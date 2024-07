Srovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let Nabídky řadíme podle částky, kterou naspoříme za šest let při měsíčních úložkách 1700 korun. Do výpočtu zahrnujeme úroky a státní podporu, odečítáme poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jak by musel být úročený ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.