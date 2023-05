Zvýšení důchodů se blíží. O kolik si polepšíte a proč dostanete méně

Podle dosavadních pravidel v zákoně měla při červnové mimořádné valorizaci procentní (zásluhová) část důchodů stoupnout o 11,5 procenta. Pevná (základní) část důchodů by zůstala stejná jako dosud.

Vláda ale prosadila jiný vzoreček: procentní část důchodů se zvýší o 2,3 procenta a k tomu se každému důchodci zvýší ještě o částku 400 korun. Pevná část důchodů zůstane stejná: 4040 korun. Průměrný důchod tak v červnu vzroste o zhruba 760 korun.

Naše kalkulačka spočítá, o kolik se vám v červnu 2023 zvýší důchod. Má dva výsledky: jeden podle dříve platných pravidel pro mimořádnou valorizaci, druhý podle pravidel nových, která prosadila vláda.

Stejně jako starobní důchody porostou i důchody invalidní, vdovské a vdovecké i sirotčí. Výjimkou budou mít lidé, kteří pobírají dva důchody současně – typicky starobní a vdovský/vdovecký. U těch se o 400 korun zvýší jen jeden z důchodů.

Kdyby důchody v červnu stouply podle dosavadních pravidel, tedy průměrný důchod by se zvýšil o mimořádných 1770 korun, vzrostly by letošní výdaje státního rozpočtu o 34,4 miliardy korun a v roce 2024 o 58,8 miliardy. Po změně výpočtu stoupnou letošní výdaje „jen“ o 19,4 miliardy, v příštím roce o 33 miliardy. V době vysokého schodku státního rozpočtu tak hledá mimo jiné úspory na výdajové straně.

Chudší na tom budou o něco lépe

Vláda změnou výpočtu zároveň reaguje na fakt, že loňské mimořádné valorizace pomohly více lidem s vyššími důchody, a to i v procentním vyjádření (podrobně jsme to popsali v samostatném článku). Díky tomu, že se teď ke zvýšení procentní části nově připočte pevná částka 400 korun, si lidé s nižšími důchody polepší relativně víc než lidé s vyššími důchody: například penze 8000 korun měsíčně stoupne o 6,2 procenta, zatímco penze 30 tisíc korun jen o 3,3 procenta.

Průměrný starobní důchod dnes dosahuje v průměru 19 440 korun a po červnovém zvýšení přesáhne 20 tisíc. Zatímco dříve dlouhodobě dělal zhruba 41 procent průměrné mzdy, loni to bylo už 42,2 procenta. Důchodci jsou podle mnoha ekonomů jedinou skupinou obyvatel, která měla díky valorizaci stoprocentně pokrytou inflaci.

Vláda chystá změnit valorizace i dlouhodobě. Představila důchodovou reformu, jejíž součástí je právě i úprava zvyšování důchodů. V současnosti se důchody valorizují (zvyšují) podle inflace a poloviny růstu reálných mezd. Po roce 2025 by měly růst pomaleji. Inflace se započítá nadále beze změny, ale dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd platného před rokem 2018: místo poloviny růstu reálných mezd se započítá jen jedna třetina.

V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek. Ten by svým nastavením nezpůsoboval rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory, což stávající systém způsoboval.

„Vysoká inflace způsobila, že stávající důchody se tak trochu utrhly ze řetězu, proto se musíme vrátit k valorizačnímu pravidlu platnému před rokem 2018, tedy ke snížení podílu poloviny růstu reálných mezd na jednu třetinu růstu reálných mezd. Senioři nám jistě odpustí, protože ví, že mezigenerační solidarita funguje na obě strany a nebylo by fér, aby jejich vnoučata splácela dluhy, které by vysoká valorizace důchodů přinesla,” uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Filip Pertold, ekonom z akademického pracoviště CERGE-EI a zástupce ředitele think tanku IDEA připomněl, že valorizace důchodcům pokryjí skoro celý růst cen, ale příjmy z důchodového pojištění jsou navázané na vývoj nominálních mezd. Příjmy tak v letech 2022 a 2023 zdaleka nepokryjí výdaje.

„Rychlý růst cen také odhalil řadu skrytých problémů českého důchodového systému, které vedly k odlivu pracujících z trhu práce a vytvořily nevhodné a nespravedlivé rozdíly. Kvůli vysokým valorizacím se u důchodců se stejnou pracovní historií může důchod výrazně lišit podle toho, jestli do penze odešli v té nejvýhodnější chvíli, nebo ji prošvihli," doplnil ekonom. Proto je podle něj nejenom úprava valorizací, ale celá důchodová reforma nutností.

