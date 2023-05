Ve starém penzijku jste přišli o pětinu úspor, ukazuje analýza

Nejvyšší zhodnocení za posledních deset let připsala klientům Penzijní společnost Conseq, po započtení inflace je však v minusu 19,43 %.

Lidé, kteří si posledních deset let spořili v transformovaných penzijních fondech, reálně prodělávají okolo 20 procent. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala společnost Freedom Financial Services.

Řeč je o starých fondech penzijního připojištění, v nichž si na důchod ke konci roku 2022 spořilo přes 2,75 milionu lidí. Vstoupit do nich bylo možné jen do konce roku 2012. Od roku 2013 se z nich staly takzvané transformované fondy –dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy.

Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

Úroveň vkladů je v těchto fondech garantována ze zákona a nemůže se dostat do záporu. „Tomu ovšem odpovídá i zhodnocení, které se v průměru pohybuje kolem jednoho procenta. To v žádném případě nedokáže vygenerovat dostatečnou částku na lepší budoucnost v penzi,“ upozorňuje Zdeněk Bartoš, produktový manažer Freedom Financial Services. „V kombinaci s vysokou inflací z minulého roku, tak dochází k reálnému znehodnocení úspor účastníků, které za poslední dekádu dosahuje hodnot přes dvacet procent,“ dodává.

Nejvyšší – a to na poměry transformovaných fondů nadstandardní – zhodnocení připsala klientům Penzijní společnost Conseq. Vklady klientů loni zhodnotila o 4,4 %. Pokud ovšem započítáme inflaci, která v loňském roce dosáhla hodnoty 15,1 %, tak je celkový reálný výnos tohoto fondu za posledních deset let minus 19,43 %.

Zhodnocení prostředků účastníků v transformovaných fondech v letech 2013 až 2022 Penzijní společnost Výnos celkem Roční průměr Reálný celkový výnos Generali 13,75 % 1,30 % -18,49 % Conseq 11,98 % 1,14 % -19,43 % Uniqa 12,25 % 1,16 % -19,61 % Česká spořitelna 11,69 % 1,11 % -19,90 % Allianz 11,47 % 1,09 % -20,15 % ČSOB 9,31 % 0,89 % -21,87 % KB 8,85 % 0,85 % -22,08 % NN 8,77 % 0,84 % -22,18 % inflace 36,39 % 3,15 % Zdroj: Freedom Financial Services

O něco optimističtější pohled nabízejí dlouhodobé výsledky účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. V těchto takzvaných nových fondech si spoří skoro 1,64 milionu lidí. Zejména u dynamických (nejodvážnějších) variant dokázaly účastnické fondy zhodnotit prostředky klientů za posledních deset let průměrně kolem pěti procent.

Lidé, kteří si spoří na důchod ve starých (transformovaných) fondech, mohou své úspory převést do některého z nových (účastnických) fondů doplňkového penzijního spoření. Ty sice nenabízejí jistotu nezáporného zhodnocení a mohou se dostat v některých letech i do mínusu, ale zato mají dlouhodobou perspektivu překonávat inflaci.

„Z důvodu možné volatility by si měli případný převod svých úspor z transformovaného do účastnického fondu dobře rozmyslet účastníci, kteří mají krátce před důchodem. Naopak u střadatelů, kteří mají deset a více let před důchodem, nedává příliš smysl v transformovaných fondech zůstávat. Desetiletý horizont obvykle eliminuje případné poklesy u dynamických strategií,“ říká Zdeněk Bartoš.

Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila).

