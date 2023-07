Pozor, jak spoříte na penzi. Nahodilostí přijdete o státní příspěvek

Abyste dostali státní příspěvek ke spoření na důchod, musíte posílat penzijní společnosti alespoň 300 korun měsíčně. Nejvyšší státní příspěvek získáte, když si ukládáte 1000 korun měsíčně. Pravidla jsou stejná jak pro staré „transformované“ fondy (penzijní připojištění), tak pro nové “účastnické“ fondy (doplňkové penzijní spoření).

Méně se zmiňuje povinnost, kterou je potřeba splnit, abyste takových státních příspěvků dostali opravdu dvanáct za rok. Podmínkou pro získání příspěvku za daný měsíc totiž je, že k připsání potřebného vkladu na váš účet v penzijní společnosti dojde nejpozději poslední den v tomto měsíci.

Státní příspěvek na penzijní spoření totiž nelze získat zpětně – typicky doplacením potřebné částky až v prosinci, jako to je možné u stavebního spoření. Proč? Stavební spořitelny mohou u státu nárokovat příspěvek pro klienta až na konci roku, zatímco penzijní společnosti jen za platbu, která na účet přišla do konce měsíce. Podle penzijních společností si většina klientů proto posílá peníze do penzijního fondu každý měsíc.

Pro mnohé živnostníky a další podnikatele (OSVČ), kteří nemají pravidelný příjem a chtěli by si státní příspěvek zajistit třeba z jednorázových větších výdělků, přesto existuje řešení: Peníze je potřeba poslat předem (ne zpětně) a zároveň o tom včas informovat penzijní společnost.

„Penzijko se dá i předplatit či platit čtvrtletně, nebo ročně,“ potvrzuje Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností. Funguje to tak, že klient si pošle na svůj účet dopředu částku, ze které bude chtít hradit svůj měsíční příspěvek v určité výši, aby na něj penzijní společnost mohla následně nárokovat státní příspěvek.

„Vždy je ale důležité nastavit si frekvenci a výši platby s penzijní společností. Nebo, v případě, že se jedná o mimořádnou platbu, o tomto záměru penzijní společnost informovat. Stačí jí to sdělit i mailem nebo telefonem,“ říká Sedláček.

Pozor si dejte i na načasování takové úhrady. Když například chcete poslat čtvrtletní platbu, musí to být během prvního měsíce daného čtvrtletí, nikoliv až na konci čtvrtletí. V takovém případě by totiž penzijní společnost mohla nárokovat státní příspěvek jen za poslední měsíc, nikoliv i za předchozí dva měsíce.

Pro předplacení úložek na celý rok využívají lidé často peníze, které obdrží na vánočních odměnách nebo jako třináctý plat, říká mluvčí asociace penzijních společností. Zájem o to projevovali i někteří důchodci, kteří do penzijního fondu jednorázově vložili 60 tisíc korun a po pěti letech si vybírali úspory včetně maximálního státního příspěvku za celé toto období.

Vedle přímého příspěvku stát podporuje penzijní spoření také formou daňové úlevy. Kdo si sám spoří víc než 12 tisíc ročně, může si naspořenou částku nad tuto hranici odečíst od základu daně. Aktuálně si tak lze snížit daňový základ maximálně o 24 tisíc ročně. Na rozdíl od státního příspěvku se dají peníze na maximální daňový odpočet „dosypat“ i jednorázově na konci roku.

Penzijní společnosti tuto možnost nabízejí jako součást smlouvy a každoročně je pak upozorňují, kolik peněz jim zbývá poslat k využití maximálního daňového odpočtu. Klient, který tuto službu ve smlouvě zatím nemá, si ji může s penzijní společností dodatečně sjednat. Jinak dojde k tomu, že i když si v prosinci pošle peníze navíc, penzijní společnost je bude považovat za předplacení na další rok a klientovi nevydá potvrzení na daňový odpočet.

Státní příspěvek se zřejmě v příštím roce změní. Počítá s tím vládní návrh, který teď projednávají poslanci. Lidé, kteří si na penzijní spoření posílají méně než 1150 korun měsíčně, dostanou nižší státní příspěvek než dosud. Naopak kdo si bude spořit víc, dostane od státu vyšší podporu. Nová pravidla se mají od července 2024 týkat starých i nových smluv.

Minimální částka, kterou si lidé musí ukládat pro nárok na státní příspěvek, má stoupnout na 500 korun měsíčně z dosavadních 300 korun. Na druhou stranu stoupne i maximální částka, k níž lze příspěvek získat: na 1700 korun měsíčně z dosavadních 1000 korun. Státní příspěvek na penzijní spoření má nově dosahovat vždy 20 procent z ukládané částky. Dosud příspěvek klesá z 30 procent u nejnižší „úložky“ na 23 procent u nejvyšší. Podrobně jsme chystané změny popsali v samostatném článku: Státní podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka.

Na státní příspěvek zároveň přestanou mít nárok lidé, kteří už pobírají starobní důchod. I o této chystané změně jsme psali podrobně: Důchodci ztratí příspěvek k penzijku. Vysají fondy, varují jejich správci.

Od roku 2024 se má změnit také limit pro odpočet od základu daně. Doteď si lidé mohou odečíst od základu daně maximálně 24 tisíc korun ročně za penzijní spoření a dalších až 24 tisíc za životní pojištění (pokud obsahuje spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová, tedy s výjimkou čistě rizikového pojištění). Oba limity se mají od roku 2024 sloučit do jednoho. Zatímco doteď se 24 tisíc korun počítá u každého z těchto produktů zvlášť, nově by existovala společná hranice 48 tisíc korun a záleželo by na každém člověku, jak by ji v praxi využil. Lidem, kteří neuplatňují životní pojištění, se tak může odpočet příspěvků na penzijní spoření zdvojnásobit.

Společný limit 48 tisíc korun by navíc mohli – vedle „penzijka“ a „životka“ – nově využít obecně na „daňově podporované produkty spoření na stáří“. Mezi ně mají nově patřit investice a další nástroje evidované jako „dlouhodobý investiční produkt“.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

