Na přiznání důchodu si počkáte. Nestíháme, hlásí úřad

Ani tři měsíce, které má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle zákona na vyřízení žádosti o přiznání důchodu, nestačí. Průměrná doba řízení v současnosti dosahuje 99 dnů, informoval úřad. A situace se letos jen tak nezlepší, naznačuje.

Důvodem je prý vysoký počet podaných žádostí o předčasný důchod v závěru loňského roku. K tomu, že jejich podání ještě v roce 2022 je výhodné, přitom seniory vyzývalo samo ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které správa sociálního zabezpečení spadá.

Zatímco jindy přijde na úřad v průměru 200 tisíc nových žádostí o přiznání důchodu, jen za poslední čtvrtletí loňského roku jich bylo 96 778. „To je oproti stejnému období roku 2021 více než dvojnásobek. Za celý rok bylo podáno 249 526 žádostí, z toho více než 80 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod. To představuje extrémní zátěž,“ říká ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

„Tato bezprecedentní situace zatížila systém zcela nestandardním způsobem. Velká část žadatelů o předčasný starobní důchod nepožadovala jeho výplatu. To však neznamená, že zpracování těchto žádostí je jednodušší. Zpravidla je totiž nutné po provedení posouzení nároku na dávku vyhotovit dvě rozhodnutí. Jedno, kterým je důchod přiznán, a následně druhé, kterým je uvolněna výplata a přepočteno krácení, poté co žadatel ukončí zaměstnání. Do období na přelomu roku se navíc koncentrovalo i podávání žádostí o takzvané výchovné, kterých ČSSZ obdržela přibližně 40 tisíc,“ vysvětluje Boháček.

„V důsledku výše uvedených skutečností se prodloužila doba zpracování podávaných žádostí. Zákon stanoví pro řízení o žádosti o důchod lhůtu 90 dní s tím, že se prodlužuje o dobu případného prošetřování rozhodných skutečností. V současné době průměrná doba řízení překračuje zákonnou lhůtu, neboť činí 99 dnů,“ dodává šéf správy sociálního zabezpečení.

Na konci roku úřad „v očekávání komplikované situace přijal organizačně personální opatření za účelem posílení personálních kapacit pro rozhodování o dávkách důchodového pojištění“. Zdůrazňuje však, že se jedná o vysoce specializovanou činnost vyžadující detailní zaškolení, proto se posílení pozitivně projeví s určitým časovým zpožděním.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

„Výkon agendy je v současné době personálně posílen, což se projevuje v měsíčním součtu vyřizovaných případů. V březnu 2023 bylo zpracováno více než 22 tisíc žádostí, zatímco v únoru to bylo 15 tisíc žádostí. Stabilizaci lze očekávat do konce prvního pololetí roku 2023, situaci však poznamená zátěž spojená s další mimořádnou valorizací, která se dotkne všech 2,8 milionu příjemců důchodu,“ říká Boháček. Jak se bohužel několikrát ukázalo při výpočtu exekučních srážek z důchodů, ČSSZ potřebuje pro zpracování valorizace výrazně delší předstih, než bychom v roce 2023 čekali.

Žadatelům o důchod, kteří zatím neobdrželi rozhodnutí, a od podání žádosti uplynulo více jak 90 dní, ČSSZ doporučuje, aby přistupovali k urgenci zejména v případech, kdy požadovali důchod i jeho výplatu. Tyto žádosti pak budou zpracovány přednostně.

Lidem, kteří se do důchodu v letošním roce chystají, pak ČSSZ doporučuje, aby maximálně využili možnost podat žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem. Tím lze zajistit plynulý přechod k finančnímu zabezpečení formou důchodu namísto výplaty ze zaměstnání.

ČSSZ se omlouvá za případné komplikace spojené s dlouhou dobou řízení a ujišťuje, že zaměstnanci dělají maximum proto, aby se situace co nejdříve stabilizovala.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Kalkulačka ceny nemovitosti Zjistěte ZDARMA, on-line a bez vkládání kontaktních údajů tržní cenu i výši nájmu vaší nemovitosti kdekoliv v ČR. Bezplatný výpočet ceny / nájmu

Sdílejte článek, než ho smažem