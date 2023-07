Další valorizace důchodů. Jurečka řekl první číslo, chystá změny

Průměrný důchod se od ledna 2024 zvedne o zhruba 400 korun a přiblíží se k hranici 21 tisíc korun. Poslanci zároveň brzy změní pravidla pro následující valorizace nebo pro odchod do předčasného důchodu.

| rubrika: Co se děje | 17. 7. 2023

Základní výměra důchodů stoupne od ledna 2024 přibližně o 400 korun měsíčně. Procentní část se tentokrát při řádné novoroční valorizaci zvyšovat nebude. Průměrný důchod tak stoupne na 20 700 korun, odhaduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Definitivní čísla upřesní 4. září podle nejnovějších statistik.

Poslanecká sněmovna zároveň projednává vládní návrh na trvalé změny: zvyšování důchodů má být pomalejší než podle dosavadních pravidel, znevýhodní se také odchod do předčasného důchodu.

Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka předpokládá, že poslanci návrh podpoří tak, aby včas zamířil do Senátu a novela mohla být účinná už od letošního září. V případě řádné valorizace se však přísnější pravidla uplatní až počínaje lednem 2025, nejbližšího zvýšení se tedy ještě nedotknou.

V současnosti se důchody při řádné valorizaci zvyšují o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od roku 2025 se mají dál zvyšovat o inflaci beze změny, ale k tomu jen o třetinu růstu reálných mezd. Pravidla by se vrátila na úroveň před rokem 2018. Cílem je zajistit finanční udržitelnost systému.

Jurečka odmítá tvrzení opozice, že by vláda chtěla důchody snižovat. „Stále platí, že důchody budeme pravidelně každoročně navyšovat. Stejně tak senioři zůstanou chráněni proti extrémní inflaci. Důchody budeme o inflaci plně valorizovat, jen měníme systém tak, aby byl spravedlivější a hlavně udržitelný. Už se nebudou dál rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory,“ říká.

Zároveň by měla skončit mimořádná valorizace, která zvyšuje důchody v případě, že za sledované období od posledního přidání meziměsíční přírůstek cen překročí pět procent. Místo ní chce vláda zavést dočasný příspěvek, který bude dočasně vyplácen do další řádné valorizace. Příspěvek se má odvíjet od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 procent růstu cen.

„Ve sněmovně se sešlo několik pozměňovacích návrhů, úpravy opozice ale mířily zcela proti smyslu novely. Trvám na tom, že připravené změny jdou správným směrem. Je na tom jednoznačná shoda v koalici a jednoznačně se tímto směrem vyjadřovali také ekonomové, kteří varují, že stávající systém valorizací je neudržitelný. Mimochodem nejvíce dostávali přidáno vysokopříjmoví senioři, což není dále únosné pro náš rozpočet,“ konstatuje Jurečka.

Předčasné důchody už nebudou výhodné

Novela také počítá s výrazným omezením předčasných důchodů. Zatímco dnes je možné odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku (nejdříve ale v 60 letech), nově bude možné předčasně odejít do penze pouze tři roky před dosažením důchodového věku.

Zvýší se také intenzita krácení procentní výměry o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Nyní se s přibývajícím věkem procentní výměra snižuje. Podmínkou nároku bude také získání doby pojištění 40 let. Nyní stačí 35 let. Předčasný důchod také nebude valorizován.

Cílem je, aby se snížil trend vysokého počtu odchodů do předčasného důchodu. Podle statistik sociální správy v předchozích letech běžně žádalo o starobní důchod v průměru necelých 200 tisíc lidí za rok. Loni to bylo už 250 tisíc, přičemž o předčasný důchod mělo zájem 80 tisíc lidí. Podle ministra Jurečky má být předčasný důchod možností ve specifických případech, ne standardem pro vysoké procento žadatelů o důchod.

Kateřina Hovorková

