhodný. Změny schválili poslanci

Pravidla pro odchod do předčasného důchodu se zpřísní. Schválená novela obsahuje hned několik změn.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 26. 7. 2023

Zatímco dnes je možné odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku, nejdříve ale v 60 letech, nově bude možné předčasně odejít jenom o tři roky dřív.

Zpřísnění pravidel pro předčasný důchod dnes na návrh vlády schválili poslanci, novela teď zamíří k senátorům.

Změní se také penalizace za předčasný důchod. Penze se lidem krátí o určitou částku, a to nenávratně. takže pobírají nižší důchod i poté, co nastoupí do řádné penze.

Procentní výměra důchodu se dosud krátí o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývají do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší krácení. Nově se bude snižovat procentní výměra vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku.

O předčasný odchod do penze budou moci požádat lidé, kteří získali dobu pojištění 40 let. Dosud stačilo 35 let.

A zatímco dnes se předčasné důchody valorizují, podle nových pravidel bude valorizace procentní výměry omezena.

V předčasném důchodu je teď přibližně 690 tisíc lidí. Jen za loňský rok o něj mělo zájem 80 tisíc, což je podle České správy sociálního zabezpečení výrazně víc než v předchozích letech. Loni totiž kvůli mimořádným valorizacím bylo finančně výhodné o předčasný důchod požádat.

Běžně o dřívější odchod do důchodu projeví zájem zhruba 30 až 40 tisíc lidí ročně. I to je ale podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky hodně. „Předčasné důchody by neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce," říká.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci spokojenou budoucnost

„Cílem je, aby se snížil trend vysokého počtu odchodů do předčasného důchodu. Ten musí být možností ve specifických případech, ne standardem pro vysoké procento žadatelů o důchod,” vysvětluje Jurečka. Předčasné důchody stojí rozpočet hodně peněz. Lidé, kteří odejdou dřív z trhu práce, už navíc neplatí daně a pojištění.

Když novelu podle očekávání schválí i senátoři, budou nová pravidla platit už od letošního září – kromě delší doby potřebného pojištění u předčasných důchodů na 40 let, které začne platit až od poloviny roku 2024.

V březnu letošního roku dosahovala průměrná předčasná penze 17 618 korun, což bylo o 1843 korun méně než průměrný starobní důchod.

Součástí schválené novely jsou také změny ve valorizaci všech důchodů. Jejich zvyšování nebude tak rychlé jako v posledních letech. Od roku 2025 se změní pravidla pro řádnou valorizaci a místo mimořádné valorizace by důchodci dostali dočasný příspěvek. Podrobněji v samostatném článku.

Kalkulačka předčasného důchodu podle dosavadních pravidel:

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Investujte a poleťte k moři Investujte bezpečněji. Zpravidla zajištěná nemovitostí s ročním výnosem až 13 %. Investujte a vydělejte si na dovolenou. Chci vědět více

Sdílejte článek, než ho smažem