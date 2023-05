Kolik dostanete, když půjdete dřív do důchodu? Vláda chystá změny

Zájem o předčasný důchod v posledních letech neustále rostl, a to přesto, že žadatelům natrvalo krátí penzi. Když se loni navíc zjistilo, že předčasný odchod do důchodu bude díky mimořádným valorizacím finančně výhodnější než čekání na řádný důchod, a to až o tisíce korun, nával žadatelů na sociální správě přirovnávali někteří odborníci k „runu“ na úřad.

Podle statistik sociální správy v předchozích letech běžně žádalo o starobní důchod v průměru necelých 200 tisíc lidí za rok. Loni to bylo už 250 tisíc, přičemž o předčasný důchod mělo zájem 80 tisíc lidí. Nejvíce lidí přišlo na úřad na konci roku, kdy i ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výpočty, které výhodnost dřívějšího odchodu do penze potvrdily.

V minulosti byl průměrný předčasný důchod o zhruba 1500 korun nižší než řádný. Loni se – díky valorizacím – naopak stal až o tisíce výhodnější než řádný důchod v roce 2023.

Pro státní rozpočet ovšem nárůst počtu důchodců a vyšší penze představují nepříjemnou situaci. Na výplatu důchodů zdaleka nestačí peníze, které stát získává z výběru pojistného od pracujících osob. Systém důchodového pojištění skončil v prvním čtvrtletí letošního roku schodkem 25,7 miliardy korun. Je to vůbec nejhorší výsledek za první čtvrtletí, vyplývá z údajů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Vláda proto v rámci hledání úspor chystá zásadní změny. MPSV navrhuje, aby se předčasné penze zkrátily na maximálně tři roky z nynějších až pěti let, a také zvýšení jejich penalizace. Předčasné penze tak budou nižší než doposud, a to především ty krátkodobější – do dvou let od řádného termínu. Navíc už nebudou valorizovány.

„Doba, o kterou bude možné odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, se omezí na tři roky. Současná úprava umožňuje odchod do starobního důchodu až pět let před dosažením důchodového věku. Dojde také ke zvýšení koeficientů krácení na 1,5 procenta, a to v období od 1. do 720. dne,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka.

Doposud bylo koeficientů krácení několik: od 0,9 procenta do 1,5 procenta podle počtu dní, které žadatelé v předčasném důchodu strávili. Čím blíže k řádnému důchodu, tím byl koeficient nižší. Úřad chce více penalizovat žadatele, kteří tráví v penzi předčasně jen rok dva než nastoupí do řádného důchodu. Těch je totiž nejvíc a záměrem je, aby na trhu práce zůstali déle. I proto úřad nabídl od únoravýhodnější částečné úvazky.

Jak se krátí penze a jak žádat o předčasný důchod jsme psali zde: Předčasný důchod 2023. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

Zásadní je pak i to, že další podmínkou nároku na předčasný důchod bude získání pojištěné doby 40 let. Dosud stačilo 35 let. To podle ministerstva zároveň zlepší pozici lidí s velmi dlouhou kariérou.

„Vysoká inflace v uplynulých měsících přinesla vážné důsledky dosavadního nastavení valorizačního mechanismu. Zároveň odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory,“ dodal ministr Jurečka.

Vláda jeho návrh pravděpodobně schválí a pustí do schvalovacího kolečka v Parlamentu.

Na naší kalkulačce si spočítáte, jakou penzi dostanete, když o ní požádáte ještě před změnou pravidel.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem