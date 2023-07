Důchody porostou pomaleji. Poslanci změnili pravidla valorizace

Pravidla pro řádnou i mimořádnou valorizaci důchodů se změní. Týká se to nejen starobních, ale i invalidních a pozůstalostních penzí. Vládní novelu dnes schválili poslanci, teď zamíří k senátorům.

V současnosti se důchody při řádné valorizaci zvyšují o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od roku 2025 se mají dál zvyšovat o inflaci beze změny, ale k tomu jen o třetinu růstu reálných mezd. Pravidla by se vrátila na úroveň před rokem 2018.

Zároveň by měla skončit mimořádná valorizace, která zvyšuje důchody v případě, že za sledované období od posledního přidání meziměsíční přírůstek cen překročí pět procent. Stát by místo toho vyplácel dočasný příspěvek do další řádné valorizace. Zároveň by se zvedla, opět jen dočasně, zásluhová část penze. O kolik procent by zásluhová část dočastně vzrostla, o tolik procent by pak v lednovém navýšení byla nižší. Dočasný příspěvek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen za sledované období.

Důchody dál porostou, ale pomaleji než doposud. „Stále platí, že důchody budeme každoročně v lednu navyšovat. Stejně tak senioři zůstanou chráněni proti extrémní inflaci. Důchody budeme o inflaci plně valorizovat, jen měníme systém tak, aby byl spravedlivější a hlavně udržitelný. Skutečně nyní taháme za záchrannou brzdu,” říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle něho se už také nebudou dál rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory.

Podle Jurečky nikde v okolních zemích za posledních několik let nerostly důchody tak razantně, jako u nás. Před deseti lety činil průměrný důchod polovinu toho, co dnes. Do konce letošního roku by měl Kniha být 20 300 korun.

Nová podoba pravidelného zvyšování důchodů by měla začít platit už od 1. září letošního roku. Změny valorizačního mechanismu se ale projeví až po roce 2025 a výraznější efekt do státní kasy budou mít až kolem roku 2030.

Řádná novoroční valorizace v lednu 2024 proběhne ještě podle dosavadních pravidel. Základní výměra důchodů při ní stoupne přibližně o 400 korun měsíčně. Procentní část se tentokrát zvyšovat nebude. Průměrný důchod tak stoupne na 20 700 korun, odhaduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Definitivní čísla upřesní 4. září podle nejnovějších statistik. Psali jsme podrobně: Další valorizace důchodů. Jurečka řekl první číslo

Součástí schválené novely je omezení předčasných penzí, které se právě kvůli inflaci a mimořádným valorizacím staly zvláště v loňském roce výhodnější než standardní odchod do důchodu.

Třetina výdajů státu jde nyní na důchody. A kvůli stárnutí populace budou výdaje dál porostou. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je současný systém neudržitelný. „Čím dříve dojde ke změně nastaveného systému, tím lépe se nám podaří rozložit negativní dopady stárnutí populace,” říká Jurečka.

Schodek systému důchodového pojištění přesáhl letos podle údajů ministerstva financí za první pololetí 40 miliard korun. Za půl roku je skoro tak vysoký jako za celý rok 2020, kdy se část ekonomiky kvůli pandemii koronaviru zastavila. Výdaje za půl roku se meziročně zvedly o pětinu, tedy o 56,5 miliardy korun. Rostou i příjmy, na pokrytí penzí ale nestačí.

Výdaje na důchody loni stouply kvůli několika mimořádným valorizacím, které dorovnávaly inflaci. A také kvůli vyplácení takzvaného výchovného, což je bonus 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Starobní penze nyní pobírá 2,36 milionu lidí, invalidní a pozůstalostní důchody pak dalších zhruba 480 tisíc lidí.

