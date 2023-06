Státní příspěvek ke spoření na důchod se změní později

Kdo si na penzijní spoření posílá méně než 1150 korun měsíčně, dostane nižší státní příspěvek než dosud. Naopak kdo si spoří víc, dostane od státu vyšší podporu. O chystané změně jsme psali podrobně hned v polovině června, kdy návrh schválila vláda.

Když novelu podle očekávání schválí poslanci, má být účinná od 1. ledna 2024. Ke změně výše státního příspěvku k penzijnímu spoření a penzijnímu připojištění ale dojde až od 1. července.

„Nová pravidla poskytování státního příspěvku budou dopadat na všechny smlouvy po uplynutí půlročního přechodného období. Změna výše příspěvku je tedy navrhovaná od 1. července 2024,“ potvrzuje Štefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí. „Důvodem je příprava systémů penzijních společností na tuto změnu,“ vysvětluje.

Podle informací webu Peníze cz je to novinka i pro penzijní společnosti. „Doposud jsme o zavedení přechodného období nevěděli,“ říká Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností. Jde podle něj nicméně o věc, kterou penzijní společnosti po ministerstvu financí chtěly už dříve, aby se stačily připravit.

Minimální částka, kterou si lidé musí ukládat pro nárok na státní příspěvek, má stoupnout na 500 korun měsíčně z dosavadních 300 korun. Na druhou stranu stoupne i maximální částka, k níž lze příspěvek získat: na 1700 korun měsíčně z dosavadních 1000 korun.

Státní příspěvek na penzijní spoření má nově dosahovat vždy 20 procent z ukládané částky. Dosud příspěvek klesá z 30 procent u nejnižší „úložky“ na 23 procent u nejvyšší.

V praxi to znamená, že minimální příspěvek bude nově dosahovat 100 Kč, pokud si člověk ukládá aspoň 500 Kč měsíčně. Víc peněz od státu než dosud dostane až ten, kdo si ukládá přes 1150 Kč měsíčně. Maximální příspěvek bude nově 340 Kč (při ukládání 1700 Kč měsíčně) místo dosavadních 230 Kč (při ukládání 1000 Kč měsíčně). Rozdíl ukazuje následující tabulka.

Jak se změní státní příspěvek na penzijní spoření kolik si uložíte měsíčně státní příspěvek nově státní příspěvek doteď 300 Kč 0 Kč 90 Kč 400 Kč 0 Kč 110 Kč 500 Kč 100 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 700 Kč 140 Kč 170 Kč 800 Kč 160 Kč 190 Kč 900 Kč 180 Kč 210 Kč 1000 Kč 200 Kč 230 Kč 1100 Kč 220 Kč 230 Kč 1200 Kč 240 Kč 230 Kč 1300 Kč 260 Kč 230 Kč 1400 Kč 280 Kč 230 Kč 1500 Kč 300 Kč 230 Kč 1600 Kč 320 Kč 230 Kč 1700 Kč 340 Kč 230 Kč zdroj: návrh ministerstva financí, výpočty Peníze.cz

Změny se mají týkat i nově posílaných peněz na dříve sjednané smlouvy. Kdo si doteď ukládal třeba jenom minimální částku 300 Kč měsíčně, samozřejmě nebude muset vracet dosavadní státní podporu. K novým vkladům od ledna 2024 ji ale dostane jen tehdy, když si začne ukládat aspoň 500 Kč.

Minimální délka spoření se podle návrhu prodlouží z 60 na 120 měsíců, tedy z pěti na deset let. Člověk, který si vybere úspory předčasně, by musel doplatit daň. Tato změna se má týkat jen nově sjednaných smluv od roku 2024.

Z půlročního odkladu změn státního příspěvku můžou těžit také senioři. Novela jim totiž má příspěvek zrušit. Zůstal by jen pro lidi, kterým ještě nebyl přiznán důchod ze státního důchodového pojištění. O této změně jsme podrobně psali v samostatném článku, pevnou hranici 65 let věku však vládou schválený návrh už nezmiňuje.

„Stávající účastníci, kterým již byl přiznán starobní důchod, nebudou mít právo na státní příspěvek k nově vloženým příspěvkům také od 1. července 2024,“ potvrzuje Štefan Fous z ministerstva financí.

Rušení státních příspěvků pro střadatele v důchodovém věku vysvětluje ministerstvo tak, že nejsou ve shodě se základním smyslem státem podporovaných penzijních produktů. Příspěvek má prý motivovat k tvorbě úspor lidi v produktivním věku. Po přiznání důchodu státní podpora podle ministerstva ztrácí účel a efektivitu.

Jak to bude s nárokem starobních důchodců na už připsané státní příspěvky?

„Za předpokladu, že dodrží obecnou podmínku, která platí pro všechny účastníky, a to délku spořící doby alespoň pět let, nárok na již připsané státní příspěvky jim zůstane,“ uklidňuje Fous.

Pokud některý ze stávajících účastníků ještě nebude mít splněnou obecnou podmínku spořící doby alespoň v délce pěti let, bude mít v zásadě dvě možnosti:

„Buď bude moci zůstat účastníkem do doby, než podmínku pětileté spořící doby splní – po tuto dobu bude moci snížit svůj příspěvek na minimální částku 100 korun měsíčně, následně účast ukončit a své prostředky vybrat včetně už připsaných státních příspěvků,“ vysvětluje Fous. Minimální úložka je sto korun měsíčně.

„Druhá možnost je penzijní spoření ukončit ještě před uplynutím pětileté spořící doby. V takovém případě člověku vzniká právo na takzvané odbytné, jehož součástí však podle zákona nejsou dříve připsané státní příspěvky,“ dodává Fous.

Novela, kterou v dalších měsících projednají poslanci, mění také některá pravidla pro daňový odpočet. Ten se má rozšířit i na investice přímo do akcií, podílových fondů a dalších variant nově vzniklého Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Dosavadní limity 24 tisíc korun zvlášť pro penzijní spoření a zvlášť pro životní pojištění se mají sloučit do společného limitu 48 tisíc, který půjde využít i na investice. Záleželo by pak na každém člověku, jak by limit mezi tyto tři možnosti rozdělil.

