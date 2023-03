Důchody porostou méně, než měly. Spočítejte si, co schválili poslanci

Co se děje

Důchody od června znovu stoupnou. Ale výrazně méně, než měly podle dosavadních pravidel. Vládní návrh dnes po několikadenním jednání schválili poslanci, teď zamíří k senátorům.

U průměrného starobního důchodu dělá rozdíl kolem tisícovky měsíčně. Od června stoupne o 760 korun měsíčně, bez vládních škrtů měl růst o 1770 korun.

Podle dosavadních pravidel v zákoně měla při červnové mimořádné valorizaci procentní (zásluhová) část důchodů stoupnout o 11,5 %. Pevná (základní) část důchodů by zůstala stejná jako dosud.

Vláda ale – zatím jednorázově jen pro nejbližší zvýšení – prosadila jiný vzoreček: procentní část důchodů se zvýší jen o 2,3 % a k tomu se každému důchodci zvýší ještě o částku 400 korun (i toto zvýšení se týká procentní části, základní část zůstane na dosavadních 4040 Kč).

Výpočet pro váš konkrétní důchod – a rozdíl obou variant výpočtu – ukáže naše kalkulačka:

Stejně jako starobní důchody porostou i důchody invalidní, vdovské a vdovecké i sirotčí. Výjimkou budou jen lidé, kteří pobírají dva důchody současně – typicky starobní a vdovský/vdovecký. U těch se o 400 korun bude zvyšovat jen jeden.

Kdyby důchody v červnu stouply podle dosavadních pravidel, zvýší to letošní výdaje státního rozpočtu o 34,4 miliardy korun, v roce 2024 a dalších pak o 58,8 miliardy, spočítalo ministerstvo. Po změně červnového výpočtu stoupnou letošní výdaje „jen“ o 19,4 miliardy, v příštím roce o 33 miliardy.

Důchodci jsou podle mnoha ekonomů jedinou skupinou obyvatel, která měla díky valorizaci stoprocentně pokrytou inflaci.

Vláda také reaguje na fakt, že loňské mimořádné valorizace pomohly lidem s nižšími důchody méně než těm s vyššími, a to i v procentním vyjádření (podrobně jsme to popsali v samostatném článku). Díky tomu, že se teď ke zvýšení procentní části nově připočte ještě pevná částka 400 korun, si lidé s nižšími důchody polepší relativně víc než lidé s vyššími důchody: například penze 8000 Kč měsíčně stoupne o 6,2 %, zatímco penze 30 000 Kč jen o 3,3 %. Přesto skoro všichni dostanou méně než podle dřívějších pravidel, polepší si jen lidé s nejnižším důchodem do přibližně 8000 Kč. Rozdíl přehledně ukazuje následující tabulka.

O tom, že dosavadní pravidla mimořádné valorizace by bylo vhodné změnit, ekonomové mluvili přinejmenším od loňského září. Jednak kvůli tomu, že znevýhodňovala chudší důchodce, jednak kvůli obřím výdajům rozpočtu v souvislosti s vysokou inflací. Ministerstvo práce a sociálních věcí přesto přišlo s konkrétním návrhem až na jednání vlády 15. února.

Vláda prosadila novelu bez standardního připomínkového řízení (ministerstvo na něj dalo jen dva dny) a bez standardního projednání ve sněmovně. U Ústavního soudu se chce bránit argumentem, že bez jejího zásahu by státu hrozily značné hospodářské škody. Na námitku, že novelu mohl prosadit v klidu s předstihem, odpovídá ministr Marian Jurečka, že čekal na přesná čísla o lednové inflaci.

Podle ministerstva je definitivní schválení (senát, podpis prezidenta a zveřejnění ve sbírce zákonů) potřeba stihnout do 22. března. Jde sice o zvýšení až od června, ale jak se bohužel několikrát ukázalo při výpočtu exekučních srážek z důchodů, Česká správa sociálního zabezpečení potřebuje pro přípravu výrazně delší předstih, než bychom v roce 2023 čekali.

Opozice se snažila schválení novely zdržet formou obstrukcí – podobně, jako to v minulém volebním období dělaly ODS nebo TOP 09, dnes součást vládní koalice.

Ústavní soud zřejmě bude – vedle vládního tlaku na zrychlé projednávání – rozhodovat také o tom, jestli změna výpočtu není retroaktivní. Na konkrétní zvýšení důchodu totiž mohl lidem vzniknout nárok už v okamžiku, kdy byla známa čísla o lednové inflaci a aktivoval se tak dosavadní vzoreček v zákoně. Vláda namítá, že nárok na zvýšení vzniká až ve chvíli, kdy částku formálně potvrdí ve svém nařízení – a to bude schvalovat až po definitivním přijetí novely.

Jurečka připomíná, že průměrný starobní důchod dnes dosahuje v průměru 19 440 korun a po červnovém zvýšení přesáhne 20 tisíc. Zatímco dříve dlouhodobě dělal zhruba 41 procent průměrné mzdy, loni to bylo už 42,2 %. A když se nezmění dosavadní pravidla, stoupl by poměr po červnové valorizaci na 47,1 % průměrné mzdy. Když vládou navrhované omezení projde, dosáhne průměrný důchod 45,8 % průměrné mzdy – i to bude nejvíc od roku 1998, kdy činil 45,9 %. „Vyšších hodnot bylo dosaženo naposledy v transformačních letech 1990 až 1993,“ dodává ministerstvo.

Vývoj výše průměrných důchodů a srovnání s průměrnou mzdou:

