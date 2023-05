Státní příspěvek na stavební spoření klesne. I pro starší smlouvy

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 11. 5. 2023

Státní podpora stavebního spoření klesne na polovinu, tedy na maximálně 1000 korun ročně z dosavadních 2000 korun. Počítá s tím konsolidační balíček, který dnes představila vláda.

Snížení podpory se má týkat nejen nových, ale také už existujících smluv, a to zřejmě počínaje příspěvkem za rok 2024. Konkrétní návrh novely teprve zamíří k poslancům.

„Nově budou moci poskytovat produkt stavebního spoření také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti,“ píše ministerstvo financí.

„S asociací stavebních spořitelen máme načrtnutou možnou spolupráci, kterou představíme v nejbližších týdnech. Hledali jsme model, kdy podporu zachováme, ale současně ji více přiblížíme tomu názvu,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Nový systém nám umožní zjednodušit, inovovat a zpřístupnit levné úvěrové produkty většímu počtu zájemců, zrychlit přechod na udržitelné technologie a domácnostem tak snížit náklady na energie. Současně pracujeme na tom, aby se stavební spoření do budoucna stalo vstupenkou do světa dostupných dotací bez významné administrativní zátěže pro klienty. Obrovskou výhodou je hustá síť poboček a poradenských míst,“ reagoval Michael Pupala, první místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Jde o kompromis, který pro stavební spořitelny nakonec dopadl lépe, než se čekalo. Ve hře sice bylo snížení podpory pro stávající smlouvy na polovinu, pro nové smlouvy ale mohla podpora zcela skončit. Mluvilo se také o účelovém omezení státní podpory jen na financování vlastního bydlení, respektive na energetické úspory.

Ústavní soud už dříve konstatoval, že státní příspěvek lze v zásadě snížit také u dříve uzavřených smluv, ovšem až počínaje podporou za nové vklady po začátku účinnosti novely (v našem případě nejdříve od roku 2024). Naopak podporu k vkladům před účinností novely (do konce roku 2023) už nelze omezit. Lidé musí předem vědět, co za svůj vklad v daném roce dostanou – aby se podle toho rozhodli.

Doba se změnila

Sáhnout na stavebko doporučili loni na podzim ekonomové z poradního sdružení NERV (Národní ekonomická rada vlády). „Téměř okamžitě lze zrušit státní podporu stavebního spoření, která má v ČR sice téměř třicetiletou tradici, ovšem vznikala ve zcela jiné situaci nedostatku úspor, neexistence hypoték a celkového nedostatku dlouhodobých vkladů (a kapitálu). Postupem času se z tohoto produktu stalo pouze státem dotované běžné spoření pro některé, jež je však financováno z kapes všech daňových poplatníků,“ napsal NERV v doporučení vládě.

„Jde o čtyři až pět miliard korun daňových poplatníků, které jsou dost necílené. Velkou část si vezmou banky na velkých poplatcích,“ uvedl například sociolog Daniel Prokop, jeden z členů NERV.

Chcete spořit na bydlení? Poradíme! Díky nejvýhodnějšímu stavebnímu spoření si na budoucí bydlení nemusíte brát hypotéku. Úvěr ze stavebka na rekonstrukci stačí. Chci si spořit

„Výhodou stavebního spoření je, že jde o zavedený produkt, který mnoho Čechů naučil spořit. Nevýhodou je, že jde o velmi neefektivní podporu státu, která většinou nakonec nekončí v bydlení, ale v poplatcích oligopolu pěti finančních ústavů,“ řekl komentátor David Klimeš v naší loňské anketě. „Proto bych byl pro omezení striktně na stavební účely, zároveň snížení podpory a otevření produktu všem finančním domům. Pokud to neprojde, tak jsem zcela pro zrušení. Stát poskytuje v podpoře bydlení mnoho dalších dotací a daňových úlev – není nutné pokračovat s produktem, který už má stejně svá nejlepší léta za sebou,“ dodal.

Stavební spoření dnes nabízejí stavební spořitelny pěti velkých bankovních skupin – České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Monety Money Bank a Raiffeisenbank. Činnost stavebních spořitelen podléhá přísné regulaci. Peníze vkladatelů mohou investovat jen do úvěrů, které souvisejí s bydlením, a jsou tak z pohledu nesplácení bezpečnější než spotřebitelské úvěry. Přebytečné peníze mohou ukládat jen do bank, případně do nejbezpečnějších cenných papírů jako jsou státní dluhopisy.

Sjednaná úroková míra na spoření musí být pro klienta pevná po dobu šesti let spoření. Zároveň ve smlouvě musí být od začátku i pevný úrok, za který získá klient řádný úvěr – ten může být maximálně o tři procenta vyšší, než je úrok na spoření.

Kvůli regulaci tak mohou být rozdíly v nabídkách jednotlivých spořitelen minimální. Konkurenční boj se dříve projevoval hlavně v časově omezených akcích, kdy spořitelny zpravidla novým klientům „odpouštěly“ poplatek za uzavření smlouvy. I to se ale změnilo. ČSOB už tento poplatek v ceníku nemá, Buřinka ho od roku 2020 neuplatňuje. V ostatních spořitelnách, které tento poplatek v ceníku zachovaly, není v současné době problém získat smlouvu se spořicím tarifem zdarma. Stavební spořitelny naopak po klientech dál vyžadují poplatek za vedení účtu v řádu stovek korun ročně.

Můžeme pomoct s dotacemi

Ke konci roku 2022 evidovaly spořitelny přes 3,15 milionu smluv ve fázi spoření. Aktuálně čerpaných úvěrů bylo ke stejnému datu 476 tisíc. Právě poskytování výhodných úvěrů může být podle zástupců spořitelen ohroženo. Ti naopak připomínali, že státní podpora měla být už dávno valorizována.

„Na stavební spoření je obecně potřeba se dívat jako na ekosystém, který má v sobě jak spořicí, tak úvěrovou část. Spořicí část nabízí garantovaný výnos po dobu šesti let a alternativní produkt s obdobným rizikem a ročním výnosem, který se nyní pohybuje mezi šesti až sedmi procenty na trhu neexistuje. Díky spoření má klient možnost získat okamžitě překlenovací úvěr a navíc získává opci na levný úvěr ze stavebního spoření,“ říká mluvčí Asociace českých stavebních spořitelen Radek Šalša.

Šéfové stavebních spořitelen v poslední době zdůrazňují, že jsou připraveny pomoci s přechodem na energeticky úsporné bydlení. „Svými službami a expertízou mohou poskytnout státu hotovou a kontrolovanou infrastrukturu, kterou je možné začít okamžitě využívat pro spolehlivé a cílené rozdělování dotací a podpor českým domácnostem. Zájemce by si tak na jednom místě vyřídil jak financování své investice, tak žádost o státní dotaci,“ shrnuje mluvčí asociace.

Jak se snižovala státní podpora stavebního spoření

Od roku 1993, kdy stavební spoření v Česku začalo, dosahovala státní podpora až 4500 korun za rok. Konkrétně dělala 25 % ročně z uspořené částky, maximálně však z 18 000 Kč.

Od roku 2004 klesla maximální podpora pro nově sjednané smlouvy na 3000 korun za rok. Dosahovala 15 % ročně z uspořené částky, maximálně však z 20 000 Kč. Zároveň se prodloužila potřebná doba spoření z pěti na šest let.

Od roku 2011 klesla maximální podpora pro nové i starší smlouvy na 2000 korun za rok. Dělá už jenom 10 % ročně z uspořené částky, maximálně z 20 000 Kč.

Další omezení nakonec neprošlo kvůli předčasnému rozpuštění sněmovny: od roku 2014 měl státní podporu získat jen ten, kdo ji použije na financování vlastního bydlení (nebo si na to vezme úvěr od stavební spořitelny).

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem