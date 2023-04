Zvyšování důchodů. Místo valorizace dávka, plánuje Jurečka

Při vysoké inflaci se budou důchody valorizovat jinak než doteď. Plán dnes představil ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka a odeslal ho do připomínkového řízení. Po něm ho bude schvalovat vláda a pak Parlament.

Zvyšování důchodů se řídí růstem cen. Sleduje se jednak obecná inflace, jednak „důchodcovská inflace“, která je založená na specifickém spotřebním koši. Pro růst důchodů je vždycky důležitá ta vyšší.

Pokud inflace roste rychleji, nečeká se na pravidelnou valorizaci penzí, která důchody zvedá od ledna, a na řadu přichází valorizace mimořádná.

Nově se má důchodcům a důchodkyním místo mimořádné valorizace – když cenová hladina stoupne o víc než pět procent, což platí i dnes – vyplácet mimořádný příspěvek. Od července, měsíčně a do konce roku. Polovina příspěvku by byla fixní a polovina – u průměrného důchodu – pak stanovená podle procentní výměry důchodu. Tento příspěvek se nebude počítat do důchodu.

V lednu by se pak valorizovalo řádně, o plnou výši inflace a případně i podle růstu reálných mezd. Zatímco teď ale platí, že se důchody zvyšují o polovinu růstu reálných mezd, nově by se měly zvyšovat jen o třetinu jejich růstu. Tím se vracíme před rok 2017, kdy byl směr opačný z třetiny na polovičku růstu mezd.

Spolu s novými pravidly pro valorizování penzí představilo dnes ministerstvo práce a sociálních věcí také návrh nových pravidel pro předčasný odchod do důchodu. Píšeme o tom v samostatném textu: Předčasný důchod už nemá být výhodnější než řádný. Širší důchodovou reformu chce koalice představit zhruba v horizontu dvou týdnů.

Důvodem pro změny v navyšování důchodů je přirozeně to, jak důchody zatěžují rozpočet. Podle ekonoma Petra Jánského z Národní ekonomické rady vlády (NERV) se letos na důchodech odhadem vyplatí o 50 miliard korun víc, než se vybere na sociálním pojištění.

Další důvod je i to, aby důchody rostly rovnoměrněji. Stávající pravidla jsou nastavena tak, že víc rostou vyšší důchody. Zvedala se totiž takzvaná procentní část důchodu, ta základní, která je pro všecky stejná, zůstávala beze změny.

Podmínky pro letošní, červnovou mimořádnou valorizaci se už jednou měnily: Důchody porostou méně, než měly. Prezident škrty podepíše.

Změna, která navyšuje procentní část důchodů o zásadně méně procent a k tomu přidává fixní částku, je ale jednorázová, platí jen pro letošní mimořádnou valorizaci v červnu. Podle ministra Mariána Jurečky zvýší tato valorizace důchody v průměru o 760 korun, takže průměrný důchod přesáhne 20 tisíc korun.

Vláda ji prosadila bez standardního připomínkového řízení a ve stavu legislativní nouze. Jestli nakonec bude platit, o tom pravděpodobně rozhodne až Ústavní soud. Jak bude červnové navýšení penzí vypadat – ať už ho Ústavní soud posvětí, nebo ne – ukazuje naše kalkulačka:

Dnes představená novinka by jednorázová být neměla, naopak měla by platit dlouhodobě. Stejně jako starobní důchody porostou i nadále důchody invalidní, vdovské a vdovecké i sirotčí.

