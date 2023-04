Nejlepší spoření v eurech? Banky nedají tolik jako v korunách

Úrok na korunovém spořicím účtu začíná hned v několika bankách pětkou, nejlepší nabídka dokonce šestkou. V eurech dostane běžný zájemce nejvýš 0,1 %. S termínovanými vklady je to jen o trochu lepší. Proč tuzemské banky nemají o eura zájem a kam se podívat, když chcete aspoň nějaké úročení?

Někdo má hodně úspor v eurech a chce se vyhnout ztrátám při převodu. Někdo obecně víc věří euru než koruně. Nebo chce jenom rozložit riziko. Důvody, proč se lidé v posledních měsících víc zajímají o zhodnocení vkladů v eurech, jsou různé.

Otevřít si běžný účet v eurech může drobný klient ve většině tuzemských bank (výjimkou je hlavně mBank). Všechny kromě České spořitelny pak vedle něj nabízejí také spořicí účet nebo termínovaný vklad v jednotné evropské měně.

Zájemci o eurové spoření v tuzemských bankách ale narazí. Zatímco spořicí účty v korunách nabízejí v mnoha bankách víc než 5 % p.a., eurové vklady se prakticky neúročí. Jen nepatrně lepší je to s termínovanými vklady.

Hlavní důvod je jasný: výrazně rozdílné základní sazby stanovené centrální bankou v Česku a eurozóně. Tuzemské banky si od loňského června mohou do ČNB ukládat peníze na čtrnáct dnů za 7 % (a takzvaně přes noc za 6 %). Základní sazba Evropské centrální banky je 3,5 %.

Jenže: Přestože základní sazba v eurozóně od loňského července, kdy byla na nule, postupně stoupla, tuzemské banky na to výrazně nereagovaly.

Spořicí účty v eurech – pokud je banky vůbec nabízejí – mají úroky blízko nule. Nejvyšší sazbu má Air Bank: 0,1 % ročně. Pro představu: když si uložíte 10 tisíc eur, přinese to na úrocích 10 eur za rok – a to ještě před zdaněním. Na alespoň symbolické zhodnocení dosáhne běžný klient už jen v ČSOB: 0,01 %.

Kdo se bance zaváže, že si vložená eura po určitou dobu nevybere, může dostat o trochu vyšší úrok na termínovaném vkladu s pevnou sazbou. Z běžně dostupných retailových bank teď nabízí nejvyšší Max banka – pro dvouletý vklad 1,15 % p.a., pro roční 1,05 % a pro půlroční 0,75 %. Minimální výše úložky pro zřízení takového vkladu je však poměrně vysoká: 3700 eur.

Pro klienty, kteří vysoké počáteční úspory nemají, je teď nejvýhodnější úročení na krátkodobých termínovaných vkladech v ČSOB. Jednoletý vklad má sazbu 1 %, půlroční 0,5 % p.a. – minimální úložka je 200 eur.

Na jednoznačně nejvyšší úrok při spoření v eurech dosáhnou klienti v J&T bance. Roční termínovaný vklad přinese 3 %, půlroční 2,8 % p. a. Klasický spořicí účet J&T nenabízí, nejvíc se mu blíží vklad s měsíční (33denní) výpovědní lhůtou se sazbou 2,6 % p. a. Dostupnost spoření v J&T je ale pro většinu zájemců omezená: Minimální vklad musí odpovídat ekvivalentu jednoho milionu korun. Pro toho, kdo už má v J&T z dřívějška vklad odpovídající aspoň milionu korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun, snižuje se podmínka minimálního vkladu na 3000 eur. Na „bonitnější klienty“ se orientuje také Oberbank.

Úrokové sazby (p.a.) pro fyzické osoby na vklady ve výši 10 tisíc eur Spořicí účet Term. vklad 3 měs. Term. vklad 6 měs. Term. vklad 12 měs. Air Bank 0,1 % nenabízí nenabízí nenabízí Banka Creditas nenabízí nenabízí nenabízí 0,1 % Česká spořitelna nenabízí nenabízí nenabízí nenabízí ČSOB 0,01% nenabízí 0,5 % 1% Fio banka 0 nenabízí 0,04 % 0,06 % J&T banka nenabízí * nenabízí * 2,8 % * 3 % * Komerční banka nenabízí 0,01 % 0,01 % 0,01 % Max banka 0 nenabízí 0,75 % ** 1,05 % ** mBank nenabízí nenabízí nenabízí nenabízí Moneta Money Bank nenabízí 0 0 0,01 % Oberbank nezveřejňuje nenabízí nenabízí 2,25 % *** Raiffeisenbank 0,05 % **** 0,01 % ***** 0,01 % ***** 0,01 % ***** Trinity Bank nenabízí nenabízí 0,02 % 0,1 % UniCredit Bank nenabízí 0,01% 0,01 % 0,01 % * Spořicímu účtu se v J&T nejvíce blíží vklad s 33denní výpovědní lhůtou se sazbou 2,6 % p.a. Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou má sazbu 2,8 %. Pro spoření v J&T platí, že minimální vklad musí odpovídat ekvivalentu jednoho milionu korun. Pro toho, kdo už má v J&T vklad odpovídající aspoň milionu korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun, snižuje se podmínka minimálního vkladu na 3000 eur. ** Minimální vklad v Max bance je 3700 eur. *** Minimální vklad v Oberbank je 20 000 eur. **** Pouze Spořicí účet Gold, který je v rámci prémiového Exkluzivního účtu RB. Sazba 0,05 % p.a. je do 199 999 eur, nad tento limit jen 0,01 %. ***** U termínovaných vkladů RB je sazba 0,01 % p.a. do ekvivalentu hodnoty 5 mil. Kč, minimální výše úložky je 500 eur.

V ostatních tuzemských bankách jsou úroky na nabízených termínovaných účtech v eurech podobně zanedbatelné jako na spořicích účtech v eurech.

Alternativou pro některé zájemce může být založení účtu v bankách v sousedních státech: Slovensku, Německu či Rakousku. Přehled úroků na Slovensku najdete na našem bratrském webu Peniaze.sk. Orientaci v nabídce německých bank získáte díky webu Tagesgeld.de.

Zájemce o založení účtu za hranicemi však mohou odradit komplikovanější podmínky: osobní návštěva pobočky, předložení platného pasu nebo i dalšího osobního dokladu, případně i další omezení.

Ve slovenské Fio bance získají lidé úrok na spořicím účtu v eurech 2 % p. a. Jenže nabídka paradoxně neplatí pro klienty české Fio. „Není možné být zároveň najednou klientem české i slovenské Fio banky,“ potvrzuje Jakub Heřmánek, mluvčí české Fio banky. Ta má přitom na svém spořicím účtu v eurech nulový úrok, na šestiměsíčním termínovaném vkladu 0,04 % a na ročním 0,06 %.

„Klienti na Slovensku mají výhodu, že jsou eura domácí měnou a sazby v eurech jsou obecně vyšší. Aktuálně další změny nechystáme. V Česku se v oblasti spoření i dále zaměřujeme primárně na klienty, kteří si ukládají české koruny. O spoření v eurech ani neregistrujeme přílišný zájem,“ vysvětluje Heřmánek. Podobně nízkou úroveň úroků na eurech zdůvodňují i další banky.

Také na vklady eur v tuzemské bance se vztahuje pojištění vkladů. Za vklady do limitu 100 tisíc eur klienti dostanou v případě krachu banky stoprocentní náhradu, a to včetně případných úroků. Sčítají se všechny vklady stejné osoby na běžných, spořicích a termínovaných vkladech – a to jak na účtech v korunách, tak i v cizí měně.

