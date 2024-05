Se zlevněním hypoték banky nespěchají, potvrzují nová čísla

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů v květnu klesla z dubnových 5,57 procenta na 5,52 procenta. Podmínky hypoték v bankách tak zůstávají prakticky beze změny.

A to i přesto, že Česká národní banka od té doby snížila dvoutýdenní repo sazbu o dalšího půl procentního bodu na 5,25 procenta.

Nové statistiky k 6. květnu představil Swiss Life Hypoindex. Ten odráží průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru na 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV) a vychází z aktuálních inzerovaných sazeb jednotlivých bank, které však zahrnují všechny vyhlašované slevy, jako je sleva za aktivní účet, za pojištěni nebo za takzvanou zelenou hypotéku. Bez nich jsou současné nabízené úroky v bankách nejméně o půl procentního bodu vyšší.

Současná situace tak potvrzuje, že úroky hypoték klesají mnohem nižším tempem než základní sazby ČNB, od kterých se běžně odvíjejí úroky vkladů a úvěrů. „Zatímco ČNB letos snížila dvoutýdenní repo sazbu už o 1,5procentního bodu, banky svou úrokovou sazbu hypotečních úvěru pouze o půl procentního bodu,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Foto: Swiss Hypoindex

Jedním z důvodů pomalejšího zlevňování hypoték je podle něj obava bank, že tím rozpoutají zájem o refinancování a vzrostou jim náklady spojené s předčasným splacením hypoték. „Banky si tím pro takové případy vytvářejí ,polštář'. Tuto rezervu si tvoří prostřednictvím vyšších základních sazeb, a to pro všechny klienty,“ tvrdí Sýkora.

Odlišný přístup drží banky v sazbách pro kratší a delší fixace. Průměrné sazby u fixací do pěti let v květnu mírně vzrostly, u desetileté naopak stouply. Nejvýhodnější je nyní tříletá fixace (5,25 procenta) a pětiletá fixace (5,44 procenta) s LTV do 80 procent.

U hypotéky s fixací na jeden rok a LTV do 80 procent je průměrná sazba 5,58 procenta. Průměrné sazby u desetileté fixace v květnu mírně vzrostly: u hypoték s LTV do 80 procent je úrok 5,82 procenta, s vyšším LTV je 6,01 procenta.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,52 procenta v květnu činila 21 540 korun. Meziměsíčně tedy klesla přibližně o 90 korun. A od začátku roku je to zhruba o tisícovku.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Minulý měsíc Hypoindex zveřejnil optimistický odhad, že by se splátka v případě tohoto vzorového příkladu mohla na konci roku dostat pod 19 000 korun. Podle Sýkory byl ale odhad příliš optimistický. „Je potřeba přijmout skutečnost, že úrokové sazby hypoték budou po delší dobu na vyšších úrovni,“ říká analytik.

Podle Davida Eima, odborníka na hypotéky ze společnosti Gepard Finance, odpovídá současná úroveň hypotečních úroků vývoji tržních sazeb, tedy takzvaných úrokových swapů, od kterých bank tradičně nejvíc odvíjejí cenu hypoték. „Tyto sazby v posledních době vrostly, proto banky hypotéky nezlevňují. Některé banky šly minulý měsíc sice minulý měsíc s úroky dolů, ale je kvůli tomu musely prakticky dorovnat s ostatní konkurencí,“ říká Eim.

Obdobného názoru je i další hypoteční expert Libor Ostatek ze společnosti Broker Trust. „Cena peněz úrokových swapů osciluje poslední týdny na maximech letošního roku a snížení úrokové sazby ze strany ČNB hypoteční trh přímo neovlivňuje. Pokles u dlouhodobějších fixací tři až 10 let nyní neočekávám,“ popisuje Ostatek.

Podle něho prakticky každý klient při vyjednávání s bankou může nyní dosáhnout slevu ze základní sazby. „Navíc finanční poradci dosáhnou v některých bankách v rámci různých akcí pro bonitní klienty ještě výhodnější sazbu než jsou minimální inzerované sazby v aktuálních úrokových lístcích bank,“ dodává Ostatek.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem