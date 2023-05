Důchodová reforma přehledně. Co všechno se mění?

Vláda představila dlouho očekávanou důchodovou reformu. Prodlouží se například odchod do důchodu, změní se výpočet penze, živnostníci si připlatí. Co dalšího bude jinak?

V rámci dnes uvedeného reformního balíčku, který má konsolidovat veřejné finance, byly představeny i obrysy důchodové reformy.

Přehled všech změn, které „konsolidační balíček“ přináší, rozebíráme zde: Fialův balíček změní daně, důchody i dávky. Přehled škrtů

Dál se budeme věnovat chystaným změnám v penzijním systému.

„Pokud bychom nezměnili důchodový systém a chtěli bychom zachovat výši důchodu tak, jako je dnes, bude muset každý člověk platit ze svého příjmu vyšší daně. A to výrazně – v roce 2050 o zhruba 7500 korun měsíčně,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Proto MPSV představilo několik opatření, která mají

zvyšovat věk pro odchod do důchodu

omezit předčasné důchody

a namotivovat starší lidi, aby zůstali déle na trhu práce.

Zároveň se zpomalí růst důchodů, které dosáhly výše téměř poloviny průměrné mzdy, což je nejvíc v historii státu.

Nová pravidla také omezí pracovní dohody a zvýší odvody na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Naopak přibude možnost zvolit si společný vyměřovací základ manželů a rozšíří se okruh lidí, kteří můžou žádat o vdovské a vdovecké důchody.

Jak uvedl při prezentaci novinek ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka, současných důchodců se změny téměř nedotknou. Reforma je mířena především na mladší generace.

Konkrétně se má důchodový systém proměnit takto:

Valorizace důchodu jako první

Už od září letošního roku by se měla upravit valorizace důchodů. Nyní se důchody zvyšují podle inflace a růstu reálných mezd. Po roce 2025 by měly růst pomaleji. Inflace by se započítávala nadále beze změny, ale dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd, jak platilo před rokem 2018. Započítávat se tedy bude jen třetina růstu reálných mezd místo dnešní jedné poloviny jejich růstu.

V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek ve výši 300 korun. Ten by omezilo nynější rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory.

Prodloužení věku odchodu do důchodu

Úprava věku odchodu do důchodu nad dnešní hranici 65 let se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965. Hranice se bude upravovat postupně, podle toho, jak se bude prodlužovat průměrná doba dožití.

„Hranice důchodového věku se bude posouvat, pokud se podle dat Českého statistického úřadu bude prodlužovat věk dožití. Může se stát, že nárůst věku odchodu do důchodu nebude v některých obdobích žádný. Doba strávená v důchodu musí zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 roku,“ uvedí MPSV. Cílem úpravy věku odchodu do důchodu bude především zpomalit růst rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému.

Výjimkou budou lidé pracující v náročných profesích, a to ve 3. a 4. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, vystavených na pracovišti vybraným rizikům, u kterých nelze vliv rizik eliminovat ochrannými pomůckami.

Zároveň je u těchto profesí zvýšena sazba pojistného důchodového pojištění o 5 procent a také se jim v období od časnějšího odchodu do penze do dosažení řádného důchodového věku nebude zvyšovat důchod za výkon výdělečné činnosti. Účinnost se předpokládá od ledna 2025.

Tady si můžete spočítat svůj důchodový věk podle současných pravidel:

Předčasné důchody se nevyplatí

Předčasné penze se zkrátí na maximálně tři roky z nynějších až pěti let, a také se zvýší jejich penalizace. Navíc už nebudou valorizovány. Cílem je udržet lidi před důchodem co nejdéle na trhu práce.

Psali jsme zde: Kolik dostanete, když půjdete dřív do důchodu? Vláda chystá změny

Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří ve své práci odpracovali 45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek.

Zpomalení růstu důchodů

„Aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda, budou upraveny parametry výpočtu nových důchodů. Musí dojít ke zpomalení meziročního nárůstu nově přiznaných důchodů. K těmto změnám dojde postupně v průběhu let 2026 až 2035,“ uvádí MPSV.

Postupně se sniží zápočet příjmů do první redukční hranice (44 procent průměrné mzdy) do výpočtového základu. Zápočet sta procent těchto příjmů se o několik procent sníží. A také se postupně sníží procenta zápočtu výpočtového základu. Současný zápočet 1,5 procenta za každý rok pojištění se sníží o několik setin procenta.

Bude se jednat o zpomalení růstu nových důchodů o 150 až 200 korun ročně. Změna by měla začít platit od ledna 2026.

Vyšší minimální důchod

Každý, kdo získal pojištěnou dobu 35 let a dosáhl důchodového věku, by měl mít nárok na minimální výši důchodu. Bude zachována základní výměra 10 procent průměrné mzdy. Zároveň bude také zvýšena minimální procentní výměra ze 770 korun na 10 procent průměrné mzdy. Nově by minimální důchod vyšel v dnešních cenách na 8080 korun, nyní vychází jen na 4810 korun.

Opatření cílí na podporu důchodců s nejnižšími penzemi, kteří většinu života pracovali nebo pečovali o někoho jiného, ale měli velmi nízké příjmy. Počítá se se zavedením v lednu 2025.

Změny u pracovních dohod

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se dnes podle tvrzení MPSV zneužívají. Lidé mají několik dohod do limitu, a tudíž neplatí pojistné. Státu tak uchází vysoké objemy pojistného a někteří pracovníci na dohody zase nezískávají potřebnou pojištění pro nárok na důchod.

Zůstane zachován limit na příjem bez pojištění u jednoho zaměstnavatele. Nově se ale na výdělek ze všech dohod, které zaměstnanec uzavře, bude pohlížet jako na jeden celek. Bez ohledu na to, s kolik azaměstnavateli je uzavře. Bude zaveden druhý kumulativní limit příjmu zaměstnance ze všech DPP a při jeho překročení se bude z celého příjmu platit odvod pojištění.

Zaměstnavatelé budou hlásit sociální správě všechny zaměstnance pracující na DPP. Návrh by měl začít platit od ledna 2024.

Vyšší pojištění pro OSVČ

Zhruba 60 procent osoby samostatně výdělečně činných (OSVČ) odvádí na sociální pojištění pouze minimální povinnou částku. Mají pak velmi nízký důchod, zároveň v systému chybí finance na důchody. Proto by se povinný minimální vyměřovací základ měl zvýšit z 25 procent průměrné mzdy na úroveň 40 procent. Nebude se jednat o skokový nárust, ke zvýšení bude docházet tři roky.

Díky těmto změnám dojde k postupnému navýšení vypláceného důchodu osobám, u kterých dominantně převažuje pracovní aktivita ve formě OSVČ. Platit začne novinky od příštího ledna.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

Rodičovský vyměřovací základ

Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě – až do jeho čtyř let – se dnes používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v Česku v daném roce. To by pomohlo především matkám s nižšími příjmy.

Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne čtyř let, odvody z výdělku by se počítaly navíc, což by posilovalo motivaci pracovat i během péče o malé děti. Zůstala by ale i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy. Účinnost se předpokládá až od roku 2026.

Sdílení důchodů u manželů

„Jeden z rodičů, zpravidla matka, se často v důsledku péče o děti méně zaměřuje na rozvoj profesní dráhy, celoživotně méně vydělává a má tak i nižší důchod. Především rozvedené a ovdovělé seniorky se pak ve stáří nezřídka ocitají v chudobě,“ uvádí MPSV. Nově by se tak manželé mohli dohodnout, že jejich odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně. Těmto manželům by pak byl zpravidla vyměřen stejný nebo velmi podobný důchod. Opatření by bylo dobrovolné, o rozpočítání by šlo požádat i zpětně při odchodu do důchodu. Platné by to mohlo být od ledna 2027.

Nárok na vdovské a vdovecké důchody

Vdovský důchod se nyní vyplácí pouze při splnění určitých podmínek, například pokud žadatel pečuje o dítě nebo je v důchodovém věku. Bez těchto podmínek nyní nárok na vdovský či vdovecký důchod po roce zanikne. Může se však obnovit, pokud výše uvedené podmínky nastanou do dvou let od zániku nároku na vdovský důchod. Nově by se toto období pro obnovení nároku mělo prodloužit opět na 5 let po skončení předchozí výplaty. Ti, kteří berou vdovský důchod v seniorském věku souběžně se starobním důchodem, o nic nepřijdou. S úpravou se počítá od ledna 2025.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem