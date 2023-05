Vdané ženy si polepší na důchod. Partnerky „bez papíru“ mají smůlu

Ženy mají v Česku dlouhodobě výrazně nižší starobní důchod než muži. Zavedení takzvaného výchovného, tedy pětistovky navíc za každé vychované dítě, kterou většinou dostávají maminky, rozdíl trochu snížilo. Přesto i tak ženy berou v průměru o 12 procent méně než jejich partneři. Průměrný důchod žen je 18 255 korun, průměrný důchod mužů 20 710 korun.

Přiblížit, případně dorovnat důchody žen a mužů mají dva nové nástroje, se kterými počítá představená důchodová reforma. Jedná se o společný vyměřovací základ manželů a rodičovský vyměřovací základ.

Společný vyměřovací základ manželů

„Jeden z rodičů, zpravidla matka, se často v důsledku péče o děti méně zaměřuje na rozvoj profesní dráhy, celoživotně méně vydělává a má tak i nižší důchod. Především rozvedené a ovdovělé seniorky se pak ve stáří nezřídka ocitají v chudobě,“ píše ministerstvo práce a sociálních věcí v návrhu změn.

Nově by se tak manželé a také registrované páry mohli dohodnout, že jejich odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně.

Těmto manželům by pak byl zpravidla vyměřen stejný nebo velmi podobný důchod. Opatření by bylo dobrovolné, o rozpočítání by šlo požádat i zpětně při odchodu do důchodu. Novinka má platit od ledna 2027.

„O sdílený vyměřovací základ manželů bude možné žádat i v průběhu manželství v produktivním věku, nejen před odchodem do důchodu. Žádost musí podepsat oba manželé. To bude možné na okresní správě sociálního zabezpečení nebo zasláním s úředně ověřeným podpisem. V případě rozvodu už by to ale možné nebylo,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Eva Davidová. Další detaily úřad teprve představí.

Podle ekonomky Danuše Nerudové, která sdílený vyměřovací základ podporovala už v době, kdy za minulé vlády vedla důchodovou komisi, jde o krok dobrým směrem.

„Ženy jsou v penzi z 50 procent ohrožené příjmovou chudobou, zatímco muži jen v 15 procentech. Proto je to podle mě velmi správné řešení, které zabrání tomu, aby se ženy po rozvodu ve vyšším věku potýkaly s chudobou,“ říká Nerudová.

Podle Aleny Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi, která se zabývá rodinou politikou, je ale chyba, že novinka míří pouze na manžele a registrované páry.

„Ze tří prorodinných změn představených v rámci důchodové reformy, cílí dvě na sezdané páry. Jedná se o nárok na vdovský či vdovecký důchod pro pozůstalého po dobu až pěti let místo současného jednoho roku a právě společný vyměřovací základ manželů,“ uvádí expertka.

Podle ní tak z nových pravidel budou těžit jen jedni, totiž manželé. Druzí, i když je jejich situace podobná – prokazatelně spolu dlouhodobě žijí, jen k tomu nemají úřední potvrzení - to šťastnějším párům zaplatí ze svého sociálního pojištění.

„Tyto návrhy lze stěží označit – při odklonu populace od manželství a neochotě několika vlád umožnit manželství stejnopohlavním párům – za víc pomáhající než diskriminační,“ říká Zieglerová.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se ale o případném doplnění i nesezdaných párů do systému společného vyměřovacího základu bude ještě debatovat.

Rodičovský vyměřovací základ

Naopak další návrh – rodičovský vyměřovací základ – Alena Zieglerová vítá. Teď se pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě do čtyř let věku, používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v Česku v daném roce. To by základ pro výpočet důchodu mnohým ženám zvedlo.

„Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne čtyř let, odvody z výdělku by se počítaly navíc, což by posilovalo motivaci pracovat i během péče o malé děti. Zůstala by ale i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy,“ píše ministerstvo. Navrhovaná novinka by měla fungovat od roku 2026.

„Jde o dlouho očekávané opatření uznávající péči o děti nebo o jiné potřebné členy domácnosti jako plnohodnotnou práci. Zároveň je skutečností, že mezi pečujícími převažují ženy, takže jde i o opatření snižující nerovnost důchodů, pokud důvodem jejich nízké výše je často i dlouhodobá péče,“ dodává Zieglerová.

Také podle Danuše Nerudové je rodičovský vyměřovací základ důležitý – odstraňuje prý nespravedlnost, že ženy jsou v důchodu vlastně penalizovány za péči o blízké. „Navíc za pár let nám bude chybět 20 až 30 tisíc lůžek v sociálních zařízení, tuto chybějící péči budou nahrazovat zase převážně ženy,“ míní Nerudová.

Vláda představila důchodovou reformu ve čtvrtek 11. května. Obsahuje několik bodů, které mají postupně vést k nižšímu schodku důchodového systému. Jde například o postupné prodlužování věku odchodu do důchodu, nižší růst penzí, znevýhodnění předčasných důchodů, ale také o větší kontrolu pracovních dohod a vyšší odvody pro osoby samostatně výdělečně činné. Tady najdete podrobný přehled.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

